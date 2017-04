Një malazez që i donte shqiptarët

Nga Xhevdet Shehu

Para tri ditësh më erdhi lajmi se Bato Tomasheviçi u nda paqësisht nga jeta në moshën 87 vjeçare. Lajmin ma kumtuan nëpërmjet emailit familja e tij, bashkëshortja angleze Madge dhe dy bijat e tij, Una dhe Stela. Ndjeva keqardhje për ndarjen nga jeta të këtij personaliteti të shquar malazez, një diplomat dhe botues i njohur në ish-Jugosllavi. Këtë personalitet unë pata fatin ta njoh e ta takoj dy herë në Tiranë… Ndërsa komunikimin e fundit me të e pata para afro katër muajsh kur ai më dërgoi një mesazh të ngrohtë urimi për Krishtlindje dhe vitin e Ri.

Nëntë vjet më parë ai më telefonoi nga Britania dhe më kërkoi të përktheja një libër të tij. Fakti që më telefononte një malazez që kishte jetuar më së shumti në Beograd, për më tepër që libri i tij ishte një vështrim politik mbi historinë e Ballkanit, më stepi. I premtova përkthimin, por pasi ta kisha lexuar librin. Pas një muaji, ai bashkë me të shoqen Madge mbërritën në Tiranë dhe ma sollën librin, ku ai e kishte mbledhur se përkthimin do t’ia bëja unë, i pasi qysh në Angli kishte shkruar autografin për mua. Gjatë darkës kura ma dorëzoi librin në versionin anglisht, ishte i pranishëm edhe ambasadori i Malit të Zi në Tiranë, Zheljko Peroviç.

Nejse, libri voluminoz me rreth 600 faqe, nën titullin “Jetë dhe vdekje në Ballkan – një sagë familjare gjatë një shekulli konfliktesh” më pëlqeu shumë dhe fillova ta përkthej menjëherë për ta përfunduar pas disa muajsh, kur do të botohej në mënyrë luksoze nga Shtëpia Botuese “Onufri”. Me sa më kujtohet deri në atë kohë ky libër ishte botuar në rreth 15 gjuhë, që nga SHBA e deri në Kinë. Por, me sa vura re, botimin në shqip ai kishte shumë për zemër, për faktin e lidhjeve dhe mosmarrëveshjeve historike të shqiptarëve me sllavët.

Ja çfarë shkruan Batoja, ndër të tjera, në parathënien e librit të tij.

Në disa pjesë fatlume të botës, një shekull mund të kalojë pa u ndier dhe banorët e tyre të mos provojnë një luftë. Ballkani nuk hyn në këtë pjesë të botës. Fjala vjen, në periudhën që u jetua nga gjyshi im, babai dhe unë, u bënë shtatë luftëra, që fare mirë mund të kishin qenë edhe më shumë. Këtu unë do të dëshmoj historinë e familjes sime malazeze që nga fundi i shekullit XIX, kur im gjysh luftonte me turqit deri te bombardimi i Beogradit më 1999, rënia e Millosheviçit dhe dërgimi i tij në Hagë më 2002. Ndonëse këto ngjarje mund të duken si të palidhura me njëra-tjetrën, duke hyrë në brendësi të historisë përherë të trazuar të Ballkanit nuk është e vështirë për të gjetur lidhjen: konflikti midis Lindjes dhe Perëndimit, i cili e ka përfshirë aq shpesh këtë territor ku Europa takohet me Azinë. Gjatë dy mijëvjeçarëve të kaluar ky konflikt është shfaqur në forma të ndryshme: Katolicizmi romak kundër Ortodoksisë lindore; Krishtërimi kundër Islamit; demokracia e stilit perëndimor kundër komunizmit të stilit sovjetik.

Tokat që përbënin Jugosllavinë ishin në zonën qendrore të Ballkanit, ndaj dhe ajo ishte gjithnjë në vijën ballore: për pesë shekuj kufijtë turq rendën përmes saj, duke u zhvendosur sipas kurbës së ngritjes dhe rënies së Perandorisë Osmane. Edhe pse Mali i Zi ishte i vogël dhe tutje nëpër male, nuk njohu kurrë paqe…

Duke rrëfyer me hollësi fatin e të afërmve, miqve dhe shansin që u ra të marrin pjesë ose të jenë dëshmitarë të shumë luftërave dhe përmbysjeve politike, unë jam përpjekur të tregoj se si veprojnë njerëzit, pavarësisht nga kombësia, në situata të ndryshme në të cilat ata e gjejnë veten, më së shumti pa dëshirën e tyre. Synimi im nuk është të shkruaj historinë, ndonëse ato që shkruaj janë ngjarje historike; unë dua me paraqitjen saktësisht të tyre të rrëfej se si kanë ndodhur të gjitha këto në ish-Jugosllavi në dekadat e kaluara apo se cilat janë rrënjët e tyre. Kjo sagë familjare e jetës në Ballkan shpresoj se mund t’u japë lexuesve një tablo më të qartë të sfondit historik dhe të mentalitetit të popujve të tij, ndoshta edhe të ndihmojë për të qartësuar ngjarjet tragjike që u shënuan në fundin e mijëvjeçarit të dytë.

Pjesa kryesore e librit ka të bëjë, natyrisht me masë, me jetën time personale, e cila nuk u ka shpëtuar dot incidenteve dramatike: të jetosh në Ballkan është jashtëzakonisht e vështirë. I ndikuar ndoshta nga tradita malazeze e gojëdhënave dhe rrëfimeve popullore, të cilat i kam dhuratë nga im atë, unë kam paraqitur shumë ngjarje nëpërmjet dialogut, duke sjellë ndërmend apo, me raste, edhe ritreguar nga ato që kam dëgjuar, të cilat edhe pse janë episode që mund të lexohen si letërsi artistike, asgjë nuk është e sajuar apo e tepruar. Nuk kishte nevojë për ta bërë këtë.

Problemi më i vështirë mendoj se ka qenë materiali i pasur që zotëroja dhe më duhej të vendosja se çfarë të mos përfshija në libër, në një mënyrë a në një tjetër, ndërkohë që familja ime ka luajtur një rol aktiv në historinë e stuhishme të Malit të Zi, Kosovës dhe asaj që quhej Jugosllavi nën Mbretin Aleksandër dhe Presidentin Tito. Nëse ka një tejtheksim mbi luftimet, pushtimet, ikje refugjatësh dhe vuajtjesh njerëzore, kjo ka ndodhur për shkak se historia është përsëritur dhe, në Ballkan gjithnjë si tragjedi.

***

Batoja në librin e tij shpërfaq një simpati thuajse të hapur për shqiptarët. Këtë ai e bën duke rrëfyer jetën e familjes së tij, e cila është e lidhur ngushtësisht më shqiptarët, si në Malin e Zi, ashtu dhe në Kosovë e Shqipëri. Vetë Batoja kish lindur në Kosovë, në Mitrovicë, më 9 nëntor 1929.

Qysh në kapitullin e parë të librit ai bën këtë pohim tejet të sinqertë:

“Rreth gjashtëdhjetë mijë serbë dhe malazezë, midis të cilëve dhe prindërit e mi, iu përgjigjën thirrjeve patriotike nga Beogradi për të ‘ripushtuar’ Kosovën, të cilën Perandoria serbe e kishte humbur pas betejës së famshme të Fushë Kosovës më 1389, ku u vranë shumica e fisnikërisë serbe.

Kur babai dhe nëna ime mbërritën në Kosovë më 1920, Mitrovica ishte një vend thuajse i shkretë, i prapambetur, me rrugët gjithë baltë pa sistem kullimi apo të ujërave të zeza, me lloj-lloj sëmundjesh ndërsa shpesh pllakosnin epidemitë. Në ato vite të para në Mitrovicë, ata lindën dy vëllezërit e mi më të mëdhenj, Milanin dhe Brankon. Për shkak të vendndodhjes së tij, qyteti i vogël ishte zgjedhur si ndalesë e parë dhe pikëmbështetje për depërtimin e mëtejshëm në Kosovë dhe për të rifituar ‘tokën e shenjtë serbe’, tashmë e banuar në shumicë dërrmuese nga shqiptarët etnikë. ‘Kolonët’ malazezë, sikurse ishin quajtur, hasën gjithashtu një popullsi të vogël turke, familje që kishin mbetur aty pas tërheqjes së turqve. Ata i shikonin si shqiptarët ashtu dhe turqit, ‘njerëz të një besimi të huaj’, si armiqtë e tyre”.

Por me kalimin e viteve dhe duke njohur realitet historike, Batoja nuk i pa asnjëherë shqiptarët si armiq, ndërsa krijoi lidhje të shumta miqësore me ta. Në konceptin e tij luftërat kanë qenë një fatkeqësi e madhe për popujt ballkanas.

Më 24 mars 1999, ndërsa mbi Serbi filloi bombardimi i NATO-s për çlirimin e Kosovës, Batoja largohej me ngut nga Beogradi për në Budapest ku kapi një avion për të shkuar në Londër. Ja si e përshkruan më pak fjalë Batoja këtë moment:

“I ulur në aeroplan, fillova të mendoj për të kaluarën e vendit tim dhe të familjes sime, të ndërthurura ngushtësisht me njëra-tjetrën, ndërsa m’u kujtuan fjalët e thëna nga gjyshi shumë vite të shkuara: “Kosovë e mallkuar, edhe sa herë serbët do të pushtojnë dhe humbasin ty?””

***

Ai kishte qenë mik personal i Enver Hoxhës në Tiranë në dhjetor të vitit 1944. Batoja është pjesëtar i një familjeje të madhe malazeze, nga gjiri i së cilës kanë dalë Dushko Tomasheviç, Hero i Popujve të Jugosllavisë, ndërsa Stana Tomasheviç, e motra, ka qenë komisare në shtabin e Titos gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe më pas arriti të jetë e para grua me postin më të lartë në Jugosllavi, kryetare e parlamentit federativ. Gjatë luftës edhe Batoja 14 vjeçar u përfshi si partizan në luftë dhe, në dhjetor të vitit 1944 bashkë me një grup partizanësh malazezë kalon nëpër Shqipëri për të shkuar mandej në Maqedoni dhe përfundimisht për të mbërritur në Beograd. E bënë këtë rrugë pasi në Jugosllavi vazhdonin ende luftimet me nazistët dhe çetnikët dhe kjo ishte rruga më e sigurt. Ky kalim nëpër Shqipëri ishte vizita e parë e Batos jashtë shtetit, sikurse e thotë vetë në libër… Këtu fillon historia e Batos me Hotel Dajtin.

… Në mëngjes u zgjuam herët, me kureshtjen për të parë qytetin, por Murati e shtyu nisjen tonë, na tha të mos nguteshim, të rregulloheshim një çikë, të prisnim pak më tepër… Afër mesditës, dy partizanë shqiptarë, të armatosur deri në dhëmbë, ia behën papritmas në klasë dhe qëndruan gatitu në secilën anë të derës. Ata i mbanin sytë të mbërthyer tutje korridorit në drejtim të hyrjes. Pak minuta më vonë, i rrethuar nga truprojat, u shfaq Komandanti Suprem shqiptar, Enver Hoxha dhe gruaja e tij. Ne e njohëm atë menjëherë nga fotografitë e mëdha që kishim parë në vende të ndryshme në Shkodër. Të habitur dhe të turbulluar nga ardhja e tij e papritur në mjedisin tonë, ne me shpejtësi u rregulluam sa mundëm dhe u vumë në rresht në qëndrimin gatitu. Me një buzëqeshje ai na bëri shenjë të rrinim lirshëm.

… Elegant dhe rinor në uniformën e tij të qepur për bukuri, me flokët e dendur, të zinj, të krehur me kujdes dhe të lyer me brilantinë, ai na u duk ne më shumë si një nga oficerët italianë të veshur spic që gjuanin vajzat në Cetinje në ditët e para të pushtimit se sa me komandantët tanë të rreshkur nga kushtet e motit. Gruaja e tij e re dhe e bukur na u duk gjithashtu e veshur si tepër elegante për një partizane.

Kur të tjerët kishin shkuar, Enver Hoxha dhe e shoqja, Nexhmija, erdhën dhe më përqafuan, pastaj më morën përjashta. Kur dolëm ne, grumbulli i njerëzve të mbledhur në rrugë brohoriti dhe duartrokiti për ushëheqësin e tyre, i cili i përshëndeti me dorë. Limuzina e zezë rrezëllitëse që priste për ne më kujtoi atë që Gjeneral Pirzio Birolli përdorte për të shëtitur gjithandej. Murati dhe një nga rojet u ulën përpara në krah të shoferit, kurse unë u ula midis çiftit Hoxha në ndenjëset e gjera të pasme. Disa roje të tjera të armatosura me automatikë na ndiqte pas në një makinë të zbuluar. Unë mezi e besoja se isha duke shëtitur në një gjendje të tillë dhe në një shoqëri kaq të lartë. Ndërsa ne rrëshqisnim butësisht thuajse pa zhurmë përgjatë bulevardit të gjerë të rrethuar nga ndërtesa të larta dhe të bukura, Hoxhët m’i treguan ato si më të rëndësishmet. Unë shpreha habi me gjerësinë e bulevardit – disa herë më e madhe se ajo e rrugës kryesore të Cetinjes.

“Italianët e ndërtuan këtë për ne,” u përgjigj Hoxha me një buzëqeshje. “Ata mendonin se Shqipëria do të ishte përgjithmonë e tyrja.”

Disa roje prisnin para ndërtesës ku ata banonin. Përmes një porte të madhe të hekurt hymë në një oborr të gjerë të rrethuar nga një mur i lartë dhe pastaj u ngjitëm nëpër ca shkallë të drunjta në katin e dytë….

Pastaj ai pati një tjetër bisedë të gjatë me Muratin:

“Shoku Enver thotë se ju duhet ta kaloni natën si mysafir i tij në Hotel Dajti, në mënyrë që ju të çlodheni vërtetë. Unë do të vij nesër në orën tetë të mëngjesit t’ju çoj te shokët e tu.”

Ky propozim gjithashtu më alarmoi: unë s’kisha qëndruar kurrë në ndonjë hotel dhe nuk e kisha idenë se si duhej të sillesha. Do të kisha dhënë gjithçka për të fjetur me skuadrën time në dyshemenë e asaj klase shkolle, por e ndieja se nuk mund ta kundërshtoja udhëheqësin shqiptar për herë të dytë. Ndaj e falënderova atë dhe gruan e tij thellësisht për dashamirësinë e treguar dhe pranova mikpritjen e tyre. Ata u ngritën në këmbë, më përqafuan sërish dhe më shoqëruan deri te porta e oborrit:

“Ndoshta ju do të vini sërish në Tiranë. Kurdo që të vini, jeni i mirëseardhur. Vetëm na lajmëro.”

Ndërsa shkonim për në hotel me limuzinën e zezë, Murati vuri në dukje:

“Enveri dhe gruaja e tij duhet t’ju kenë pëlqyer vërtetë. Ju jeni një djalë i sjellshëm. Dhe ti di çfarë t’u thuash dhe si t’i kënaqësh njerëzit. Është një nder i madh të shkosh në Hotel Dajti. Vetëm mysafirët më të shquar të Enverit qëndrojnë atje.”

Hyrja për në hotelin e madh dhe modern, që flakëronte nga një duzinë llampadarësh, ruhej nga disa pjesëtarë të policisë së sigurimit. Kur Murati u tha diçka, ata me mirësjellje bënë prapa dhe na lanë të kalonim. Në hollin e madh, një burrë me kostum të zi luante në një piano të madhe. Për herë të parë hyra në një ashensor. Nga dhoma ime e gjumit me mure të bardha, me orendi të zeza të shndritshme, hapej një derë për në një dhomë tualeti me vaskë, dush dhe lavaman. Kurrë nuk kisha parë nga këto më përpara, përveçse në filma.

“Tani unë do të mbush vaskën me ujë të ngrohtë dhe ju mund të zhyteni e të bëni një banjë të mirë,” tha Murati.

I shtrirë plotësisht në ujin e ngrohtë dhe me aromë të mirë në vaskën e madhe dhe të bardhë, kuptova se sa e lezeçme duhet të ishte të jetoje në një shoqëri të pasur ku njerëzit mund të bënin dush me ujë të ngrohtë sa herë të donin. Kujtova Marën që i thoshte nënës njëherë se pas luftës të gjitha shtëpitë në Cetinje, dhe jo vetëm apartamentet qeveritare, do të kishin banja të mira. Kjo më bëri të kujtoja Ollgën, e cila duhet të jetë pllaquritur në banjën e saj kështu si po bëja unë tani në Hotel Dajti në Tiranë. Tingujt e pianos që vinin lart deri në dhomën time nga holli i hotelit më bënin mua edhe më shumë sentimental e më të vetmuar…

***

Pas 65-vjetësh, Bato Tomasheviçi erdhi dy herë në Tiranë për promovimin e librit të tij me kujtime, një pjesë e mirë e të cilave lidheshin me Shqipërinë dhe shqiptarët. Ai dha disa intervista në gazeta dhe në TV, ndërsa një ditë mua dhe botuesit Bujar Hudhri na kërkoi ta çonim për të parë Hotel Dajtin, ku ai kishte fjetur një natë para 65 vjetësh. Ndërsa po shkonim drejt Hotelit të famshëm nëpër një trafik të ngarkuar, Batoja nuk reshtte së na treguari kujtimet e asaj nate të paharruar, kur ai ishte ndjerë aq i privilegjuar si mysafir i Enver Hoxhës. Fytyra i rrëzëllente kur na tregonte se si gjithë shokët e tij të luftës e shikonin me admirim për atë fat që kishte pasur. Dhe ja, mbërritëm para hotelit. Ne përpiqeshim të shihnim reagimin e tij dhe e pamë se si u ngrys dhe u trishtua, si ato lulet që rrudhen e thahen nga të ftohtit. Në vend të godinës luksoze dhe gjithë shkëlqim që ai kishte ruajtur në mendje për 65 vjet me radhë, pa një karakatinë, një ngrehinë pa asnjë identitet të rrethuar me llamarina…

Batoja psherëtiu dhe na tha të iknim menjëherë. Të vetmet fjalë që nxori nga goja ishin: “Më mirë të mos e kisha parë… Po pse duhej prishur vallë?!”

***

Bato Tomasheviçi nuk jeton më… Më 24 prill trupi i tij do të digjet në krematoriumin e Exeterit në Angli. Jeta që ai bëri, mënyra se si i përballoi peripecitë që kaloi dhe gjurmët që ai la, mendoj se do të mbeten të pashlyera në kujtesën më të mirë ballkanase. Nënteksti më i fuqishëm që ai ka dhënë në librin e tij “Jetë dhe vdekje në Ballkan” është i lexueshëm qartë: Të shikojmë nga e ardhmja, jo nga e shkuara, nga miqësia, jo nga armiqësia.

Unë besoj në këtë parashikim të tij.