Një shkodrane shpallet “Woman in Technology” në Vjenë

Entela Resuli – DITA



Austria ka një dashuri të madhe për Shkodrën. Mes marrëdhënieve të Shqipërisë me Austrinë, ky qytet ka patur një vend të veçantë. Më 3 dhjetor 1913, Ministria e Jashtme e Perandorisë së Austro-Hungarisë vendosi hapjen e tri konsullatave në vendin tonë: në Shkodër, Durrës dhe Vlorë.

Gjurmët e austriakëve në qytetin verior shihen sot e kësaj ditë. Madje vetë austriakët ndihen si në shtëpi në këtë qytet.

Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) së bashku me ambasadën disa ditë më parë na prezantuan me disa mbështetje në investime që ata kanë dhënë në veri të vendit. Shijaku, Fushë-Kruja, Lezha dhe Shkodra ishin pikat ku ata kanë dhënë ndihmesën tyre. Mbështetja kishte në fokus përmirësimin e marrëdhënieve të qytetarëve me institucionet shtetërore, ndihmën e shtresave të disavantazhuara, edukimin, mbështetjen e biznesit fason dhe sektorit të energjetikës.

Projekti “Drejtësi pa Vonesa”, në partneritet me OSBE, na bëri që të ndalojmë në Gjykatën e Lezhës. Sipas të dhënave dhe rrëfimit të kryetares së gjykatës Ornela Naqellari, vitin e fundit është arritur të ulet me 20 për qind ngarkesa e përgjithshme e gjykatësve.

Një tjetër projekti më të cilin po punohet me OSBE është për ndërtimin e një ure lidhëse mes parlamentit dhe qytetarëve. Krijimi i Zyrave Rajonale Parlamentare kërkon të lehtësojë lidhjen mes deputetëve dhe qytetarëve.

Hidrocentrali i Ashtës pranë Vaut të Dejës është një investim tërësisht austriak. Ky impiant u përcjell energji rreth 100.000 familjeve dhe garanton furnizim konstant energjie, gjë që redukton importin e saj.

Një tjetër ndalesë e bëmë në Shkollën Austriake “Peter Mahringer” në Shkodër. Kjo shkollë me profil elektronik ka dhjetë vite që funksionon në këtë qytetet. Me një staf të përzier shqiptar e austriake gjithçka dukej perfekt. Nxënësit e kësaj shkollë, shpesh marrin pjesë në konkurse dhe gara të ndryshme jashtë vendit. Njëra prej tyre e cila pranoi të ndante me ne rezultate dhe arritjet e saj në mësimdhënie është Tea Beqi.

Ajo është në klasën e 11 dhe i pëlqejnë shumë lëndët shkencore. Vitin e kaluar në Vjenë ka marr pjesë në konkursin e robotikës ku është kthyer në shtëpi me një çmim të rëndësishëm për të: “Woman in Technology”.

Mësuesit na thonë se Tea është një vajzë e talentuar, madje është nga ato nxënëse që i ka sjell çmime të rëndësishme shkollës, por edhe vetes në konkurset jashtë vendit.

-Tea, je nxënëse në shkollën austriake, pse ke zgjedhur këtë shkollë?

Po unë jam në klasën e 11-të. Që kur kam qenë e vogël më kanë tërhequr lëndët ekzakte, ndër to të preferuarat e mia ishin matematika dhe IT. Kur dëgjova se ishte hapur një shkollë e mesme për IT, vendosa që ta provoja dhe nuk mbeta e zhgënjyer.

-Si ndihesh këtu?

Është viti i katërt që studioj në këtë shollë dhe jam ambientuar goxha mirë.

-Shumicën e mësuesve ju e keni austriak apo jo, na trego pak si jeni përshtatur me ta, po ata me ju?

Gjatë klasës së 8-të dhe të 9-të shumica e mësuesve që na jepnin mësim ishin shqiptar dhe kjo gjë na ndihmoi që të ambientoheshim si fillim. Pasi fillova klasën e 10-të lëndët e vetme që kishim me mësues shqiptarë, ishin matematika dhe letërsia. Të gjithë lëndët e tjera ishin teknike dhe me mësues austriakë. Në fillim ishte pak e vështirë ngaqë ne nuk dinim edhe shumë mirë gjermanisht. Por me kalimin e kohës filluam të përshtateshim dhe tashmë jemi mësuar mrekulli. Çdo gjë erdhi aq natyrshëm, saqë ne nuk e kuptuam fare.

-Ndërkohë, siç edhe the kjo shkollë është e orientuar nga elektronika dhe shumicën e nxënësve i ka djem, ti si ndihesh në këtë ambient?

Fakti që kam një vëlla më të madh student këtu, shto natyrën time impulsive, bëri që kjo gjë mos të më shqetësonte. Por për prindërit e mi kjo solli pak hezitim, kur unë vendosa të studioja në këtë shkollë. Pasi ato e panë dëshirën time për të ardhur në këtë shkollë, më mbështetën të studioja këtu dhe për këtë i falënderoj.

-Ka diferenca në rezultate mes djemve dhe vajzave?

E vetmja diferencë midis vajzave dhe djemve në shkollën tonë është numri i nxënësve dhe asgjë më shumë. Mësuesit si dhe stafi i shkollës na trajtojnë të gjithëve njëlloj.

-Shkolla ju jep mundësi të merrni pjesë në konkurse apo olimpiada të ndryshme, na trego pak për pjesëmarrjet e tua në këto gara dhe si ke dalë?

Shkolla jonë merr pjesë në shumë aktivitete dhe konkurse. Shpesh marr pjesë në olimpiada ose konkurse, kryesisht për matematikë ose informatikë. Po flas vetëm për një konkurs që ka qenë deri më tani më i rëndësishëm për mua. Vjet ne morëm pjesë në konkursin e robotikës “Botball” . Ky konkurs u zhvillua në Vjenë dhe shkolla jonë përfaqësoi për herë të parë Shqipërinë në një konkurs robotike në Europë. Ne shkuam deri në finale dhe fituam vendin e 8-të mes 32 skuadrave me përvojë. Unë mora edhe çmimin “Woman in Technology”. Për këtë konkurs jemi përgatitur sërish dhe këto ditë do të jem në Sofie, Bullgari, që të marrim pjesë dhe të përfaqësojmë shkollën tonë si dhe Shqipërinë njëkohësisht.

-Cila ka qenë pjesëmarrje e fundit ku edhe je nderuar me një çmim?

Sërish këtë vit ne kemi punuar edhe në planet e biznesit, që janë të lidhura me lëndën e ekonomisë. Plani i biznesit i grupit tim është HSH (Home Smart Home) dhe ne morëm pjesë në konkursin YEA (Young Entrepreneurs Albania) dhe fituam vendin e 3-të. Te ky pan biznesi ne krijuam edhe një prototip. Me këtë të fundit arritëm që të kontrollojmë rrymën që kalon në prizë si dhe të ndryshojmë ngjyrat e një llambe rgb vetëm me anë të një aplikaconi në një smartphone.

-Sa e rëndësishme ishte kjo pjesëmarrje për ty dhe ky konkurrim?

Pjesëmarrja në këtë konkurs na tregoi se sa shumë mund të arrijmë ne për një kohë të caktuar si dhe na parapërgatit për temën e diplomës, me të cilën do të merremi dy vitet në vijim.

-A ke në mendje një shpikje tjetër?

Për momentin jo, pasi kam qenë shumë e ngarkuar këtë periudhë, por mendoj se do të bëj edhe ndonjë shpikje tjetër të vogël…

-Tea, e ke menduar për çfarë do i ndjekësh studimet e larta?

Planet e mia kryesore janë të mbaroj shkollën me rezultate të shkëlqyera dhe dëshiroj të vazhdoj studimet e mia për programim ose elektroteknikë. Akoma nuk e kam vendosur, por kam kohë edhe dy vite.

-Kur erdha në shkollën tuaj, pash shumë biçikleta jashtë, nxënësit e përdorin biçikletën për ardhjen në shkollë ?

-Shumë nxënës përdorin biçikletën për të ardhur në shkollë. Shkodra është e njohur si qyteti i biçikletave. Për këtë gjë jam në dijeni pasi e vizitoj shpesh Tiranën dhe vihet re që trafiku e bën të pamundur këtë gjë.

-Tea, ti je nga ato nxënëset e dhjetës, apo…?

Notat që mora në semestrin e dytë ishin të gjitha dhjeta dhe kjo mendoj i përgjigjet pyetjes suaj. Siç e përmenda edhe më lart, matematika, programimi dhe elektroteknika janë fushat e mia të preferuara.

-Si e kalon ti kohën e lirë, me çfarë të pëlqen të merresh?

Në kohën time të lirë jam shpesh në telefon si çdo 17-vjeçare, por unë luaj shpesh edhe videolojëra. Një hobi tjetër i imi është edhe piktura, pasi më pëlqen të shpreh veten time edhe me anë të një peneli e jo vetëm me fjalë. Mund t’ju duket e çuditshme, por kjo jam unë.

-A e mendon veten një shkencëtare në të ardhmen?

Përpiqem të punoj fort dhe të realizoj ëndrrat e mia pa menduar që finalja të jetë e tillë, po nëse mund të jetë kështu, pse jo!