Një udhëtim në Zagreb me shoqatën teatrore shqiptare “Mërgimtari”

Nga Ferdinand Hysi*

Këto dy pak rreshta vendosa t’i shkruaja që në kthimin tim nga Zagrebi, duke qenë akoma me emocionet e atyre ditëve bashkë me rastin e vënies në skene të dramës time “Tri mendje në ankand” në gjuhën kroate, nga Shoqata Teatrore Shqiptare “Mërgimtari”. Por duke qenë se shfaqet do vazhdonin dhe në një turne në disa qytete të ndryshme të Kroacisë, për tu rikthyer dhe një herë në Zagreb dhe natyrisht dhe në pritje të ecurisë së tyre, po i hedh tani ato pak fjalë që e ndjeja se duhej t’i shprehja për këto emocione personale nga ky udhëtim i bukur!

Që në fillim dua të them, që përshtypjet i mija i seleksionova në tre drejtime.

-I pari, për Zagrebin, por dhe aq sa pash nga Kroacia (hera e parë që shkoja).

-I dyti, për vënien në skenë të dramës time në Kroaci (hera e parë që vihej në gjuhë të huaj)

-I treti, takimi me ata njërës të mrekullueshëm që ishin pjesë e kësaj vënie në skenë dhe veçanërisht njohja me pjesën njerëzore të asaj shoqate me emrin e bukur MERGIMTARI, dhe që në themel të saj kishte togfjalëshin “Shoqatë teatrore shqiptare”.

Ndërsa për dy drejtimet e para do ndalem pak, sepse për Zagrebin e Kroacinë, besoj nuk do them ndonjë gjë më shume se sa kanë thënë të tjerët, ndërsa për shfaqen në Kroaci të dramës, u takon më shumë të flasin ata vetë dhe kritika atje, për synimin e tretë për këtë shkrim do ndalem pak më gjatë, sepse ishte perceptimi im real nga aq sa pash dhe kontaktova ato ditë të bukura me ta.

ZAGREBI. Me aq pak sa ndenja, natyrisht që nuk mund te them se kam parë shumë. Po kështu çdo qytet që e sheh për herë të pare, të lë përshtypjet e tija. E shtuar kjo dhe me vetë vlerësimin që i bënin ata me të cilët isha ato ditë, kur jo pa krenari, të thoshin se të huajt e quajnë Zagrebin “ Vjena e Ballkanit“, mund të them se me të vërtetë ishte një qytet që të linte mbresa. Natyrisht do e zmadhoja të thosha më i bukuri që kam parë. Kam parë disa të tillë (Dhe vetë Vjenën) dhe çdo qytet ka të veçantat e veta, por ajo që unë doja të thosha në këtë shkrim, ishin disa përshtypje të linduar nga emocione te veçanta, nga një njeri që vinte nga një vend i Ballkanit, në një kryeqytet të një shteti po të Ballkanit, pra jo shumë larg. Dhe pikërisht këto i mendoja gjatë udhëtimit tim të kthimit, për në Itali (Nga ku dhe u nisa aktualisht), që i bërë me autobus, ku m’u dha rasti të kaloja natën dhe nëpërmjet Sllovenisë, në Lubjanë. Dy gjëra do veçoja, dy gjëra për të cilat edhe i admirova, por i prekur, u ndjeva dhe keq, kur mendoja se ishin pikërisht disa ndryshime thelbësore, me Tiranën time, që gjeografikisht por dhe gjeo-politikisht nuk janë dhe aq larg.

Së pari, sistemi i rrugëve, transportit urban, semaforët dhe njerëzit qe ecnin nëpër rrugë, ishte gjithçka brenda një sistemi te thëne me troç, shtet dhe rregull. Shenjtëria e respektimit të semaforëve dhe e rregullave të qarkullimit, edhe në një rrugë dytësore nuk krahasohej në asnjë nivel me rrugën kryesore hyrëse në Tiranë (që nuk e di pse i themi autostrada Tiranë-Durrës). Sepse ne kemi vite që themi që duam të shkojmë në Evropë, por Evropa ishte aty disa km nga kufiri ynë, jo larg. Stacioni qendror i autobusëve, ku vinin linja nga gjithë Evropa, ishte nga më të mirët qe kam parë. Për sa thashë, dikush patjetër do mendoj, përse po bëj të habiturin për gjëra më se normale në çdo shtet tjetër! Jo se unë nuk kisha parë më parë të tilla, por sinqerisht, e ndjeja veten te prekur, për vetë faktin se gjëra të tilla qe bota ka vite që i ka zgjidhur, ne i kemi akoma me mendërisht me km larg edhe pse jemi jo shume larg fizikisht.

Së dyti, dhe në fakt kjo ishte më e rëndësishmja e asaj që doja të thosha, ishte se pash një Zagreb pa kulla të larta (Mbase ishin diku, por unë për aq sa qëndrova nuk i pashë), por me ndërtesa të bukura, të vjetra, secila me një traditë të ruajtur me besnikëri, ku çdo ndërtese ruante një histori që ata ta tregonin me krenari. Kështu pash ish parlamentin, ndërtesën e qeverise, një seri muzesh nga më të bukurit, deri tek farmacia e parë e hapur ne qytet që ata e kishin ruajtur si objekt muzeal, tek ai dyqani qe shiste kravata, me një kravatë të madhe në hyrje, simbolin e shtetit te tyre dhe deri tek Teatri Kombëtar i tyre, një ndërtesë me të vërtetë potente që të impononte kur e shikoje. Këtu do ndalem pak se është dhe një çështje shumë e prekshme sot tek ne. Ajo ndërtese ishte me të vërtetë shumë e bukur, e ndërtuar shumë vite më pare, stili i një teatri klasik. Ishte evident që si ndërtesë ishte shumë më madhështore se Teatri ynë Kombëtar (Është një histori me vete që ata e kishin të tille dhe ne kemi këtë që kemi dhe po kështu është po një histori më vete, që historia njerëzore dhe trashëgimia artistike brenda mureve të të dy teatrove ju përket secilit komb dhe ka vlerat e veta), por ata i kishin ruajtur me fanatizëm dhe çdo sallë tjetër teatri në qytet, shumë më të vjetra, secila me historitë e tyre. Teatri ku ne dhamë shfaqen tonë, i quajtur Teatri Mala Scena (Teatri skena e vogël), me një kapacitet jo shume te madh, me rreth 150 vende, si ndërtesë nuk te jepte asnjë përshtypje të veçantë, por i ruajtur me kujdes ai përcillte shfaqe të ndryshme që ndiqeshin me shumë dëshirë nga pasionante të teatrit të atij qyteti! Jo vetëm për ketë, por ne brendësi te tij, shikoje si një muze dhe gjithë historinë e tij. Dhe askujt nuk i shkonte ndërmend ta prishte! Ne një qytet si Zagrebi kishte vendin e vet dhe Teatri i madh dhe ai i vogli dhe te tjerë ne qytet, secili me trashëgiminë e vet, secili me historinë e vet.

Shfaqja “TRI MENDJE NE ANKAND” në gjuhën kroate e pati premierën e saj në datën 13 tetor ne Mala Scena ne Zagreb dhe më pas vazhdoi në disa qytete te tjera si Porec, Zare, Osijek etj. Si e theksova në hyrje të këtij shkrimi, në këtë pikë nuk do ndalem shumë, pasi për ketë ata kanë shkruar vetë si dhe shtypi dhe kritika ne Kroaci kanë dhënë opinionet e tyre. Por unë do te vlerësoja ndonjë veçanti të kësaj vënie ne skenë. Është e vërtetë që kjo dramë e kishte të katërtën here që vihej në skenë, ku në tre vëniet e para, në Vlorë, në Elbasan dhe në Teatrin Metropol në Tiranë, është shfaqur me suksese dhe është vlerësuar me shumë çmime, njëkohësisht dy herë ka përfaqësuar Shqipërinë në skenat evropiane, në France më 1995 dhe në Vjene me 2014 dhe po kështu me 2013 është shpallur si tekst nder 100 dramat me te mira ne Evropë, por kësaj radhe vihej për herë të parë në një gjuhë tjetër, në kroatisht. Në këtë këndvështrim ajo e kaloi me sukses “provimin e gjuhës së huaj“, pasi u prit mirë dhe u kuptua drejt nga spektatori kroat dhe atij shqiptar në Kroaci, gjë që u pa nga duartrokitjet dhe vlerësimet që u përcollën dhe në opinionet qe shkëmbyem ne veçanti (Flas për dy shfaqet që isha dhe vete, në Zagreb dhe në Porec), por dhe nga sa u shkrua ne disa gazeta dhe emisione radio dhe TV qe e përcollën atë.

Unë personalisht vlerësoj në këtë vënie në skenë punën e kujdesshme dhe profesionale te regjisorit Leonard Hamitaj, i cili dhe luante vetë një nga rolet kryesore, duke i qene besnik tekstit dhe mesazheve te komedisë, e pasuroi atë me gjetje regjisoriale dhe me vizatim të detajuar te cdo personazhi duke ju përshtatur dhe vetive të tyre personale. Ajo që të binte në sy, ishte se pasionit të një grupi aktorësh me etni të ndryshme, por me një dashuri të përbashkët per teatrin, ishte gjetur pika e përbashkët për të arritur në një shfaqe te harmonizuar dhe me një nivel të kënaqshëm interpretativ. Së dyti, që unë doja të veçoja në këtë rast, ishte fakti se unë pata rastin të njihja nga afër një grup të mrekullueshëm, me një dashuri dhe pasion të veçantë për teatrin, që edhe pse vinin nga jetët e tyre personale, ndoshta jashtë fushës së teatrit, aty kishin seriozitetin dhe profesionalitetin e një ekipi të mirë drejtuar dhe me një disiplinë në skenë, që sinqerisht ndonjëherë e kam parë të neglizhuar dhe nga aktorë profesioniste dhe me eksperience në disa vënie në skenë me të cilat jam hasur. Mbi të gjitha takova miq të mirë qe do ngelen gjatë të tillë, pavarësisht në se takohemi përsëri në të tilla rrethana. Me kombësi të ndryshme, por me të njëtën dashuri dhe respekt për atë që ishin duke bërë, ato ditë në Zagreb unë pata fatin të njihja nga afër përveç Leonardit dhe Vedranin dhe Miroslavin “tre të çmendurit e mi“, Arijanen me origjine hungareze, me Popin e saj, Enisen nga Bosnja me rolin e Të Huajës dhe Olin, Infermierin.

Shoqata teatrore shqiptare MERGIMTARI. Kjo ishte pika e tretë por jo më e parëndësishmja e këtij shkrimi. Me emrin e saj si një shoqatë, që në thelbin e veprimtarisë së saj kishte pikërisht teatrin, isha njohur dhe nëpërmjet facebook-ut, por lidhja u realizua dhe nëpërmjet mikut tonë të përbashkët Armando Bora, ku u bë e mundur kontaktimi direkt me Leonardin dhe marrëveshja e përbashkët për vënien në skenë në gjuhen kroate të dramës sime. Dua të them, se që në fillim më bëri përshtypje korrektësia, si për pjesën artistike të marrëveshjes, për tekstin dhe marrëdhëniet regjisor-autor në një proces të tillë, por dhe në respektim një për një të gjitha pikave me te cilat diskutuam hapur që në fillim edhe pse i gjithë ky kontakt ishte online. Por takimi direkt me ta, njohja nga afër e gjithçkaje që ata bënin, edhe pse pak dite, më krijoi bindjen të shkruaja këto pak rreshta, kjo më shume për faktin se ata vunë në skenë një pjesën time, por më shumë si një detyrim moral në funksion të gjithë asaj pune që ata kishin bërë dhe po bënin për teatrin në përgjithësi, por dhe për njohjen edhe të autorëve shqiptarë dhe të dramës shqipe në Kroaci. E ndjej më shumë këtë detyrim edhe për faktin se unë vetë për shumë vite kam qenë vetë emigrant (Për të mos thënë që dhe aktualisht jam një gjysmë emigranti) dhe e di mirë çdo të thotë të kesh në një anë jetën e emigrantit dhe në anën tjetër dëshirën dhe pasionin për art! Dhe këtë pasion unë e ndjeva nga afër ato ditë që ishim bashkë. Leonardi, që drejtonte shoqatën, duke qenë dhe vetë regjisor por dhe aktor i pjesëve të vena në skenë, ishte gjithmonë në lëvizje dhe i angazhuar për të shkuar çdo gjë sipas planeve të bëra. Shpirti shoqatës, Melita Oreškovič (dhe bashkëshortja e Nardit), ndjehej në çdo hap që bëhej. Çdo gjë organizuar deri në detaje kalonte në duart e saj. Organizimi i sallës, prenotimi biletave, organizimi shfaqjeve në qytete te ndryshme, transporti, hotelet, ana financiare deri tek fotot apo intervistat me gazetat dhe emisionet TV dhe radiofonike. Duke ndjerë nga afër këtë mënyrë pune dhe organizimi, më lindi dëshira të mësoj më shumë për ecurinë e kësaj shoqate, me këtë emër kaq simbolik!

Fillimet e veprimtarisë kjo shoqatë i gjen prej vitit 2013 me performancën “Mbrëmje poetike”, e cila u vu në skene dy herë në Zagreb, në sallën e Teatrit te Kukullave me titujt “Shqiponjës duam t’i ngjajmë” dhe “Rini thuaja këngës”, ku u sollën për publikun shqiptar e kroat letërsia më e njohur e autorëve shqiptarë që prej Rilindësve e deri tek autoret me te rinj, paraqitur nga studentet shqiptare të Kroacisë që studiojnë në Zagreb.

Ky grup teatral vuri në skenë në Zagreb më 1.12.2013 dramën në gjuhën shqipe “Dy krisma në Paris” të autorit Pëllumb Kulla dhe me kërkesën e publikut përsëri kjo drame u ri vu në maj të 2014. Kjo trup teatrale nisi për herë të pare turne edhe jashtë Kroacisë, paraqiti dramën edhe për shqiptaret e Sllovenisë dhe Italisë në sallën e teatrit të Koperit, Gledališće me 11.05.2014. Në vitin 2015 Grupi teatral Mërgimtari përgatiti dhe shfaqi me sukses ne Zagreb komedinë “8 Persona Plus” të autorit F. Radi., shfaqe kjo që e dha me sukses dhe në një turne në Kosovë dhe Maqedoni. Gjithashtu në dhjetor të 2015 në Teatrin e Zagrebit shfaqet recitali poetiko-muzikor “Kur fjalët i merr era” me monologë, poezi të autoreve shqiptare e të huaj në gjuhën shqipe dhe pjesë muzikore në violinë e kitarë të interpretuara nga Lucija Štipčević e Antonio Kilovrat, nxënës te profesorit Xhevdet Sahatxhija.

Gjatë vitit 2016, veprimtaria e kësaj shoqate përqendrohet në organizimin e një manifestimi kulturor rajonal për nder të Pavarësisë së Kosovës me pjesëmarrjen e aktoreve, këngëtareve te operës, motrave Mjeda; grupit vokal kroat “Zorja”, grupi i valleve të Shoqatës Ilira-Koper, Slloveni dhe rapsodit Martin Gojani. Po këtë vit ishte dhe organizimi i një koncerti me këngë dhe humor, e ftuar këngëtarja Ludmilla Baballëku, dhe skeçe te interpretuara nga aktoret e teatrit të shoqatës.

Në 2017 shfaqet në Zagreb komedia e autorit kroat Miro Gavran ne gjuhen shqipe “Burri i gruas time”, duke e dhënë këtë komedi dhe në një turne në Stuttgart, Linz, Prishtine. Po këtë vit vihet në skenë në gjuhën kroate tragjikomedia e autorit Armand Bora “Ata hyjnë pa trokitur” në gjuhen kroate, duke dhënë gjithsej shfaqje jo vetëm në Zagreb, por dhe në qytetet të tjera të Kroacisë, Zagreb, Rijeke etj. Drama “Tri mendje në ankand“ ishte e dyta dramë shqipe që vihej në skenë në gjuhën kroate, duke qenë një kontribut i veçantë i njohjes dhe prezantimit të dramës shqipe dhe autorëve të saj jashtë kufijve të Shqipërisë. Duke u njohur me aktivitetin e tyre, mësova se ne këto vite te veprimtarisë së tyre, kishin në repertorin e tyre rreth 25 shfaqe teatrale e spektakle të ndryshme. Ajo që binte në sy kur bisedoje me ta ishte synimi i tyre ambicioz për ta rritur jo vetëm në mënyre sasiore veprimtarie e tyre por me objektiva të qarta dhe konkrete dhe për një punë cilësore dhe me nivel në fushën e teatrit. Kjo si duke vazhduar njohjen dhe prezantimin dhe më tej të dramës shqipe ne Kroaci, por dhe në vënie të tjera me autorë te njohur të dramaturgjisë botërore. Njëkohësisht një synim i tyre ishte prezantimi dhe ne festivale të ndryshme si në rajon por dhe me gjerë. Ajo që në mendimin tim mbetet për tu bërë më shumë, jo vetëm për këtë shoqatë teatrore qe unë njoha konkretisht, por dhe shumë të tjera që evidentojnë sot kulturën shqiptare jashtë kufijve të shtetit amë, është detyrë e shtetit tone, Ministrisë së Kulturës por dhe asaj te Diasporës për t’u dhenë një ndihmese konkrete në drejtim të njohjes së tyre dhe të veprimtarisë së tyre dhe këtu ne vendin tone. Personalisht u ndava me ta me konsideratat më të larta dhe me bindjen që dhe në të ardhmen bashkëpunimi jonë do të ishte i pranishëm dhe në projekte të tjera.

*Ferdinand Hysi – dramaturg

v.l/ Dita