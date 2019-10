Një portret i pa autorizuar për kosovarin Gani Ramadani

Shaqir Vukaj

Vitet e fundit eshtë shkruar e folur shumë për qendrimin e diplomacisë shqiptare ndaj Kosovës para viteve 90-të. Në kuadrin e kritikave (disa herë të drejta) dhe të akuzave e shpifjeve pa fund për qendrimin e shtetit shqiptar ndaj cështjes së Kosovës, sigurisht që Ministria e Jashtme e në përgjithësi diplomacia shqiptare kanë qenë objekt sulmesh e shpifjesh… Pa marrë përsipër të trajtoj këtë temë e të mbroj punën e ambasadave e diplomatëve tanë, them me pergjegjesi se sa kam punuar unë në ato vite si diplomat, në Cekosllovaki dhe Bullgari, puna për Kosovën dhe me kosovarët ka qenë në qendër të vëmendjes.

Dhe jo vetëm në këto ambasada, por kudo që nga Argjentina, Tanzania, Vietnami, pa përemendë ambasadat tona në Beograd, Sofje, Vjenë, Ankara (Stamboll) Paris etj etj. problemit të kosovës i eshtë kushtuar vëmendje e vecantë. Kushdo që eshtë i nteresuar mund ta verifikojë shumë lehtë në Arkivin e Ministrisë Jashtme ku ruhen të gjitha materialet e dërguara nga ambasadat tona. Mund të përmendë një shembull shumë të thjeshtë: më shumë se gjysma e telegrameve të bëra në ato vite nga Sofja ( ku unë kam punuar në vitet 1978-1984 si i Ngarkuar me Punë a.i.) janë për Kosovën…

***

Por në këtë shkrim do të trajtoj një problem tjetër që lidhet Kosovën dhe një kosovar të jashtëzakonshëm…

Si sot 40 vjet më parë po udhëtoja me makinë nga Shqipëria drejt Sofjes. Me që kisha endër të shifja Kosovën, zgjodha rrugën me të gjatë nëpërmjet tokave të Malësisë së Madhe në Mal të Zi, Kosovës, Serbisë dhe Maqedonisë…

Më ka mbetur në mend një episod në Tuz. Kisha dëshirë të ndalesha e të bisedoja me ndonjë shqiptar, për më tepër që Tuzi dikur ka qenë si qendër e asaj pjese të Malësisë së Madhe që pa drejtësisht Fuqitë e Mëdha ja kanë dhënë Malit të Zi. Ndalova makinën dhe ju drejtova një meso burri i cili mu prezantua si profesor historie. Mbasi i thashë se kush isha, duke shtuar se jam me origjinë nga Malësia e Madhe dhe se kalova këndej për të pa tokat tona ai më tha “ Jo këto janë toka malazeze dhe nuk kanë qenë kurrë shiptare…”). Nuk e zgjata dhe vazhdova rrugën, por nuk më hiqej nga mendja përgjigja e tij që më la një shije tepër të keqe…

Në të dalë të Titogradit (kështu quhej atëherë Podgorica) makina pësoi defekt (u ça tubi i vajit). Shoferi, tepër i alarmuar, më tha se mbetëm këtu se defekti është tepër i rendë. E qetësova, dhe i thashë se diçka do të bëjmë dhe më erdhi në mend se nëpër atë rrugë kalonin kamionët tanë të eksportit dhe kur të vinte ndonjë i tillë, do i kërkoja të na rrimokjonte deri në Shkodër (Nuk doja ta riparoja makinën aty).

Megjithatë, mbas një farë kohe shoferi më tha se në qoftë se gjejmë vaj, mund ta rregullojmë e të shkojmë deri në Sofje. Me që e dija që disa shoferë kamionësh mbanin vaj në makina fillova tu nxjerrë dorën. U ndalua një kamion dhe i shpjegova me atë serbishten time si ishte puna. Ai mori një bidon me vaj dhe të dy u drejtuam nga makina jonë që ishte rreth 100 metër larg. Kur u afruam te makina jonë, ai pa targa të huaja (targa dipllomatike bullgare) dhe pyeti nga jeni. Unë i thashë shqiptarë. Ai menjehërë ma ktheu “Po a shqiptarë jeni bre burra. Po flisni se nuk kam folë kurrë me një shqiptar Shqipërie”….dhe u përlot.

Sa pa defektin i tha shoferit tonë, largoju se e rregulloj unë. Mbasi riparoi defektin, na tha, ju ecni para se unë do ju përcjell deri në kufi me Bullgarinë. Rrugës u ndaluam të furnizohemi me benzinë. U ndal edhe ai, dhe kërkonte me çdo kusht të na paguante benzinën. Unë ja shpjegova se ne jemi punonjës të shtetit dhe paguan shteti, por ai insistoi aq shumë sa më detyroi ti tregoja paratë që kisha me vete (dollarë, dinarë jugosllavë e leva bullgare).

Gjatë kësaj kohe biseduam më gjatë dhe shpjegoi se ishte nga një fshat afër Podujevës, se ishte beqar, shumë besimtar etj dhe se punonte si privat, se kamionin e kishte të tijin dhe shpërndante bateri makinash nga uzina e baterive e Trepcës në të gjithë Jugosllavinë, madje furnizonte edhe reparte ushtarake, reparte policie etj. pra dukej se ishte njeri i besuar për shtetin jugosllav.

Kur arritëm aty ku ndahej rruga dhe ne do vazhdonim drejt Sofjes, ndala makinën dhe u ndamë. Ai insistonte të vinte me ne e të na përcillte deri në kufi. Nuk pranova kurresesi dhe në ndarje i dhashë kartvizitën time dhe i thashë se je i merëpritur në Ambasadën tonë në Sofje dhe se do të jeshë miku im.

Mbas disa kohësh, me datë 5 qershor 1980 erdhi në ambasadë bashkë me një gazetar. I pritëm shumë mirë, madje dhe i mbajtëm për darkë, gjë që u bëri përshtypje të vecaantë të dyve. E shënova datën sepse mbas kësaj date ai vinte herë mbas në ambasadë, vecanërisht kur kishte ngjarje të rendësishme në Kosovë e Juosllavi…. Madje më vonë, mbasi u miqësuam dhe krijuam besimin e duhur ndaj njëri tjetyrit, merrte në teleofon dhe ndonjëherë kërkonte të takoheshim jashtë ambasadës. Më bënte përshtypje se megjithëse pa ndonjë shkollë të madhe, ishte shumë i qartë për zhvillimet në Kosovë e kërkesat në rritje të shqiptarëve në fund të viteve 70-të dhe në fillim të viteve 80-të. Më fliste për një lloj pështjellimi, paqartësie e frike për të ardhmen e Kosovës që kishin autoritetet jugosllave, përfshijë organet e specializuara (ushtria, policia, UDB-ja) aq sa ndonjehërë dyshoja se mos ishte i futur me qëllim nga zbulimi jugosllav… (Gjë jo e rrallë në ato vite, kur ndonjë shqiptar i futur zbulimi jugosllav, vinte në ambasadë dhe hiqej si patriot i madh… Dua të përmendë një rast. Në shkurt të vitit 1992, kam marrë pjesë në Kongerisn e parë të Partisë së Prosperitetit Demokratik të shqiptarve të Maqedonisë që u zhvillua në Tetovë. Ndërmjet atyre që morën fjalën në Kongres, njoha x që na vinte shpesh në ambasadë… Ne e njihnim mirë kush ishte dhe kush e kishte dërguar dhe tregoheshim tepër të kujdesshëm me të… U befasova kur e dëgjova në Kongres si fliste e si mburrej për aktivitetin e tij në dobi të cështjes shqiptare, e për punën që duhej bërë në të ardhmen nga kjo kjo parti etj. Gjatë një bisede me njërin nga drejtuesit e kësaj partie, i thashë ruajuni nga provokatorët sepse mund tu sjellin shumë dëme. Kush e ka ndjekur historinë e këaj partie e di si e shkatëruan atë parti pikërisht këta lloj “patriotësh, sigurisht të ndihmuar edhe nga “patriotë” të dërguar në atë kohë nga Tirana…)

***

Gjatë takimeve e bisedave me Ganiun, ai në vetvete kishte një lloj sigurie në ato që thoshte, dhe në mënyrën si fliste kishte krijuar tek unë besim e bindje se ishte i sinqertë në ato që thoshte, për patriotizmin e tij e dashurinë që kishte për Shqipërinë.

Here pas here më informonte për probleme të ndryshme. Por unë dua të vë në dukje një informacion tepër të rendësishëm që më ka dhënë më datë 28 mars 1981. Eshtë shkruar e folur shumë herë se ngjarjet e 1 e 2 prillit në Kosovë kanë qenë të pa pritura për udhëheqjen shqiptare të asaj kohe… çka u reflektua edhe në komunikimet zyrtare të Ministrisë tonë të Jashtme me ambasadat tona.

Eshtë e vertetë se ditët e para mbas këtyre ngjarjeve, ne nuk ka informuar askush nga Tirana se cfarë qëndrimi zyrtar duhej të mbanim, si tu përgjigjeshim diplomatëve, institucioneve zyrtare të vendit ku ishim akredituar, e simos vëllezërve tanë kosovarë, që ato ditë vërshuan me dhjetëra e dhjetëra cdo ditë drejt ambasadës tonë. Udhëzimet e para na kanë ardhur mbas disa ditësh…

E theksova më lart informacionin e tij të datës 28 mars. Ai më kërkoi të takoheshim jashtë ambasadës dhe më tha se jam nisur urgjent nga Kosova të takoj dhe të informoij për situatën në Kosovë. Ndermjet tjerave, duke folur për demostratat e studentëve që ishin zhvilluar ato ditë në Universitetin e Prishtinës, më tha se pavarësisht se ata kanë dalë me kërkesa ekonomike, mbas tyre fshihen kërkesa politike dhe se protestat e demonstratat do të vazhdojnë. Ndërmjet tjerave më tha se “Dy tre ditët e ardhshme priten manifestime e protesta masive në Prishtinë dhe në disa qytete të tjera në Kosovë, tashmë me kërkesa politike. Janë bërë përgatitjet e duhura dhe gjthcka mbahet në sekret të plotë nga organizatorët, që nuk dihet kush janë… Por edhe autoritetet jugosllave janë përgatitur për të mos lejuar zhvillimin e tyre dhe janë të vendosur ti shtypin me dhunë…”.

Sipas praktikës së punës të asaj kohe, unë menjëherë njoftova Ministrisë e Punëve të Jashtme.

Më 1 prill në Prishtinë dhe disa qytete tjera në Kosovë filluan demonstratat e protestat masive me kërkesa politike, që u shtypën me dhunë nga policia e ushtria jugosllave, ngjarje që tashmë dihen… Kështu që u vërtetuan ato që më kishte thënë Ganiu.

Para pak kohësh kam verifikuar në Arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme në se telegrami që kisha bërë për këtë problem i kishte shkuar udhëheqjes më të lartë. (Ka qenë praktikë, që kur të dhënat që vlerësheshin si të rendësishme nga ministri i jashtëm, i çoheshin Enver Hoxhës dhe Mehmet Shehut). Në arkiv pashë se sipër telegramit që kisha dërguar unë ishte shënuar: Sh. Enver, Sh. Mehmet….

Kam mbajtur lidhje e kam zhvilluar shumë takime me të, por ajo që më ka mbetur në mendje e që u bë shkak për këtë shkrim eshtë një takim i zhvilluar me të në shtator të vitit 1983. Sic ishim marrë vesh paraprakisht, nëpërmjet telefonit lamë takim në një lokal larg ambasadës… Mbas bisedave të zakonshme, nxorri një pako dhe mu drejtua “Këtu kam 50 mijë Marka, janë kursimet e mija dhe ti kam sjellë për Shqipërinë”. Mu duk dicka e pa besueshme. Për një moment u hutova dhe nuk po kuptoja se për cfarë po fliste, ai me gjakftohtësi më shpjegoi se i kam sjellë të ndihmoj me sa kam mundësi Shqipëinë. Janë pare djerse, pare mundi më tha, dhe vuri pakon para meje.

Unë fillova ti shpjegoj se ne nuk marrim para etj. por ai insistonte në të tijën deri sa arriti puna deri aty sa unë shtyj e ai shtyj, dhe më në fund u detyrua dhe i futi në cantën që kishet me vete. Por e pashë që u prek, u mërzit jashtë mase sa arriti të thoshte se “Kështu si ma bane ti, nuk je ma miku im…”

Dua të vë në dukje se vlera e markës së asaj kohe mund të krahasohet afërsisht me vlerën e sotme të dollarit, por fuqia blerëse në atë kohë ka qenë disa fish më e madhe se sot. Do sjell një shembull: një makinë presidenciale Bens Mercedes që u mor në atë kohë për amabsadën tonë ka kushtuar rreth 12mijë dollarë…..

Ky ka qenë edhe takimi im i fundit me të sepse mbas disa kohësh u transferova në Shqipëri. Mbas viteve 90-të jam interesuar për të, por nuk kam arritur ta gjej.

Shkrova këtë histori të thjeshtë por tepër kuptimplote për një njeri të thjeshtë, pa pretendime për tu dukur a pa fjalë të mëdha…..por një shqiptar e patriot i vertetë.

Nuk di asgjë për të, si i ka shkuar jeta, por do të doja që sot mbas afro 40 vjetësh të shprehë respektin e jashtëzakonshëm për këtë shqiptar të thjeshtë, patriot të vertetë, me emrin GANI RAMADANI nga Podujeva.