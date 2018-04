Një tjetër miqësore e Kombëtares, e konfirmon Skysport

Kombëtarja shqiptare është shumë pranë zyrtarizimit të një tjetër ndeshjeje miqësore.

Skysport ka njoftuar se kuqezinjtë do të përballen me Jordaninë më 10 Tetor, teksa në kalendarin e saj ka zyrtarizuar edhe orën, që do të jetë 20:45.

Ende nuk është përcaktuar fusha ku do të luhet ndeshja, por vlen të theksohet se ky takim do të luhet vetëm 4 ditë përpara përballjes me Izraelin, të vlefshme për Ligën e Kombeve.

Lajmi ende nuk është zyrtarizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, gjë që pritet të bëhet në ditët në vijim.

s.a/dita