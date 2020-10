Një tufë njerëzish të çartur…

Nga Sevo Tarifa

Na kanë dalë ca njerëz “guximtarë”, në fakt mendjeçartur, që flasin çapraz në TV duke thënë se “Esat Pashë Toptani ishte një patriot i shquar, figurë e madhe, ndërsa Avni Rustemi një terrorist”! Dhe krekosen, sikur zbuluan një gjë të re! Si këta nuk ka shumë, janë vetëm një “tufë njerëzish”, por aq sa janë duhen vlerësuar, se lëshojnë “helm si gjarpri”. Në të vërtetë janë “plehra”.

Nga na vijnë këta “bandillë”?

Po çfarë të thonë? Ndaj po vetëpërgjigjemi ne: Ka folur dhe flet historia. Flet e vërteta, e cila “është si dielli, që sado ta mbulonë retë, ai i ndriçon përseri”. Dhe me ata na ndan një vij e kuqe. Pra, njerëz të tillë zihen ngushtë, verbohen nga sytë. E ne diçka u themi:

E para, ju vini nga “shkolla” e atyre që populli i quan “të ndërkryer”. Nuk e themi dot nëse jeni ose jo njerëz, se njeri është ai që nuk i bën keq askujt. Ndërsa ju kini lindur për të bërë keq, por “Karvani shkon përpara.

E dyta, meqë jemi para zgjedhjeve politike të përgjithshme, ndoshta ju mendoni “Të biem në sy të mirë, mbase zgjidhemi deputetë dhe atëherë ku ka si ne, qejf o qejf që bën dovleti”! Dhe buzët ju shkojnë fyte-fyte”!

E treta, Avniu e vrau Esatin 100 vjet më parë. Pse e nxirrini sot këtë çështje? Si e shpjegoni? Si ua nxë goja fjalën e keqe se Avni Rustemi është “terrorist”? Mirë që nuk e festuat edhe njëqind vjetorin e vrasjes së Esatit nga dora e “terrorist Avni Rustemit”? Po të ishte i tillë, populli shqiptar i Kosovës nuk do ta zgjidhte deputet. Ju jeni “trima pas betejës”.

Mesa duket vështirë të biem në konsensus e të jemi në një mendje, se edhe demokracia e do diversitetin në mendime. Ndaj, le t’ia lëmë fjalën një “arbitri”, brezit të kohës, shkrimeve të tyre në gazetën demokratike “Drita”, që botohej në Gjirokastër, disa prej të cilave i kam lexuar kur punoja në këtë rreth. Mbështetem edhe në shënime të “Ditarit Gjirokastrit”, që na ka lënë muzeologu i mirënjohur Lefter Dilo.

“Avniu e vrau Esat pashën për të shpëtuar Atdheun”.

Këtë e ka thënë populli i rrethit të Gjirokastrës në mitingun e 29 nëntorit 1920. E tregon edhe vet jeta, puna e lufta e 29 vjeçarit të djaloshit libohovit, mbushur me një veprimtari të gjerë atdhetare, revolucionare e demokratike, që pasqyrohej aq bukur në stendat e muzeut të tij, të cilin si kudo në Shqipëri i zhdukën vandalët demokratikas. Ai ishte pjesëmarrës i opozitës në Asamblenë Kombëtare në prag të Revolucionit të qershorit 1924. Demokrat i madh, kryetar i Shoqërisë “Bashkimi”. Kishte mbaruar Normalen e Elbasanit dhe Universitetin Pedagogjik në Romë, ndërkohë punonte mësues në Libohovë, Tragjas, Tepelenë e Vlorë. Edhe sot flitet aq mirë për figurën e tij në këto fshatra. U bashkua me çetën e Çerçiz Topullii. Trim me pushkë në dorë, luftëtar sypatrembur. Radhitet në forcat e armatosura shqiptare të kësaj zone për çlirimin e tyre. Dhe ato ditë niset drejt Parisit.

Pas 13 ditësh që ishte në Paris, më 13 qershor 1920 vret tradhtar Esat pashë Toptanin, vegël e fuqive të huaja. Shpërthen një jehonë e madhe. Avniu burgoset. Proteston Gjirokastra në mbrojtje të tij. Miting masiv në qytet. Mocion drejtuar Gjykatës së Parisit, ku ndër të tjera thuhet: “I lutemi zhurisë së lartë të kombit francez, fisnik e liberal, të nxjerrë të pafajshëm Avni Rustemin, ekzekutorin e fajtorit për tradhti të lartë, Esat Toptanin dhe të merret në konsiderata se Avniu veproi kështu për të shpëtuar Atdheun. Protesta zhvilloheshin dhe nga vende miq e nga gjithë bota, nën presionet e të cilëve Avniu u lirua! Askush nuk e quajti terrorist. Patrioti i madh si Avniu nuk është e s’mund të jetë terrorist.

Pa kaluar as një muaj, pikërisht më më 25 dhjetor 1920, patrioti i shquar Avni Rustemi doli në limanin e Vlorës. U prit nga një shumicë e madhe njerëzish. U tund qyteti! Në Bashkinë e Vlorës mbajti një fjalim dhe priti urime nga populli. Gazeta “Drita” e uron: “Merrni urimet e popullit, bekimin e të vdekurve, urimet e prindërve dhe të miqve: Mirë se na erdhët Avni Rustemi”!

3 janar 1921, ditën e hënë, ora 14.00, një automobil special i Bashkisë së Gjiirokastrës, i zbukuruar me flamurë e dafina, niset nga Vlora drejt Tepelenës. Avniu ishte siç kishte qenë. Burgu nuk i kishte bërë ndonjë përshtypje. Ai tregoi se Numri 13 ishte i mbarë: më 13 qershor, në orën 13, vret Esat pashën, 13 ditë kishte qenë në Paris dhe zhuria ishte me 13 veta! Në Gjirokastër falënderon me anë të gazetës “Drita” të gjitha bashkitë, shoqëritë dhe gjithë shqiptarët brenda e jashtë Atdheut, për gjithçka që bënë për shpëtimin e tij.

26 gusht 1923, edhe pse binte shi, miting në sheshin “Çerçiz Topulli”. Mbledhur të mëdhenj e të vegjël. Binin në sy gra e vajza lunxhote me kostumet e tyre të bukura. Foli Fan Noli. Pritet me entuziazëm e duartrokitje Vazhdon vizita dhe flet në mitingje Delvinë, Sarandë e Tepelenë.

Hakmarrja e Zogut

16 korrik 1921. Miting i madh popullor në qytetin e Gjirokastrës. Flet Avni Rustemi për gjendjen politike. Thirrje masive frenetike “Rroftë Shqipëria”. Avniu viziton shkolla, takohet me demokratë. Interesohet për një jetë të gjallë. 20 prill 1924: Avniu plagoset. Plumbi i armikut e ka marrë në krahun e mëngjërt. Midis brinjëve 7 dhe 8, i goditi mushkërinë dhe mbeti përmbi stomak. Populli shfryn në urrejtje ndaj Zogut dhe veglave të tij. Gjithë qytetarët, Shoqëria ”Baskimi” dhe klubi i ”Opingarëve” në protestë, dërgojnë telegrame në spitalin e Tiranës ku ishte shtruar. Rreth e rrotull njerëz, që pyesnin për shëndetin e tij. Tekstin e tyre ia lexojnë dhe buzëqesh me gëzim.

Në telegramin e Gjirokastrës ndër të tjera thuhej: “Fara e luleve radhitur me djersën dhe gjakun tuaj, mbin dhe më nuk venitet” . I dergjur nga plagët e rënda, pas 48 orëve, pushoi zemra e madhe e tij. Kudo mitingje ku mbahen fjalime te zjarrta nga Veli Hashorva dhe vajton me poezi patrioti e poeti popullor Ramiz Harxhi. Vrasësi i Avniut ishte agjenti i çifligarëve të klikës zogiste Isuf Reçi, i cili me pushtimin fashist të vendit u bë spiun i italianëve, u kap dhe u pushkatua në shkut të 1944.

***

E, zotërinj e zonja, që dilni e flisni broçkulla në TV, si dhe ju të tjerë si këta, a u mjaftojnë kaq, që të mos besoni antihistori, të mos thoni më se “Avni Rustemi është terrorist dhe Esat pasha patriot dhe demokrat i madh?! Koncepti juaj është si ai i të ashtuquajturve demokratë, neoballistë e neofashistë, që bëjnë “kriminelë” partizanët e dëshmorët e LANÇ, ndërsa “dëshmorë” qenkan ballistët e diversantët! Së prapthi!