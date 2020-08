KONFERENCA / Letra e gjatë e Martin Camajt për veten, një tekst i vetëmjaftueshëm për ta kthyer kokëposhtë një fjalim të gabuar dhe të mllefosur

Nga Xhevdet Shehu

Organizimi i një konference ditën e premte në kujtim të 95 vjetorit të lindjes së Martin Camajt, një shkrimtari ende i pavlerësuar si i tillë edhe 30 vjet pas përmbysjes së regjimit komunist, kishte një domethënie që ngjalli një sërë diskutimesh dhe hamendësimesh.

Pjesëmarrja e Kryeministrit në konferencë dhe sidomos fjala e tij e mbushur me një panegjirizëm të panevojshëm për autorin në fjalë e vunë në pikëpyetje thelbin e konferencës. Sepse kryeministri foli si ekspert i fushës dhe bëri vlerësimin maksimal për Martin Camajn, pa qenë vetë poet në një kontekst të papërshtatshëm, ndërkohë që debati publik i zhvilluar per nje muaj me rradhe flitet për Martin Camajn si nje i arratisur nga Shqipëria me lidhje dhe aktivitet per UDB jugosllave.

Këtë fakt e bëri publik studiuesi Auron Tare, i cili ka një pasion të çuditshëm, gërmimin e ca të vërtetave që disave u tingëllojnë shumë të hidhura. Në këtë rast u duk se u prek një idhull, Camaj, pavarësisht se bashkë me të ishte edhe emri i Ernest Koliqit, një fashisti të bindur dhe minsitër i arsimit në kohën e pushtimit fashist italian.

Fjalimi i kryeministrit ishte jo vetëm i pakuptimtë, por edhe i mbushur me mllefe, duke mos u marrë me thelbin e çështjes (studiuesi Tare e ka shprehur qartë se nuk merret me krijimtarinë letrare të Camajt, por me një aspekt ku ky autor është vënë në shërbim të agjenturave kundër Shqipërisë), Se pse është ky mllef i kryeministrit ndaj një studimi të faktuar, e di vetë ai. Por mënyra me të cilin ai i kundërvihet fakteve është krejtësisht foshnjarake.

Auron Tare çuditerisht nuk ishte i ftuar ne kete Konference edhe pse ishte personi qe me dokumentat e botuara hapi nje debat i cili perfshiu qarqet letrare dhe intelektuale shqiptare per me shume se nje muaj. Mungesa e emrit te protagonistit kryesor te ketij debati flet shume per menyren se si ishte konceptuar kjo konference nga selia e kryeministrise.

Po keshtu ne ftesen e shperndare nga Autoriteti i Dosjeve mungonte edhe emri i Ardian vehbiut akademiku i cili per vite me rradhe mban me perpjekje te medha nje prej faqeve me interesante shqiptare “Pejsazhet e Fjales” Vehbiu ishte botuesi i studimit te Tares si dhe personi i cili mbajti peshen në debatin per figuren e Camajt dhe Koliqit. E në mungese te ketyre zerave kritikë kujt iu drejtua kryeministri? Dukshem Rama ju drejtua atyre te cilet insistuan ta fusnin debatin ne kanalet e nje polemike religjioze.

Sigurisht qe Rama mund te kete preferencat e tij, por si kryeminister i zgjedhur me votat e popullit nuk mund t’i ndaje shqiptarët në llogore religjoze. Për Martinin, derisa Kryeministri te ketë gjetur dokumenta qe kundershtojne faktet e botuara , ne jemi te detyruar te besojme dokumentacionin e deklasifikuar amerikan. Kjo nuk është çështje opinionesh.

Me fjalimin e tij të pardjeshëm kryeministri nuk sfidoi Auron Taren apo Ardian Vehbiun, por edhe një opinion të tërë publik, në radhë të parë ata që e votojnë. Bindjet e tij politike dukshëm janë krejt të ndryshme nga ajo çfarë ai përfaqëson sot politikisht. Justifikimi i tij i përsëritur si në ratin e Mitat Frashërit, se po vlerëson intilektualitetin apo kontributet në fushën e letrave nuk pi më ujë. Edi Rama flet si kryeministër dhe gjestet e tij janë politike.

Dje DITA botoi një letër të Martin Camajt të 27 marsit 1991, ku ai shpjegon vetë se cili është në të vërtetë. Është një tekst i vetëmjaftueshëm për ta kthyer kokëposhtë fjalimin e kryeministrit.

