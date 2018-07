Një shkencëtar shqiptar në SHBA

Prof. Mustafa Xhani*

Prof. Dr. Shpëtim Telegrafi, tashmë prej shumë vitesh është një figurë e shquar e mjekësisë amerikane me të cilin krenohemi ne kolegët e tij shqiptarë.

Ai u largua nga Shqipëria në vitin 1991, me ambicien pozitive për të zhvilluar një karrierë profesionale, që kushtet e Shqipërisë në ato vite nuk ia siguronin.

Shpëtimi mbaroi Fakultetin e Mjekësisë në vitin 1971 me rezultate të larta.

Në vitin 1972-75 kryen specializimin në Departamentin e Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Tirane. Prof. Telegrafi, ka kryer një sërë specializimesh të mëpastajshme në Francë dhe SHBA.

Që në fillim të karrierës ai spikati si “revolucionar” në futjen e metodave të reja bashkëkohore në Imazheri.

Me punën e tij të palodhur me ambicien për t’u thelluar në shkenca mjekësore ai është sot një nga figurat më të njohura në SHBA në fushën e ultrasonographisë diagnostike dhe kurative.

Në vitin 2018, Dr. Telegrafi, u promovua “Full PROFESSOR of UROLOGJY and Diagnostic medical Sonography”.

Prof.Telegrafi , është drejtues i Diagnostic Ultrasound në NYU of Medicine.

Prof. Telegrafi është i fokusuar në praktikën klinike dhe kërkimore, në dignostikën me ultratinguj, veçanërisht me Doppler Sonography të aparatit urogenital dhe në Pediatri.

Ai është lektor në NYU Schcol of medicine .

Prof. Tefegrafi është një nga bashkautorët me të mirenjohur amerikanë Hagen- Ansert Textbook of Diagnostic Sonography (botimi i vitit 2012-2017) dhe në edicionin e 2016 të Biblës së Urologisë botërore Cambell-Walsh Urology Textbook, teksti kryesor për Urologët në të gjithë botën .

Prof. Telegrafi është anëtar i shumë shoqatave në Amerikë dhe Europë, si dhe në Shqipëri dhe Kosovë, siç janë : American UROLOGICAL ASSOCIATION , AMERICAN INSITUTE OF ULTRASOUND IN MEDICINE, SOCIETY OF DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY, and KOSOVA ULTRASAUND ASSOCIATION, EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY EUROPEAN UROLOGY ASSOCIATION ALBANIAN IN IMAGING ASSOCIATION .

Prof. Telegrafi, nuk e ka harruar atdheun e tij dhe ka një përkushtim për t’u admiruar, për të ndihmuar në ngritjen e nivelit shkencor të Imazherisë në Shqipëri dhe Kosovë. Në bashkëpunim me shoqatat e Urologëve dhe Imazheristëve, ai ka organizuar disa seminare dhe konferenca shkencore, me prezantimet e një niveli të lartë shkencor në fushën e ultrasonographyse, fushën e Urologjisë dhe Pediatrisë. I karakterizuar nga modestia, dashuria për bashkatdhetarët, ai ka ndihmuar në sistemimin dhe kurimin e dhjetëra bashkëkombësve në SHBA.

Ne kolegët e tij në Shqipëri, duke vlerësuar arritjet e tij ndihemi krenarë që Universiteti i Mjekësisë së Tiranës ka nxjerrë kuadro si Prof. Telegrafi.

I urojmë Prof. Telegrafit shëndet e vullnet për arritjet e mëtejshme në shkencën e Imazherisë.

*Shef i Shërbimit Universitar në Universitetin Mjekësor, Tiranë, Q.S.U.T “Nënë Tereza”

*****