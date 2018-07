Një përgjigje profesor Fatos Tarifës

Profesor James Pettifer*

‘Marrëveshja’ e Prespës është një ngjarje e rëndësishme që mund të destabilizojë Ballkanin jugor dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të diskutohet në mënyrë racionale dhe pa përplasje personale ose sulme ndaj individëve të ditur që marrin pjesë në debatin për të. Më vjen keq nëse Profesor Tarifa mendon se jam një ‘diletant’ – që do të thotë ‘jo-ekspert’?

A kanë të drejtë vetëm Profesorët për një opinion? – ndërsa lista e tij për botimet e mia është shumë selektive dhe heq veprat e mia më të rëndësishme si ‘Kosova Express’ dhe ‘Historia e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës’, të cilat mendoj se përfshijnë vlerat pozitive të çështjes shqiptare në historinë e tyre të fundit. Më e rëndësishmja, ai nuk përmend librin tim “Çështja e re maqedonase”, i cili është përdorur në universitete në mbarë botën për shumë vite dhe e rafinuar çështjen maqedonase për të përfshirë subjektin politik shqiptar kundër ngjizjeve të Rudomerovit. Kjo është mirëpritur gjerësisht në botën shqiptare, veçanërisht në Maqedoni dhe Kosovë.

Përdorimi i aspiratave personale ndaj kundërshtarëve në debatin akademik ose politik është gjithashtu një shenjë e një argumenti të dobët. Përgjigja e profesor Tarifës ndaj asaj që thashë është shumë e papërshtatshme, sepse nuk ka të bëjë me çështjen qendrore. Arsyeja që të gjithë shqiptarët duhet ta analizojnë me shumë kujdes marrëveshjen e Prespës dhe më pas ta refuzojnë atë dhe shqiptarët në Maqedoni duhet të votojnë “Jo” në një referendum të ardhshëm, sepse nuk është ajo që duket, nuk është projektuar thjesht për të zgjidhur një problem teknik politik (emri). Është gjithashtu e paligjshme, për mendimin tim, sipas Kushtetutës.

Këto probleme si ’emri’ janë një shqetësim për diplomatët, por ato ekzistojnë dhe mund të jetojnë për një kohë të gjatë, si për shembull me Qipron e ndarë. Prespa është projektuar për të rikalibruar marrëdhëniet rajonale për të favorizuar Greqinë. A është kjo në interesat afatgjata të shqiptarëve? Historia na mëson se nuk do të ishte dhe sipas mendimit tim, ekzistenca e një shteti të balancuar dhe të suksesshëm të Shkupit me identitetin e vet është jetik për stabilitetin rajonal dhe ku 25% e minoritetit shqiptar kanë një ndikim të ndjeshëm në qeveri.

Unë kam studiuar qeveritë në Shkup për një kohë të gjatë. Profesor Tarifa duket se i kundërshton kritikat e mia për qeverinë Zaev. Pse ndodh kjo? Mendoj përsëri se është shumë e rëndësishme për shqiptarët që të shohin nga afër këtë qeveri, e cila përmban individë në pozita të larta me lidhje të ngushta me Serbinë dhe një ose dy që kanë thënë hapur se do të mirëpresin një “Euroslavia” të re të një lloji, brenda një BE-je më të gjerë.

A është kjo në interesin e shqiptarëve? A është në interes të shqiptarëve të mbështesin një marrëveshje që ka rritur tashmë etnonacionalizmin virulent në të gjithë rajonin, sikurse shikojmë në lajmet televizive çdo natë ose siç duket në internet? Dhe cila përmban propozime për ndërhyrje të fortë të udhëhequr nga BE për arsimin kombëtar në histori?

Profesor Tarifa duket se mendon, nëse e kuptoj saktë se të gjithë duhet të besojmë se propaganda e komunitetit ndërkombëtar është se kjo është një qeveri e re, liberale, ‘reformuese’. Mendoj se është më mirë të studiojmë faktet në terren. Për të marrë vetëm një çështje, liria e shtypit në Shkup është nën presion të vazhdueshëm dhe shumë gazetarë që di unë mbajnë armë sepse punojnë çdo ditë me frikë për jetën e tyre.

A është kjo një shoqëri “reformuese” e cila është ‘e gatshme’ për anëtarësimin në BE? Me BE-në në rënien funksionale, a ka rëndësi aq sa ka bërë nëse vendet e Ballkanit Perëndimor bashkohen? Këto janë gjithashtu çështje që kanë nevojë për një debat të arsyeshëm dhe të hapur rreth asaj se çka është në interesin më të mirë të shqiptarëve dhe kombeve të tjera, sesa supozimeve të besueshme rreth gjithëdijshmërisë ndërkombëtare.

Historia e shekullit të njëzetë e shqiptarëve është plot shembuj të besimit të gabuar të tepërt në aleatët e fuqishëm, qoftë Italia fashiste, Rusia komuniste dhe Kina komuniste. Do të ishte mirë nëse kjo nuk do të përsëritet me NATO dhe BE.

*Universiteti i Oksfordit