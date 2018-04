Një ndodhi në Liqenin e Parkut të Tiranës

Grigor Jorgo*

Ishte një nga të dielat e zakonshme, ajo e 16 korrikut të 2017-ës, kur ne paraditeve dalim shëtitje familjarisht në Parkun e Madh të Liqenit të Tiranës. Koha ishte me vranësira, temperatura 32oC e përshtatshme për shëtitje në natyrë. Unë si profesionist dhe i pasionuar në fushën e ornitologjisë marr përherë me vete dylbinë, për t’u treguar familjarëve të mi, por edhe kalimtarëve kureshtarë që afrohen, llojet e shpendëve që hasim gjatë rrugës në pemët e parkut, ose llojet e shpendëve ujorë që notojnë mbi sipërfaqen e ujit të liqenit. Vëzhgimi i shpendëve e bën më interesante shëtitjen dhe i jep më shumë vlera këtij habitati të bukur natyror.

Pas pak filluan pikat e para të shiut, që më pas u shoqëruan me një shi të imët për disa minuta, por për habi asnjë nga të pranishmit nuk u largua nga rrugët e shëtitores, siç duket pas një vere të gjatë e të sikletshme ne të gjithë e pritëm me kënaqësi rënien e shiut. Në rrugën mbi fushën e tenisit po kalonin dy persona, nga pas i ndiqte një zagar seter leshtor, i lagur dhe gjithë baltë. Qeni shkundej herë pas here për të larguar nga trupi baltën dhe ujin e tepërt. Siç duket, të dy shoqëruesit pa pikë përgjegjësie e kishin futur zagarin në të gjitha zonat me shelgje dhe kallamishte, duke mos pasur parasysh se në këtë periudhë është faza kulminante e folenizimit të shpendëve ujorë, banorë të këtij liqeni. Nuk mjaftoi me kaq, por ata e komanduan përsëri zagarin e tyre të futej në ujë në gjirin përpara amfiteatrit, ku po notonin të qeta një pulë uji e rritur me katër të vegjlit e saj. Zagari duke notuar u afrua pranë tyre, nëna e shqetësuar, për ta larguar nga të vegjlit, filloi të bëjë manovrime për t’i tërhequr vëmendjen zagarit dhe ia arriti qëllimit, qeni e ndoqi nga pas duke iu afruar aq shumë sa ne kujtuam se i erdhi fundi, por ajo me një manovrim të shpejtë iu largua dhe u ngrit në fluturim, e detyruar që t’i linte vetëm zogjtë e saj të vegjël. Nënu ul pak më tej,dhe e shqetësuar dha britmat e alarmit. Zogjtë, megjithëse fare të vegjël, e morën sinjalin. Ata filluan të zhyten në ujë njëri pas tjetrit, por koha e qëndrimit nën ujë ishte e shkurtër, aq sa ua lejonte organizmi i tyre delikat. Zagari, që tashmë ndodhej në mes tyre, me lehtësi zuri njërin nga zogjtë dhe e futi të tërin në gojë. Pas pak e nxori, zogu ishte akoma i gjallë dhe përpëlitej mbi ujë. Qeni e zuri përsëri, e futi në gojë mes nofullave dhe e nxori prej andej të ngordhur. Për zagarin ky zog që rrinte i palëvizur nuk paraqiste më interes, ai e la atë dhe u nis drejt zogjve të tjerë. Ne të alarmuar hodhëm një copë plisi në drejtim të zagarit, jo me qëllim për ta dëmtuar, por për ta larguar nga vëndi ku po notonin tre zogjtë e vegjël të mbetur gjallë. Bëmë fjalë me ta, sepse zotërinjve u erdhi keq që ua trembëm qenin, në vend që të preokupoheshin më shumë për zogun e vogël që mbeti i ngordhur krahëhapur mbi sipërfaqen e ujit. Pas largimit të zagarit nëna u afrua duke notuar për te zogjtë e saj, ata i dolën përpara me britma gëzimi, por ajo shkoi drejt zogut të dëmtuar, e preku disa herë me sqep dhe kur u sigurua se gjithçka kishte marrë fund, u largua prej andej duke notuar para nesh me tre të vegjlit që e ndiqnin të strukur pranë krahëve të saj. Pamë një skenë tronditëse që u bë objekt bisede, të pranishmit shprehën indinjatën e tyre mbi këtë ndodhi të bërë padrejtësisht dhe në kundërshtim me rregulloren e gjuetisë. Sporti i bukur i gjuetisë në radhë të parë kërkon njerëz të ndërgjegjshëm, të pasionuar pas natyrës dhe faunës, duke u bërë ata mbrojtësit kryesorë te botes se gjalle,llojeve te rrezikuara dhe shembull në zbatimin e rregullores me rigorozitet, si në çdo disiplinë tjetër sportive.

Zagari i llojit seter

Këta lloj zagarësh janë të specializuar për gjahun e vogël dhe përdoren për gjuetinë e shpendëve, ose zar puple siç quhet nga gjuetarët. Ata e kontrollojnë terrenin me hap të gjatë e të shpejtë, të aftë për tu futur në mjedise të vështira mes shkurreve e ferrave. Por kënaqësia më e madhe për ta janë zonat ujore, brigjet e liqeneve, lumenjve, pellgjeve, kënetave dhe gjatë kanaleve vaditëse mes tokave bujqësore të veshura me bimësi, kryesisht me shelgje e kallamishte. Janë zagarë të palodhur, notarë të zotë dhe e kontrollojnë me imtësi të gjithë sipërfaqen ujore ku janë futur. Lëshimi i zagarëve dhe futja e qenve endacakë në këto habitate përbën problem shqetësues jo vetëm për foletë, por edhe për vetë shpendët e rritur. Shpendët, nën presionin e zagarëve ose qenve trupmëdhenj që i ndjekin me tërbim mes thirrjeve dhe fishkëllimave të pronarëve të tyre, s’dinë ku të futen. Ato, të tmerruara, duke mos pasur kohën e duhur për t’u ngritur në fluturim, mundohen të fshihen pas bimësisë por për një kohë të shkurtër, ngaqë zagarët kanë nuhatje dhe shikim të mprehtë, për tu mbrojtur shpendët detyrohen që të bëjnë zhytje të herë pas hershme derisa të largohen nga zona e rrezikut ose të bien pre e këtyre qenve. Viktima më të mëdha janë zogjtë e rinj të rritur në trup, por që nuk e kanë arritur akoma fazën e fluturimit. Ne kemi gjetur në breg të liqenit dhe i kemi fotografuar disa lloje shpendësh të masakruar nga qentë dhe pronarët e tyre, si:

kredharakun e vogël [Tachybaptus ruficollis], gakthin e vogël [Ixobrychus minutus], gjelujësin

[Rallus aquaticus], pulën e ujit [Gallinula chloropus], bajzën [Fulica atra] dhe disa fole të dëmtuara të shpendëve, deri te gjitarët, si: kunadhja gushëbardhë [Martes foina], qelbësi [Mustela putorius], lundërza [Lutra lutra], ky lloj gjitari gjysëmujor është në listën e specieve të rrezikuara dhe mbrohet me ligj.

Por, nga ana tjetër, edhe zagarëve të gjuetisë duhet që t’u plotësohen kushtet, sepse edhe ata e kanë të nevojshme daljen në natyrë, për të ruajtur reflekset, elegancën dhe formën fizike. Ata nuk duhet të lëshohen vend e pa vend, por në një zonë të caktuar nga stafi drejtues i parkut. Besoj se ka ardhur koha që t’i themi stop kësaj gjendjeje, jo vetëm në Parkun e Madh të Liqenit të Tiranës, por në të gjitha zonat e folenizimit, kudo qofshin ato.

Në mbrojtje të Florës dhe Faunës lind nevoja që edhe në këtë park të merren nën kujdestari disa gjire të vogla të veshura me bimësi ose xhepa të gjelbër ujorë, siç quhen nga specialistët. Këto vende të qeta janë të përqendruara kryesisht në pjesën lindore dhe juglindore të liqenit dhe janë më pak të frekuentuara nga vizitorët. Këto zona të marra nën kujdestari, duhet që të pajisen me tabelat përkatëse, ku kalimtarët të kenë mundësi të marrin informacionin e duhur. Në këto habitate shpendët do të ndihen të qetë e më të sigurt, kujdesi duhet të jetë i vazhdueshëm, jo vetëm në periudhën e riprodhimit, por gjatë gjithë vitit.

Do u lutemi qytetarëve të na mirëkuptojnë dhe të mundohen që ta shmangin kalimin në këto pika, por, edhe nëse do të kalojnë në to, të tregohen sa më të kujdesshëm. Këto vendstrehime janë shumë të rëndësishme dhe nuk do t’u shërbejnë vetëm shpendëve, por të gjitha llojeve të gjallesave që frekuentojnë këto ambiente të bukura natyrore. Ndërgjegjësimi dhe serioziteti ynë do të ndikojnë në rritjen e numrit të individëve dhe do ta popullojnë liqenin dhe zonën pyjore me lloje të reja gjallesash, që do të rrisin edhe më shumë interesimin e vizitorëve, duke e ngritur në nivele sa më të larta cilësinë e vetë parkut.

Lexova në fletëpalosjen e datës 8.08.2017 se së shpejti do të fillojë puna për zbatimin dhe rigjallërimin e Parkut të Madh të Liqenit dhe Kopshtit Zoologjik, për t’ua kthyer në nivele bashkëkohore këto hapësira qytetarëve. Në zbatim të këtij projekti do të angazhoheshin edhe specialistët gjermanë, ne jemi të bindur, se me eksperiencën e tyre do t’i ngrenë këto institucione në standarde të larta europiane. Krahas tyre do të marrin pjesë edhe specialistët shqiptarë, por edhe njerëz të pasionuar për të dhënë kontributin e tyre në mënyrë vullnetare, në administrimin dhe mirëmbajtjen e përditshme të këtyre mjediseve. Kjo metodë është e njohur në të gjithë botën e qytetëruar, ku njerëzit bëjnë kërkesë që të marrin pjesë dhe të shërbejnë vullnetarisht në këto institucione. Mendoj që Parku i Madh i Liqenit, Kopshti Botanik së bashku me Kopshtin Zoologjik duhet të shfrytëzohen jo vetëm për vizita të zakonshme, por të bëhen qendra edukative ambientaliste për të gjithë komunitetin, vendi ku nxënësit dhe studentët të prezantohen nga afër me natyrën dhe botën e gjallë. Krahas vizitave në Muzeun e Shkencave të Natyrës, institucion ky shumë i rëndësishëm me vlera mësimore – shkencore, të zhvillohen nga mësuesit e biologjisë orë mësimore në terren rreth Florës dhe Faunës edhe në këto habitate me vlera të pasura natyrore.

Ndërthurja ndërmjet këtyre institucioneve dhe puna në terren do të ndikojë në cilësinë e mësimdhënies, formimit edukativ, përgatitjes fizike të nxënësve dhe do t’i bëjë ata më të vetëdijshëm dhe më të ndërgjegjshëm për ruajtjen dhe mbrojtjen e natyrës.

Këtu më poshtë po japim një informacion të hollësishëm mbi biologjinë dhe ekologjinë e pulës së ujit.

Latinisht – Gallinula chloropus

Anglisht – Moorhen

Shqip – Pula e ujit

Emrat lokalë:

Pulëza e ujit – Durrësi, Kavaja, Lushnja

Pulë ujit – Shkodra, Lezha, Laçi

Pulçine – Korça, Devolli, Pogradeci

Guruna – Fusha e Dropullit, Saranda, Vurgu e Vrina

Habitati

Jeton në mjedise ujore, në këneta, liqene, në brigjet e lumenjve të veshura me kallamishte, shkurreta e shelgje, në kanalet vaditëse me kultura bujqësore dhe bimësi të dendur. Gjendet kryesisht në zonat e ulëta dhe bregdetare, por gjendet edhe në mjediset ujore brenda vendit, në pellgje me bimësi kënetore.

Përhapja

Ka përhapje kozmopolite e gjendet pothuajse në të gjithë botën dhe në pjesën më të madhe të Europës, ku është e përhershme, me përjashtim të vendeve me dimër të ashpër me dëborë dhe ngrica, që e detyrojnë atë të zbresë në zonën jugore të Mesdheut dhe më tej, deri në Afrikë.

Në territorin shqiptar është e përhershme dhe gjatë periudhës së dimrit numri i tyre shtohet nga kontingjentet që vijnë këtu për të dimëruar.

Përshkrimi

Te shpendët e rritur të këtij lloji, puplimi është i errët, kurrizi dhe krahët ngjyrë kafe me nuancë jeshile. Maja e kokës, qafa dhe gjoksi me vijëzime të errëta gri me refleks; ijet me vijëzime të bardha, bishti i shkurtër, që e mban përherë të ngritur lart, ku del në pah njolla e bardhë e nënbishtit. Koka në krahasim me trupin është më e vogël, sytë të kuq, pllaka ballore dhe sqepi me një të kuqe të ndezur, që mbaron me një njollë të verdhë në majë. Këmbët të fuqishme me gishtërinj të gjatë ngjyrë jeshile me nuanca të verdha që shoqërohen me një unazë të kuqe rreth kërcirit, në pjesën ku fillon puplimi i kofshës. Zogjtë e vegjël të porsaçelur nga veza janë të mbështjellë me një push të zi në formën e pellushit, me sqepat delikatë në ngjyrë vishnje. Ndërsa zogjtë e rinj të çeljes së parë, që kanë arritur madhësinë e të rriturve, kanë ngjyra të zbehta, të paformuara, ku kombinohen jeshilja, kafeja dhe grija; e kuqja ballore tek individët e rinj të kësaj moshe mungon. Ngjyrën përfundimtare ata e marrin pas ndërrimit të pendëve.

Gjatësia e trupit 30 – 35 cm.

Hapja maksimale e krahëve 50 – 55 cm.

Ushqimi

Ushqehet me fara bimore të egra, filiza të njomë e fruta, insekte dhe kafshë të vogla ujore, kërmij e peshq të vegjël.

Në Parkun e Madh të Liqenit në Tiranë pulat e ujit hanë me kënaqësi copat e bukës që ua hedhin vizitorët, ndërsa në Kopshtin Zoologjik të Tiranës, punonjësit e lokalit “La Fontana” që ndodhet fare pranë, çojnë aty çdo ditë mbeturinat ushqimore për të ushqyer me to mjelmat, patat dhe rosat. Këtë mundësi e shfrytëzojnë edhe shpendët e egër ujorë, pulat e ujit [Gallinula chloropus] dhe kredharakët e vegjël [Tachybaptus ruficollis], të cilët dalin nga liqeni i vogël i kopshtit dhe nëpër këmbët e punonjëses mundohen të kapin copat e bukës apo ushqimet e ndryshme, pa u shqetësuar fare. Por shumë shpejt nga pemët aty pranë dalin për të marrë pjesë në këtë gosti edhe zogjtë e vegjël harabelorë të familjes Passeriformes, si: gushëkuqët [Erithacus rubecula], harabelat [Passer domesticus], bilbilthat kokëzi [Sylvia atricapilla], kumritë [Streptopelia decaocto], laraskat bishtgjata [Pica pica] etj.

Më bëri shumë përshtypje dhe u kënaqa pa masë që shikoja shpendët e egër që kishin krijuar besim te njerëzit, te punonjësja e shërbimit dhe spektatorët që i shikonin nga veranda e lokalit.

Sa do të dëshironim të gjithë që ky fenomen të ndodhte kudo! Me këtë rast, përshëndesim pronarin dhe të gjithë personelin, për këtë gjest fisnik, për pasionin për shpendët dhe kujdesin që tregojnë për ta.

Folenizimi

Zonat më të preferuara për ndërtimin e folesë janë ujërat e qeta dhe ato jo shumë të rrjedhshme. Në përgjithësi, ky zog folenë e ndërton në shtretërit lundrues, të përbërë nga kallamishtet dhe myshqet, ose të fshehur në bimësinë e dendur pranë ujërave dhe në shelgjet pranë brigjeve të lumenjve. Zakonisht një çift ndërton disa fole, por përdor vetëm njërën prej tyre për të rritur të vegjlit. Si material për ndërtimin e folesë përdor mjete rrethanore, kallamishte, gjethe dhe rrënjë, nga brenda e vesh me myshk të butë.

Dimensioni i folesë arrin nga 15 – 25cm, ndërsa thellësia nga 10 – 15cm, por gjatë inkubacionit të dy prindërit kujdesen edhe më tej për përmirësimin e konstruksionit të folesë. Në furrikun e saj femra depoziton 5 – 10 kokrra vezë me ngjyrë të verdhë në okër, me pika të mëdha kafe në të gjithë sipërfaqen. Në ngrohjen e vezëve marrin pjesë të dy prindërit, inkubacioni zgjat nga 20 deri në 22 ditë. Zogjtë e vegjël bëhen të aftë për fluturim në fund të muajit të dytë, pra pas 50 – 60 ditësh.

Në përgjithësi janë shpend miqësore me njëri-tjetrin, por edhe me llojet e tjera të shpendëve që jetojnë në të njëjtin habitat.

Zënkat me mes tyre ndodhin në periudhën e folenizimit, kur ato përleshen me njëra-tjetren për të mbrojtur territorin e folesë, apo për ta zgjeruar edhe më shumë atë. Në fillim rivalët ndjekin një strategji paqësore, duke ekspozuar para njëri-tjetrit cilësitë e tyre

estetike, madhësinë trupore, ngjyrën e pendëve, pjesën e kuqe ballore, e cila duhet të jetë më e madhe dhe me ngjyrë më të ndezur se e kundërshtarit. Pas kësaj ato i kthejnë shpinën njëra-tjetrës për të krahasuar mes tyre madhësinë që zë pjesa e bardhë e nënbishtit. Të gjitha këto cilësi tregojnë rrangun që individët zënë brenda llojit të tyre. Nëse njëri prej tyre i ka këto cilësi më të theksuara, rivali tjetër është i detyruar ta respektojë, duke u larguar nga ajo zonë, por nëse këto cilësi i kanë të barabarta ndërmjet tyre, zgjidhja e vetme mbetet dyluftimi. Gjatë përleshjes ato përdorin vetëm këmbët e tyre të fuqishme, duke i gjuajtur njëra-tjetrës në trup derisa njëra prej tyre të largohet e mundur, ose të lerë fushën e betejës me plagë te shumta duke rrëshqitur me vështirësi mbi sipërfaqen e ujit, pas kësaj, fitimtari bën banjën e triumfit.

Zëri

Ka disa variacione thirrjesh, që i përdorin kryesisht netëve pranverore, por që vazhdojnë edhe gjatë gjithë vitit. Me thirrjet kreck – kreck – kreck ato lajmërojnë njëra-tjetrën për vendndodhjen, ndërsa britmat e alarmit i kanë më kumbuese, kurruk – kurruk – kurruk, që i shprehin edhe gjatë momentit të ngritjes nga sipërfaqja e ujit. Te zogjtë e vegjël, që ndjekin nga pas të rriturit, zëri ndryshon, thirrjet e tyre janë më të lehta, kik – kik – kik – kik, të vazhdueshme.

Fluturimi

Ngrihet nga uji me pak vështirësi, duke bërë hapa të mëdhenj mbi sipërfaqen dhe i shoqëron me lëvizje të shpejta krahësh. Këmbët i mban të varura gjatë ngritjes nga uji, derisa të marrë shpejtësinë e fluturimit normal.

Kërcënimet

-Shqetësimi gjatë sezonit të folenizimit.

-Futja e zagarëve dhe qenve të tjerë në këto habitate nga pronarët e tyre.

-Sasia e pakët e reshjeve gjatë periudhës së verës, rënia e sasisë së ujit, dalja jashtë e kallamishteve dhe tharja plotësisht e zonës ujëmbajtëse, mungesa e strehimit etj.

-Temperaturat e ulëta gjatë stinës së dimrit, kur pellgjet dhe zonat përreth me ujë të ëmbël ngrijnë plotësisht, pakësimi i bazës ushqimore etj.

Gjuetia

Vlerat gastronomike të mishit të pulës së ujit nuk janë të cilësisë së lartë. Për të larguar erën e peshkut dhe të bimësisë kënetore, mishi i saj duhet trajtuar dhe marinuar disa orë para gatimit. Për këtë arsye ky lloj shpendi nuk është shumë i preferuar nga gjuetarët, dhe prandaj gjuetia e saj nuk sjell ndonjë kërcënim të madh në uljen e numrit të kësaj specieje në sezonin e dimrit. Por, duke pasur parasysh numrin e vogël të çifteve folenizuese në të gjithë territorin e vendit tonë, që varion nga 700 – 1000 çifte, duhet që gjuetarët dhe njerëzit që punojnë në terren ta kenë në konsideratë këtë shpend të bukur dhe elegant. Që kështu, të gjithë ne të kemi mundësi ta shohim më shpesh në parqet dhe zonat tona ujore.

*Kryetari i Shoqatës Kombëtare të Shpendëve Shtegtarë

Albanian Bird Ringing Center