Një luftë në kurthin mes dy diktaturave (I)

Nga Andrea Stefani

Martirëve të luftës Nacional Çlirimtare, partizanë, nacionalistë apo komunistë, që të mashtruar nga momenti historik, luftuan me tërbim duke derdhur edhe gjakun e njëri-tjetrit të nxitur nga dashuria për të njëjtin Atdhe por edhe për të njëjtën liri, që as nuk e kuptonin dhe as nuk erdhi kurrë.

Gjykimi i ngjarjeve të Luftës Nacionalçlirimtare mund të bëhet me objektivitet vetëm nëse për kriter vlerësimi merret qëndrimi ndaj lirisë. Jo vetëm lirisë së Atdheut por, dhe kjo është më e rëndësishme, edhe lirisë së njeriut. Pra, çështja themelore që shtrohet është: Sa i ka shërbyer Lufta dhe përpjekjet e palëve të ndryshme lirisë së shqiptarit? Sepse nëse ke një atdhe të çliruar nga pushtuesi por me njerëz të shtypur nga diktatura, liria e atdheut është si një lëvozhgë e zbrazët, një mashtrim, një sharlatanizëm.

Kam përshtypjen se të dy palët, armike dikur në luftë por edhe në polemikën që vazhdon rreth 70 vjet pas saj, bien në të njëjtin gabim duke mos bërë një bilanc se çfarë i ka sjellë përpjekja e tyre, por edhe e palës armike, lirisë së shqiptarit si njeri. Dhe pa lirinë e njeriut si kriter, shqyrtimi do të ngecë në llumin e propagandave të së kaluarës pa ndriçuar asgjë mbi si dhe pse ka ndodhur.

Është fakt që historianët, pas rënies së sistemit të socializmit real ndahen në shqyrtimin e këtij objekti, me përjashtime të vogla, në dy rryma: Në ata që me pak modifikime kanë ruajtur linjat e historiografisë së kohës së diktaturës dhe në një grup tjetër që ka ngritur një version krejt të kundër me të parin. Të dy palët, meqenëse nuk kanë patur për kriter vlerësimi historik pasojat e veprimeve mbi lirinë e njeriut (shqiptarit në këtë rast), mbeten të flakura në pozicione ekstreme pa arritur dot objektivitetin. Të dy palët akuzojnë njëra-tjetrën për tradhti. Shkurt, kemi një historiografi “partizane” dhe një tjetër “balliste” apo “nacionaliste”. Asnjëra prej tyre nuk ka plotësisht të drejtë. Sepse thonë vetëm nga një pjesë të së vërtetës. Vetëm të marra bashkë, akuzat dhe kundërakuzat ndihmojnë t’i afrohesh të vërtetës objektive.

Deri më sot, palët debatuese kanë shkruar rreth historisë së Luftës Nacionalçlirimtare duke i interpretuar faktet (po si 70 vjet më parë në luftë) sipas oreksit, ndërsa nuk kanë bërë asnjë përpjekje për të shqyrtuar filozofinë e historisë të kësaj periudhe, të zbulojnë “arsyen që qeveriste Botën” (Hegel) në ato momente pra, edhe këto ngjarje. Prandaj kemi patur vetëm një lëmsh faktesh dhe kundërfaktesh ku fakti i dytë rrëzonte të parin dhe i treti të dytin duke e bërë lëmshin edhe më lëmsh!

Rrjedhimisht kërkohet një shqyrtim, ndryshe nga ai i derisotmi, që duke rivlerësuar veprimet nga këndvështrimi i lirisë së individit, por edhe duke zbuluar fatalitetin, arsyen historike të atyre veprimeve, të mund të rrëzojë jo vetëm stigmat e pamerituara të tradhtisë për një pjesë të shqiptarëve por edhe lavdinë e lirisjellësit për ata që, në fund të fundit, pavarësisht premtimeve dhe parrullave me “liri popullit!”, është fakt se sollën një diktaturë mbi popullin. Na duhet një shqyrtim që duke rrëzuar krenaritë dhe poshtërimet, glorifikimet dhe damkosjet, të sjellë më në fund pajtimin mes shqiptarësh ende të çarë që nga ajo Luftë!

Sa të lirë qenë shqiptarët të mos bënin atë që bënë? Sa të lirë qenë të zgjidhnin shtigje të tjera?

Duhet patur parasysh se të bashkoheshe me boshtin nazifashist apo me aleatët ka qenë një zgjedhje më së shumti e determinuar pra, jo fort e lirë. Kombet dhe brenda tyre, klasat, shtresat, njerëzit vepruan në përputhje me situatën ku ndodheshin, me vizione që ja diktonin nevojat, orekset, frikërat ose ato që rëndom i quajmë “interesa”. Por vendimmarrja e tyre diktohej edhe prej prej stadit ku ndodhej shteti i tyre si dhe e raporteve që ai kishte me botën.

Kështu nuk mund të thuash se ata shqiptarë që u bashkuan në aleancë me demokracitë perëndimore e bënë një gjë të tillë nga preferenca për demokracinë. Ata e luftuan nazifashizmin si pushtues por jo si sistem. Fashizmi ishte i keq se ishte pushtues por jo se qe fashizëm. Ky filtër ideologjik, më së shumti, nuk ekzistonte në Shqipëri. Ndryshe shqiptarët nuk do kishin pranuar me duartrokitje, aq më pak duruar për 45 vjet, diktaturën që erdhi më pas dhe që, në thelb, nuk është aq ndryshe nga nazizmi apo fashizmi. Mangësi si kjo, e kufizonin mundësinë e një vendimmarrje plotësisht të lirë, pra plotësisht të arsyeshme. Arsyeja është mendimi që e kushtëzon veten me liri perfekte. (Hegel) Dhe fajësia e aq më shumë tradhëtia, qëndrojnë në përpjestim të drejtë me lirinë tënde.

Ta ilustrojmë me një shembull. Në Shqipërinë e asaj kohe flitej rëndom për “fshat ballistësh” apo “fshat partizanësh”. Ç’tregon kjo? Që në Shqipërinë e kohës së luftës sundonte komuniteti i vogël, ai që Ferdinand Tonies e quante Gemeinschaft dhe jo shoqëria e metropoleve apo Gesellschaft. Por vetëm në këtë të fundit ekziston në shumicë individi i lirë që ka hapësirë të vendosë me kokën e tij. Ndërsa në Shqipërinë e asaj kohe vendimet merreshin, më së shumti, fshatçe dhe njeriu shkonte sipas rrjedhës. Përgjithësisht, andej nga shkonte paria e fshatit, shkonte edhe fshatari. Pra, më shumë se vendimmarrje me liri vullneti kjo qe për të një diktim, një fatalitet, rrjedhojë e një stadi patriarkal që nuk ofronte fort liri për njeriun. Nga kjo kuptohet se sa absurde është të akuzosh çdo fshatar ballist apo legalist për tradhtar, sikundër nuk është se s’ka ndodhur.

Një tjetër shembull që ilustron pamundësinë, pra mungesën e lirisë për të vepruar ndryshe, mund të jetë edhe ky: Shqiptarët në Kosovë e kishin të vështirë të ngriheshin me entuziazëm në luftë kundër fashistëve italianë, e më pas edhe të atyre gjermanë, sepse këta pushtues i kishin hequr zgjedhën e një pushtimi kronik serbo-sllav. Shqiptarët kishin vuajtuar aq shumë nga ky sundim dhe genocid, sa nuk mund të mos e përjetonin pushtimin italian dhe gjerman, edhe për shkak të një politike të dinake të ndjekur nga nazifashistët, si një lehtësim krahasuar me gjendjen nën Serbinë. E si të ngriheshin me armë kundër një gjendje që për ta ishte më e mirë se në të kaluarën?! Si të ngriheshin kundër një statukuoje që ju kish sjellë bashkimin e trojeve kombëtare?

Dikush mund të thotë se duhet të ngriheshin në emër të lirisë së Atdheut por edhe të njeriut se nazifashizmi qe një diktaturë mbi Atdheun dhe njeriun. Po pse ta bënin këtë kur edhe komunistët sllavë që ftonin për luftë kundër nazifashistëve, ofronin jo vetëm një diktaturë mbi Atdheun (këtë herë serbe) dhe po një diktaturë të proletaritatit mbi njeriun?

Këto janë dhiaret e rrëpirta të dilemave përmes të cilave ka ecur mendimi dhe vendimmarrja politike në trojet shqiptare dhe ku patriotizmi e tradhëtia kanë qenë aq pranë, aq të kokolepsura me njëra-tjetrën, sa që ajo çka nga përballë të frymëzonte si patriotizëm, të përqeshte nga prapa si tradhëti.

Antifashizmin në Kosovë e bëri më të vështirë edhe fakti që Partia Komuniste Jugosllave, nuk mbajti një qëndrim të qartë në favor të vetëvendosjes së kombeve pas luftës. Madje kur Luftës po i vinte fundi, ajo doli me vijë politike që ja mohonte të drejtën e vetëvendosjes shqiptarëve. Pra e dhunoi parimin e lirisë në këtë rrafsh. E si mund të luftonin kosovarët kundër nazistëve pushtues që, paradoksalisht, i “çliruan” duke i pushtuar dhe të viheshin përkrah komunistëve dhe parizanëve serbë, malazez apo maqedonas që premtonin t’i çlironin për t’i skllavëruar nesër, ashtu si në fakt ndodhi? Në emër të çfarë lirie do ta bënin një luftë të tillë?

Shqiptarët në Jugosllavi kishin qenë një komb i shtypur dhe ishte kjo gjendje që i diktonte atyre atë qëndrim që përgjithësisht mbajtën. Historiani duhet të përpiqet ta vendosë veten në gjendjen e tyre, të rindërtojë një empati historike, për të kuptuar vërtet se ç’forcë fatale i ka shtyrë të bëjnë atë që bënë, për të kuptuar se opsioni i vetëm që ju ofronte momenti historik qe “tradhëtia”. Ata u ndodhën midis dy diktaturash dhe tradhëtish. Të luftonin përkrah nazifashistëve do të thoshte të bashkëpunonin me një diktaturë pushtuese. Por të luftonin përkrah komunistëve do të thotë të përgatisnin robërimin e nesërm të Atdheut në dy rrafshe, kombëtar dhe shoqëror pra, edhe nga serbët edhe nga diktatura komuniste. Një tjetër tradhëti kjo. Kosovarët u ndanë duke ndjekur të dyja shtigjet. Por asnjeri prej tyre nuk ju solli lirinë. Lirinë si njerëz. Dhe nuk mund tja u sillte!

Në Shqipëri (flas si shtet e jo si komb) jemi thuajse në të njëjtën dilemë fatale ndonëse këtu, faktori ideologjik dhe klasor ka një ndikim më të madh në vendimmarrje krahasuar me faktorin kombëtar. Në Kosovë refuzohej qenia në një front me sllavët, në Shqipëri nuk donin të ishin në një front me komunistët prapa të cilëve shihnin po sllavët. Në Kosovë shikohej me përparësi si rrezik i nesërm shtypja kombëtare, në Shqipëri ky rrezik ishte shtypja shoqërore nga një diktaturë staliniste që po shfaqej në horizont. Ndërsa në Kosovë çështja kombëtare ishte thelbi i politikës, në Shqipëri ajo qe vetëm dukja e saj.

Për vetë gjendjen e tyre shoqërore, borgjezia, bejlerët, bajraktarët dhe të gjithë shtresat e lidhura me to, e shikonin si një opsion të papranueshëm revolucionin komunist që filloi të ngjizej në placentën e lëvizjes Nacionalçlirimtare. Dhe nuk gabonin. Sepse revolucioni komunist do të thoshte shfarosje për ta. Edhe dilema e tyre ka qenë e dhimbshme, tepër e vështirë për t’u zgjidhur. Në njërën anë ishte ndjenja patriotike, detyrimi klasik për të luftuar pushtuesin nazifashist. Në anën tjetër, ishte fakti i daljes së Partisë Komuniste që ndërsa zhvillonte një luftë energjike kundër pushtuesit, nuk i fshihte ambicjet për ta transformuar luftën për çlirim kombëtar në një revolucion “proletar”.

Faktikisht, antikomunistët u ndodhën mes dy diktaturave, asaj nazifashiste dhe asaj komuniste. Të luftoje bashkë me komunistët kundër nazifashistëve shfaqej si në harmoni me patriotizmin. Por vetëm shfaqej kështu, sepse përmbante rrezikun e fuqizimit të revolucionit komunist. Dhe a mund të jetë patriotik investimi për një diktaturë që do të sundojë Atdheun?!

Antikomunistët, megjithatë, e tentuan një bashkëpunim me bolshevikët, por e braktisën kur ndeshën këmbënguljen e bolshevikëve për ti vënë ata nën udhëheqjen pra, nën komandën e tyre. Kjo këmbëngulje e PKSH për të patur në dorë komandën e luftës, që do të thotë të ushtrisë, ishte indicie e qartë e ambicjes për të marrë pushtetin me dhunë ose me anë të kërcënimit me dhunë dhe, për këtë shkak, një nga faktorët kryesorë që i shtyu gradualisht disa nacionalistë (Ballin Kombëtar) t’i hyjnë një bashkëpunimi me gjermanët.

Situatën e ndërlikoi edhe qëndrimi i anglo-amerikanëve, kryesisht britanikëve. Të fokusuar në interesin e tyre për të mobilizuar sa më shumë forca në Ballkan për luftë kundër Boshtit, misionet britanike në Shqipëri mbështetën më fuqimisht me të holla, armë municione, ushqime dhe veshmbathje vetëm ato forca që luftonin më aktivisht kundër italianëve dhe gjermanëve. Një qëndrim që ndërsa favorizonte lëvizjen Nacionalçlirimtare të dominuar nga komunistët, vendoste në një pozitë të diskriminuar forcat antikomuniste që për faktorë të ndryshëm objektivë dhe subjektivë (që për arsye hapësire s’mund të analizohen këtu), nuk ishin fort aktivë në luftën kundër forcave nazifashiste.

Kishte edhe një tjetër faktor, jo pa peshë, në disfavor të forcave antikomuniste në Shqipëri. Fakti që qysh në Konferencën e Teheranit (siç u konfirmua më pas edhe në atë të Jaltës) u pa që Shqipëria nuk do i mbetej Perëndimit, i bënte misionet britanike të ishin edhe më pak të interesuara për natyrën e regjimit politik që do instalohej pas luftës në Shqipëri. Ato mbetën strikt misione ushtrake dhe këtë fakt, Enver Hoxha e shfrytëzoi më së miri në favor të tij. Vetë Britania nuk kish synime të bënte në Shqipëri atë që bëri në Greqi pra, të vendoste në pushtet antikomunistët edhe pasi këta të fundit kishin dalë nga lufta më të dobët se komunistët.

Duke e ndjerë vetën të kapur si në çark nga statukuo më madhore, si të braktisur nga fati, liderët antikomunistë u përpëlitën për të gjetur një zgjidhje, një rrugë shpëtimi. Dhe menduan se ndoshta do qe më mirë që të shfrytëzonin forcën ushtarake gjermane për të dobësuar, e deri edhe shfarosur, lëvizjen nacionalçlirimtare që më pas, kur të mbaronte lufta, të ishin forca mbizotëruese që do të vendoste për natyrën e regjimit dhe pushtetit.

Refuzimi i anglo-amerikanëve për ta parë “Çlirimtaren” si diktaturë potenciale të së nesërmes, i dëshpëroi shumë nacionalistët që s’kishin asnjë iluzion për synimet e vërtetave të komunistëve. Dhe ishte pikërisht, nga njëra anë, kjo realpolitikë e anglo-amerikanëve që lakmonte vetëm për përfitime ushtarake nga lufta e shqiptarëve dhe, nga ana tjetër, tendenca e hapur për kryesim hegjemonik i PKSH dhe Enver Hoxhës që i shtyri nacionalistët, “Ballin” në fillim por edhe “Legalitetin” më në fund, të përpiqen të shfrytëzojnë një të keqe në vjekje e sipër si nazizmi për të dobësuar një të keqe më të madhe dhe në lindje e sipër si diktatura komuniste. Për të shmangur këtë diktaturë, në fakt të keqen më të madhe për Shqipërinë, vendosën të bëhen “tradhëtarë” të Shqipërisë! Një tradhëti e imponuar nga tradhëtia! …

*Artikulli është thuajse një ekstrakt nga libri në punim e sipër i autorit me titull “Revolucioni i Maskuar”. Debati i nisur në “Dita” e nxiti ta botojë atë.