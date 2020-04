Një thirrje për vëmendje ndaj strukturave shtetërore

Sulmi ndaj shëndetit global që po shkakton virusi famëkeq – dikur do tëmbarojë – tek ne me shpresë të Zotit dhe masave të marra më shpejt. Por, adresimi i nevojave të momentit, me përparësi absolute shëndetin publik, nuk duhet të godasë parimet apo “shëndetin” juridik.

Mbrojtja e shëndetit të qytetarëve nuk mund të bëhet duke shkelur mbi parimet e njohura ekonomike dhe juridike, me nisma të pamenduara mirë, pa asnjë analizë ose plan dhe më e rëndësishmja pa bashkëpunim apo gjithëpërfshirje.

“Lufta”, “armiku i padukshëm”, situata specifike ekonomike që po troket, na kërkon të gjithëve solidaritet me njëri-tjetrin, me çdo resurs që kemi, sot duke e dhënë kontributin me distancim social, nesër më shumë së kurrë – të gjithë bashkë – në zyra, forume dhe institucione.

12 (+1) aktet normative të qeverisë, të nxjerra këtë periudhë pandemike, të pamiratuara ende nga Kuvendi, godasin me masa të përkohshme të gjithë shtetasit shqiptarë, veçanërisht dy profesione të lira ligjore që i bllokon tërësisht, përmbarimin dhe ndërmjetësimin.

Akti normativ nr. 13, datë 2.4.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe procedurave të falimentimit” pasqyron, më shumë se të tjerët, probleme që shpërfillin hapur Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.

Me këtë akt nuk arrihet aspak mbrojtja e shëndetit të qytetarëve, aq më pak të parandalohet infektimi nga pandemia, ashtu si dhe është servirur. Përkundrazi, paralizohet direkt një kategori e tërë e shërbimit publik juridik me impakt direkt në procesin ekonomik, qoftë dhe përkohësisht.

Akti me nr.13, reflekton vetëm një qëllim, atë që me autoritet të imponuar shtetëror të bllokohet ekzekutimi i qindra, mijëra vendimeve gjyqësore, ekzekutimi i të cilave do t’i jepte sado pak frymëmarrje ekonomisë, nëpërmjet likuiditeteve të mundshme, veçanërisht nga pagesat e shtetit “debitor”.

Kushtetuta e ka përcaktuar qartë hierarkinë e normave juridike që parashikojnë gjendjen e “Fatkeqësisë Natyrore” dhe kuadrin ligjor në zbatim të saj.

Akti normativ nr. 13 nuk respekton asnjë nga normat procedurale të Kodit të Procedurës Civile dhe ka shkelur rëndë parimin kushtetues të ligjshmërisë dhe të hierarkisë së rendit juridik.

Ndërprerja e çdo procedure përmbarimore në interes të qytetarëve kreditorë, prish jo vetëm përmbushjen e kërkesave të ligjshme të qytetarëve, por dhe hallka të zinxhirit ekonomik në shoqëri, qoftë kjo dhe përkohësisht.

Qytetarët kanë nevojë për sigurinë e kontratave dhe proceseve ekzekutive ligjore të nisura, ndoshta sot, më shumë se më parë. Përmbaruesit dhe ndërmjetësit janë shërbimet që pikërisht në këtë kohë pandemie mund të ofrojnë shërbimet e zbutura të Mirëkuptimit dhe Ndërmjetësimit duke ruajtur më sëmiri distancimin social.

Këto shërbime mund të kryhen sipas ligjit vetëm nga përmbarues dhe ndërmjetës të licencuar dhe për sa kohë këto dy shërbime, qeveria i ka bllokuar me akt normativ, u bëjmë thirrje qytetarëve të mos mashtrohenapo bien pre e kërkesave, letrave, shkresave apo komunikimeve tëasnjë subjekti tjetër që ofrojnë apo mundësojnë mbledhjen e detyrimeve financiare me mirëkuptim, apo ushtrojnë presione të natyrës gjyqësore që lidhen me “ekzekutim të detyruar”, “sekuestrim”, apo që tregojnë për pasoja ligjore që lidhen me to.

Të gjithë qytetarët që ndihen të intimiduar apo të paqartë në këtë drejtim dhe konstatojnë apo marrin kontakte nga subjekte që nuk janë përmbarues apo ndërmjetës, bëjmë thirrje të dërgojnë menjëherë ankesat apo faktet e kësaj natyre në adresën e Dhomës Kombëtare, rruga “NikollaJorga”, ndërtesa 9, kati 2, Tiranë, e-mail:[email protected]

Gjithashtu, u bëjmëthirrje organeve shtetërore, Kryeministrit të Shqipërisë tëzhbllokojë menjëherë shërbimet e përmbarimit dhe ndërmjetësimit nga akti normativ me nr. 13 dhe të mos e lënë qytetarin apo sipërmarrjen private në gjetjen e zgjidhjeve individuale joligjore, si përballë shtetit, ashtu dhe përballë njëri-tjetrit.

Bllokimi i shërbimeve tëtilla juridike të autorizuara nga shteti, qoftë dhe përkohësisht, do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm për sot dhe për nesër. Pezullimi i këtyre shërbimeve sot, është premisë e sigurt për falimentimin e tyre nesër. Pasojat do të ishin të pariparueshme, nëse me mijëra kontrata dhe marrëveshje do tëmbeteshin në të ardhmen në duart e qytetarëve, tëpaekzekutuara.

I bëjmë thirrje Ministrisë së Drejtësisë që të marrë rolin që i takon në këtë drejtim, ashtu si po veprojnë të gjitha vendet e rajonit apo Evropës që po vuajnë nga e njëjta pandemi.

Ibëjmë thirrje Kryeministrit dhe ministrit të Drejtësisë seështë e domosdoshme po aq sa dhe emergjente që, të merret ekspertiza më e mirë në fushën juridike që ka Shqipëria, për të përballuar situatën dhe për të orientuar vendimmarrjen shtetërore kah ligjit dhe Kushtetutës.

Ne, në Shqipëri, kemi specialistë në fushën juridike që duhet të thirren, të pyeten qoftë dhe publikisht për mendimin e tyre. Të qetësojnë qytetarët duke i shpjeguar dhe masat represive të nevojshme për t’u marrë nga pushteti shtetëror.

Profesorët tanë të nderuar të fushës juridike duhet të jenë ata që duhet të orientojnë për masat e duhura me karakter juridiko– publik. Ne kemi shumë të tillë, në fakultete apo në Shkollën e Magjistraturës, aktivë apo në pension. Është koha që ata të thirren. Të pyeten çdo ditë.

Pandemia është sot, armik i të gjithëve, ashtu si merr jetë njerëzore, mund të shkaktojë “vdekjen”e bizneseve, shërbimeve apo profesioneve, për të cilat po nuk u gjet “doktori” në kohë nuk do të kenë më mundësinë e rimëkëmbjes.

Ndaj dhe shërbimi ynë i domosdoshëm nuk duhet lënë të falimentojë nga pavëmendja e shtetit apo goditja fatale që mund të shkaktojë një akt juridik. Një faliment i kësaj natyre do të sillte pasoja shumë të rënda për ekonominë dhe vetë shtetin ligjor më pas.

Përmes kësaj thirrjeje publike, kërkojmë të sjellim vëmendjen e nevojshme dhe tëpavonuar shtetërore, për të rishikuar masat e marra për shërbimin përmbarimor. Këtë herë nën konsultim të ngushtë me ekspertë të mirëfilltë ligjorë dhe ekonomikë.

DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË

6 prill 2020