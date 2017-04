Një monument madhështor paturpësie

Prof. Skënder Gjoni

Deri vonë para disa netësh dëgjova një pjesë të një interviste televizive të L. Bashës. Nuk munda ta çoj deri në fund se me pushtoi një revoltë e përzier me neveri. Në mënyrë të përsëritur deri në padurim i qante hallin popullit shqiptar…

Sikur L. Basha të ishte një person i cili nuk ka pasur kurrë funksione zyrtare mbase duke e dëgjuar në atë emision do ma nxiste një lloj shprese me atë farë vendosmërie përzier me kokëfortësi dhe sofizëm të vazhdueshëm.

Ky njeri, Lulëzim Basha pra, ka një meritë të madhe që nuk duhet t’ja hamë hakun: ka një paturpësi model, gjë që e barazon vetëm me S. Berishën. Njëlloj sikur të ishin dy kokat e dërrit maç në letrat e bixhozit. Të dy janë një model madhështor paturpësie.

Flet ky njeri dhe mua automatikisht më kujton atë buçkon Agim Llupo me skafandër që nga dritaret e bodrumit të kryeministrisë qëllonte mbi njerëzit e paarmatosur duke vrarë dhe plagosur disa prej tyre. Ndërsa kamera kalonte mbi taracën e Kryeministrisë ku zotëria në fjalë në rolin e Ministrit të Brendshëm me një celular në dorë, tepër i sigurtë në vetvete jepte e merrte sigurisht me eprorin S. Berisha. Pikërisht ky bukurosh me fytyrën e një djaloshi të mirëushqyer si në gjetkëz që sot flet për drejtësi dhe hakërrehet kundra qeveritarëve të korruptuar.

Bërtet nga çadra se do vidhen zgjedhjet ndërkohë që vetë nuk u paraqit përpara drejtësisë për dyqind milionat e vjedhura. Flet për qeveri teknike si aspirant për Kryeministër. I ekzaltuar nga retorika e vet harron se ka qënë kryetar Bashkie për 4 vjet, dmth Kryeministër i Tiranës, në kohën që Kryetar qeverie ishte S. Berisha. Subvencionet buxhetore nuk i mungonin. Por çdo qytetar me sytë në ballë dhe me mendtë në kokë mund të konstatojë fare lehtë diferencën midis punës së E.Velisë me Kryeministër E. Ramën dhe L. Bashës me S. Berishën.

Një njëri normal me një sedër normale nuk do kishte pasur kurajo që të ndërmerrte një ballafaqim të tillë me shqiptarët pas atyre që ka bërë. Por jo. E thashë që në fillim dhe po e përsëris: Paturpësia ngelet e vetmja armë në dorë që ka kryetari i PD-së: Një model madhështor i Paturpësisë.

Hipokrizia bëhet mal kur nga “çadra e lirisë” thotë se gjithçka po e bëjnë që të mos vidhen zgjedhjet(!) More zotni, ti u bëre kryetar bashkie me rishikim votash të vjedhura. Tekstualisht e deklaroi vetë S. B. që janë nja dhjetë fletë gabim. Dhe për çudi sikur të ishte Nostradamusi vetë dolën pikërisht 10 vota gabim. A thua i harruam mos-hapjen e kutive të votimit dhe djegiet e tyre me justifikime qesharake fëminore mbas mbledhjes së Krokodilit në Bruksel? Nëse flitet për zgjedhje të vjedhura në Shqipëri ka vetëm një individ që meriton ti njihet në histori “Patenta e votimeve të vjedhura shqiptare”. Ky quhet S.Berisha. A mund të thotë z.Basha përse personi i cili numëroi votat e vjedhura që e bënë kryetar bashkie të Tiranës, sot është krah tij si sekretar politik me fletë i PD-së?

Flitet vazhdimisht për problemin e hashashit. Por nga ka ardhur zhvillimi i këtij fenomeni? Përgjigjen e dinë të gjithë, por nuk e thonë: Nga varfëria e madhe e zonave rurale, nga papunësia dhe mungesa e politikave të zhvillimit, për të cila ju zotni Basha jeni fajtor si pjesë e rëndësishme e politikës dhe qeverisjeve të këtyre viteve. Ato që ju ia kërkoni kësaj qeverie krejt paturpësisht keni patur kohë për t’i bërë realitet njëzet vjet me radhë.

Por gjithë kjo kinema nuk e ka hallin te hashashi. Mos i merrni njerëzit për naivë. Ju doni të ndaloni Vetingun dhe thirrjet e tua luftënxitëse prej Hitleri të vogël made in Albania kanë qëllime të tjera, shumë të ndryshme nga ato që me fjalorin tuaj krejt mediokër deklaroni publikisht.

Zotni Basha, unë mendoj që në personin tuaj ka një diskordancë të dukshme mes arsimimit tuaj dhe sjelljes në jetën reale. Këto dy momente thelbësore të shfaqjes së personalitetit të njeriut, te ju nuk qëndrojnë në raport të drejtë me njëra tjetrën. Ju manifestoni një identitet të dyfishtë. Si profesionist në pension e dalloj mirë sesi keni qënë para fillimit të diskutimit të Vettingut dhe sesi jeni transformuar gjatë reformës së Vettingut. Para një viti të ikte zëri, të hollohej, të ngjirej, ishe më i buzëqeshur, nuk këmbëngulje dhe nuk përsërisje shprehje që as vetë nuk i besoje, nuk të shtrembëroheshin muskujt e fytyrës në gjëndje agresiviteti malinj. Ishe më i kujdeshëm, i shmangie me marifet ulërimat.

Tani në fushatën e Vetingut të është rritur kurajua, shpërthen, me lehtësi të habitëshme thua gjëra të rënda për logjikën e një politikani, zëri të është trashur, sytë të hapen deri në shpërfytyrim. Dukesh nën efektin e një hiper-eksitimi të stimuluar artificialisht, gjendje mendore që zakonisht vjen prej amfetaminave dhe steroideve. Po të luten nga të gjitha drejtimet për të zbritur në realitet, por kjo atmosferë teatri duket që po të jep kënaqësi, të jep një ndjenjë mburrjeje delirante, të duket sikur ke përpara gjithë popullin shqiptar që të pret gojëhapur, lodron në ide haluçinante që të autosugjestionojnë se je duke e dërrmuar Edi Ramën, veçse kërcënimet dhe garancitë që përpiqesh të japësh të treten si dëbora në diell.

Thoni se do e ndaloni kategorikisht votimin më 18 qershor. Dhe 4-5 herë jeni pyetur drejtpërdrejt në TV: në çfarë mënyre do ta ndaloni? Me kurajon e papërballueshme të një hipokriti i shmangeni përgjigjes. Do përdorni forcën? Në një nga fjalimet e tij histerike por të sinqerta S.Berisha dy herë përdori shprehjen “do skuqet Shqipëria”. Jam i sigurtë që shkoni me mendimin se mund të ringjallni grupet tuaja paramilitare si Gruevski në Maqedoni. Por mos harroni se populli e tregoi me një milion grushta që nuk ka ndërmend të vdesi budalla.

Pozita juaj më kujton një proverb nga Shqipëria e mesme që gjynahet dhe paret nuk tregohen. Veçse këtu gjynahet tuaja janë krime të mëdha. Ju zotni Basha jeni pjesë e asaj politike që e ka shkretuar Shqipërinë dhe popullin shqiptar për shumë dekada të ardhshme. Armiku më i betuar i Shqipërisë nuk do ta kishte patur forcën për këtë shkatërrim total, moral, material e natyror. Faktet e shumta dhe disa informata konfidenciale më shtyjnë të marr guximin e t’ju them publikisht që ju si dhe shefi juaj i shërbeni qëllimeve ogurzeza të një shteti tjetër.

Kanë qënë me vlerë të madhe analizat e çmuara për këtë qëllim të bëra në këtë gazetë nga Bedri Islami, për të cilat ti z.Basha ke bërë të heshturin. Por faktet nuk janë të ëmbla për ju z. Basha. Kjo lojë e pacipë dhe e paturpshme në kurriz të shqiptarëve një ditë do dështojë. Me një drejtësi supozojmë “të ndershme” ju do duhet ta kaloni gjithë jetën në burg. Kjo është ajo që presin shumica e shqiptarve, jo dënglat dhe demagogjinë tuaj të pafytyrë. Aktet, veprimet flasin me zë më të lartë sesa fjalët. Të përshëndes ty Lulëzim Basha, o Monument Madhështor i Paturpësisë.