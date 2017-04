Një përmbledhje e mendimit universitar botëror mbi qytetërimin perëndimor

Nga Sokol DODANI

“Disa nga faktorët shtytës tashmë kanë zënë vend de facto në peizazhin aktual të shoqërisë të sotme. Rrethet universitare i japin përgjigje pyetjes – Si do të reagojë perëndimi përballë ndryshimeve kaq të shpejta dhe globalitetit të botës?”

Ekonomisti politik Benjamin Friedman e krahason shoqërinë e sotme perëndimore me një motor ku elementi shtytës mbetet rritja ekonomike. Por kjo shtytje, që i ka nismat e veta që nga mesi i shekullit të 19-ë e deri në ditët tona, ka tendencë të ngadalësohet apo të pushojë së qenuri përfundimisht. Shtyllat që përcaktojnë shoqërinë perëndimore bashkëkohore si demokracia, liritë individuale, toleranca sociale etj. kanë filluar të lëkunden.

Bota jonë – shkruan ai – e përcaktuar nga një tërheqje maramendëse drejt të të ardhurave materiale, ka tendencën të shkojë drejt revoltës globale. Në këtë spirale ndihet mohimi i cilitdo prej nesh nga grupi identifikues bazë. Kjo shpërbërje e përgjithshme do të shërbejë si arsye për një kolaps të përgjithshëm të shoqërisë.

Nga një studim i bërë kohët e fundit në Universitetin e Maryland në SHBA, autorët nxjerrin në pah idenë se kërkesa dominante e rritjes së prodhimit, zbraz faktorin e punës nga substanca thelbësore siç është njeriu dhe ambjenti rrethues.

“Kërkesat në rritje për të mira materiale dhe burimet e tyre krijojnë tek elitat drejtuese një tendencë shtytëse e që çojnë shoqërinë drejt një instabiliteti dhe kolapsi eventual.”

Po sipas këtij skenari shpërndarja e produktit të punës nuk bëhet në proporcionet e duhura. Pabarazia është shtrirë si në brendësi të vendeve ashtu dhe midis tyre. Pabarazia e sotme shoqërohet në formë lineare nga kriza ekologjike. Në prodhimin aktual botëror 10% e të ardhurave globale janë përgjegjëse të 90% të gazrave me efekt sere. Apo gjithashtu fakti se 50% e popullatës botërore jetojnë në nivelin e varfërisë me 3 $ në ditë. Ky tejkalim i konsiderueshëm i mungesës së rolit të individit në ndërtimin aktual shoqëror, krijon këtë padurim si emërues të përbashkët. ” Nuk mund të presim pafundësisht që vendimet për ndryshime të merren”

Për këtë këndvështrim bën fjalë edhe studimi i universitarëve norvegjezë të universitetit ” Norvegia Business School “, nën drejtimin e profesorit Jorgen Ronders dhe autor i ” 2052 : Një parashikim global për 40 vjeçarin e ardhëshëm. ”

“Kriza ekologjike do të shkojë keq e më keq dhe gjithmonë e më keq sepse ne jemi të paaftë të mbajmë premtimet që vetë nënshkruam në Marrëveshjen e Parisit e gjetkë. ”

“Shembulli Sirian – vazhdon ai – vërteton më së miri ekzistencën e kësaj ligjësie. Rritja e përqindjes së GDP-së bëri që të ketë një rritje të ndjeshme të popullatës. Një thatësirë e madhe në fundin e 2010, nën efektin e ndryshimeve klimaterike, shërbeu si shkak për rënie të menjëhershme të produktit bujqësor, rënie kjo, që u shoqërua me një krizë sociale veçanërisht tek të rinjtë. Tërheqja e tyre drejt qendrave urbane me shpresë punësimi, shkëputi nga njëra anë lidhjet individ – grup ekzistues, duke krijuar një grup të ri shoqëror, të pambështetur dhe të dëshpëruar.

Ardhjet masive në qytete rikrijuan rritjen e tensioneve me karakter etnik, identitar apo tjetër, të cilat rritën nivelin e konflikteve nëpërmjet mjeteve të dhunës. ”

Për Thomas Homer – Dixon, Shef Katedre në Balsille School Kanada, rasti i Sirisë tregon qartë që shoqëria e sotme ka hyrë në një fazë të rrezikshme internacionale ku përplasen interesa fetare siç është lufta midis syniteve (përfaqësuar nga grupet në terren, drejtuar nga ISIS, Alkaida apo tjetër) dhe nga ana tjetër grupimi shihit me pjesëmarrjen e forcave të Bashar El Asadit, Iranit e Ajzbollah të Libanit. Gjithashtu Rusia, nga fakti i bazës ushtarake (e vetmja bazë ushtarake ruse në Mesdhe) dhe Kina, e cila ka si furnizues kryesor të naftës Iranin. Në periudhën aktuale, konflikte të natyrës rajonale, mund të shndërrohen në të përgjithëshme, ku interesa ekonomike, gërshetohen me doktrina ideologjike, ku përfshihen struktura dhe interesa jetësore të ndërtimeve të ndryshme shoqërore. Pavarësisht nga parimet avant – gardiste, kombet që përfaqësojnë qytetërimin perëndimor, përbëjnë më pak se 13% të popullatës së sotme botërore.

Por jo vetëm kaq. Për të, një seri ndryshimesh të paparashikueshme si kriza financiare e 2008-ës, dalja dhe rritja e menjëhershme e ISIS, Brexit apo zgjedhjen e Donald Tramp kanë rikonfiguruar tablonë e përgjithshme botërore. Duhet shtuar këtu dhe vetë mungesa e stabilitetit brenda vendeve perëndimore.

” Nga 2050 – thotë Homer – Dixon, SHBA dhe Britania e Madhe do të gjenden në një strukturë të re sociale ku do të ekzistojnë vetëm dy grupe sociale. Nga njëra anë një elitë gjithmonë e më e vogël në numër por, më e rëndësishme në aktivitet e vendimmarrje, dhe pjesa tjetër gjithmonë e më e rrënuar dhe aspak aktive. Ideologjitë denigruese bazuar mbi frikën dhe ndarjen raciale, fetare apo grupeve identitare, do të jenë bërë mbizotëruese.

“Jemi duke përgatitur kushtet paraprake psikologjike e sociale për dhunë masive dhe kjo përplasje masive po bëhet gjithmonë e më e vështirë të anashkalohet” – paralajmëron Joseph Teinter, profesor në Universitetin e Utaha-s, në librin e tij me titull “Kolapsi i shoqërive komplekse “.

Historia e njerëzimit si histori perandorish.

Shumë sociologë e historianë e shohin ndarjen e sotme të botës në analogji me perandoritë. SHBA, BE, Kina, Rusia etj. në rolin që luajnë sot me zonat e influencës, duken sikur kthejnë vegimin e një kohe që, parametrat demokratikë të gjysmës së dytë të shekullit XX, e bënë të dukej si e evoluar.

“Perandoria Romake si një nga perandoritë më të mëdha në historinë e njerëzimit (dhe një nga shtyllat bazë të qytetërimit perëndimor), na mëson që ndërtimi kompleks shoqëror, ka një kosto të vetën.

“I ngjashëm me ligjet termodinamike, ku shpenzimi i energjisë del i domosdoshëm, po ashtu zbatohet ky rregull edhe në rastin e ndërtimit kompleks të shoqërisë njerëzore ” – Friedman.

Që nga fillimet e shekullit III, Roma u rrit tej mase. Rritje kjo që u shoqërua me pjesëmarrjen e një shumësie dukurish të reja për kohën.

Krijimi i një force ushtarake multi identitare, zgjerimi i konsiderueshëm i kufijve ku, në pamundësi, shpesh herë mbrojtja e tyre ju besohej fiseve të tjera kufitare (shembulli i sotëm i BE-së me Turqinë, në zgjedhjen e krizës të emigrantëve), ndarje në provinca që secila ndërtonte administratën dhe burokracinë e saj, me një qëllim të vetëm mbrojtjen e statuquosë të një riformimi kompleks social shërbeu si arsye themelore për rënien e saj.

“Është sistemi i saj fiskal i dobët dhe jo luftërat, arsyeja kryesore që bën të rrëzohet perandoria romake. “- paralajmëron Homer – Dixon.

Por le të vijmë në një periudhë më të afërt historike.

Britania e Madhe, si shembulli më i arrirë i ndërtimit të një shoqërie komplekse, zbehet në rolin e saj universal nga po e njëjta dileme.

Ajo është e detyruar të zgjerohet për të mbijetuar dhe zgjerimi e çon drejt ndërtimit kompleks shoqëror dhe fundit të saj.

Përgjatë kësaj dukurie shumë kombe të varfëra shpërbehen nga konflikte të brendëshme të vazhdueshme apo nga katastrofa klimatike e natyrore dhe tipike, kjo shoqërohet nga dallgë të mëdha emigracioni të cilat do të kërkojnë strehë në vende e shtete më të qëndrueshme e të stabilizuara. Si rrjedhojë, shoqëritë perëndimore, të përballura nga dallgë emigruese gjithmonë e në rritje, në mbrojtje rrezikojnë të përgjigjen me më shumë kufizime apo pengesa ndaluese kundrejt emigracionit. Shpenzime multimiliardash për ndërtim muresh ndalues, rritje kontrolli të kufijve, shpenzime të jashtëzakonshme patrullash kufitare apo dronesh e mjete të tjera teknike do thellojnë gjithmonë e me shumë klivazhin identitar midis të të ashtuquajturit autoktonë dhe grupimeve të ndryshme emigratore.

“Edhe në rast se ndoshta shoqëritë perëndimore nuk do të shkojnë drejt një kolapsi të përgjithshëm, tendenca, le t’i quajmë të një natyre më paqësore, do ta çojnë shoqërinë perëndimore në tërësinë e saj drejt zhdukjes, pasi pabarazia e krijuar rishtas nga këto transformime do të shpërbejë rrjetin mbajtës si themel të shoqërisë. ” Homer -Dixon.

“Shoqëritë demokratike e liberale janë sot të destinuara të dështojnë – argumenton Jurgen Ronders – ndërsa qeverisje të forta si ajo e Kinës do të dalin fituese. ”

” Pyetja shtrohet: si do të mundemi ne të bëjmë për të ruajtur parimet humane në këtë botë ku, rruga e nisur na vendos përballë këtyre ndryshimeve?! ” Homer -Dixon.