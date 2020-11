“Një teori post zgjedhore mbi ecurinë politike në Shqipëri: Rama e Basha do bashkëqeverisin”

Nga Ardit Kërtusha

Pse Presidenti i ka ashpërsuar tonet së fundmi? Pse qëndrimi i Hollandës u etiketua si shuplakë për Ramën? A është gati Shqipëria për një koalicion të mundshëm PS-PD? Pse liderat tanë politikë mendojnë që Evropa do ta mirëpresë këtë koalicion?

Këto janë disa nga pyetjet që bëhen sot, ndërkohë që situata politike në vend paraqitet edhe një herë tjetër e trazuar dhe problemet madhore që ka vendi po lihen shpesh mënjanë.

Disa nga këto probleme erdhën si rezultat i fatkeqësive natyrore dhe disa të tjera nga “gabimet njerëzore” të cilat tek ne tashmë janë bërë të rëndomta.

Vëmë re se këto probleme nuk zgjidhen por veçse përdoren nga palët politike herë për të bërë fushatë për arritjet (nga mazhoranca) e herë për të bërë opozitë (nga opozita e bashkuar me bazë te veçuar).

Shihet qartë se palët aktrojnë në rolet e tyre të përcaktuara. Ky aktrim i përsëritur tashmë është kuptuar nga një pjesë e madhe e publikut dhe efekti i tij është në rënie. Por në rënie është edhe kurba e shpalosjes së programeve reale të zhvillimit dhe përplasjes së ideve.

Tek-tuk ndonjë parti e re kërkon të bëj rolin e opozitës por duket e pafuqishme në numra, elektorati i tyre mbetet lokal dhe pragmatist, nuk arrijnë të krijojnë frymë reale ndryshimi kombëtar.

Ndonjë aktor i lënë pa rol orvatet të ringjitet në skenë duke përdorur herë figura të panjollosura në publik, herë presionet me baza krahinore apo fisnore, herë tubimet e sforcuara. Por më kot; nuk bëhesh dot kollaj pjesë e teatrit.

Përballë këtyre (dhe përballë shumicës së heshtur të papërfaqësuar) “aktorët e mëdhenj” e kanë gjetur gjuhën e përbashkët të komunikimit. Të sigurtë dhe përtallës me të tjerët ata ndajnë mes vedi edhe shtratin, edhe tavolinën joshëse të biznes-politikës.

Parashikimi im modest është që Rama do qëndrojë në pushtet por këtë herë jo me Bashën në stol rezervë siç jemi mësuar ta shohim ta mbajë, por me Bashën në qeveri. Se kush do të jetë kryeministër i kësaj qeverie do të varet nga kush del forcë e parë pra PS apo PD.

Por me gjasë Basha do mjaftohet me postin e Zv.Kryeministrit dhe me ministritë që do negociohen. Marrëveshja që parashikoj unë është kalimi më pas i Ramës në Presidencë dhe Basha që bëhet më në fund, kryeministër.

Ky koalicion (e quajmë po të doni edhe pazar) do jetë stacioni i fundit për estabilishmentin tonë të vjetër politik dhe do paraprijë çeljen përfundimtare të negociatave me Bashkimin Evropian. BE është gjithmonë pro koalicioneve me bazë të gjerë dhe politikës së bashkëpunimit.

Unë qofsha i gabuar. Deri atëherë kemi shumë për të parë se çfarë do të bëhet këtu dhe si do e vlerësojnë arbitrat e pashmangshëm ndërkombëtarë mbajtjen dhe rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri.