Një muaj punime për Spitalin e Fierit, Rama publikon pamjet nga kantieri

Puna në Spitalin Rajonal Memorial të Fierit vijon me ritme të shpejta në mënyrë që ajo të jetë gati para prillit. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga punimet në ditën e 30 të saj ku duket se një pjesë e spitali është vendosur çatia, ndërsa vijon puna me pjesën tjetër.

Në të gjithë territorin ku do të ngrihet spitali i ri i Fierit janë ngritur konstruksionet metalike, ndërsa puna vijon me vendosjen e çatisë që më pas të vijohet me ngritjen e mureve dhe punimet brenda spitalit.

Puna, ashtu siç është theksuar edhe më parë, bëhet me 3 turne, ndërsa dhomat e spitalit do të jenë me nga një krevat brenda dhe me tualet.

Presidenti turk Rexhep Taip Erdogan i premtoi në 7 janar 2021 më parë kryeministrit Edi Rama gjatë vizitës së tij në Ankara ndërtimin e spitalit brenda datës 25 prill 2021.

o.j/dita