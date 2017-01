Një urë, një Boeing, 1 mld dollarë…dhe një plazh: 8 vjedhjet më të çmendura në botë

Ura, kisha, një avion Boeing, një miliardë dollarë, madje edhe një plazh: Ja gjërat se nuk besonit se do të vidheshin ndonjëherë.

1- Një plazh

Në korrik të vitit 2008 në Xhamajka u vodh një plazh i tërë: Coral Springs. Ai formohej nga 400 metra me rërë të bardhë. Në pjesë e madhe e rërës (rreth 500 kamionë) u zhduk.

Pas tre muajsh hetime, policia gjeti fajtorin. Mendohet se rëra u përdor si material për të ndërtuar disa shtëpi. Vjedhje të rërës janë verifikuar edhe në Hungari dhe Greqi.

2- Në miliard dollarë

Thuhet se Saddam Hussein ka grabitur Bankën Qendrore të Irakut, 1 miliard dollarë në vetëm një ditë, pak përpara se trupat amerikane të bombardonin Irakun në vitin 2003. Për transferimin e parave mendohet se ka përdorur kamionë.

Por një pjesë e parave, sipas Ministrit të Thesarit në Uashington, janë rikuperuar. Një agjent i ushtrisë kishte gjetur rreth 650 milionë dollarë në faturat e fshehura brenda pallatit presidencial të Sadamit.

3- Një cisternë nafte

Në vitin 2004, disa piratë (ndoshta somalezë) vodhën një cisternë të ngarkuar plot me naftë në Ganë. Për aq sa mund të duket e pabesueshme, vjedhja e anijeve ka qenë një fenomen i brigjeve të Afrikës dhe Azisë.

4- Një kishë

Një kishë e vjetër 200-vjeçare u vodh në Rusi, tullë më tullë. Banorët e fshatit të afërt të Kamarovos, 300 km nga Moska, e vodhën për t’ia shitur tullat një kontraktori lokal si material ndërtimi. Kisha që i kishte rezistuar kohës që nga viti 1809, nuk funksiononte.

5- Radioaktiviteti

Në vitin 1987, një pajisje e vogël për radioterapi, prej vetëm 93-gramësh është vjedhur nga një spital i braktisur në Brazil. Prej tij, vdiqën 4 persona, ndërsa 249 persona të tjerë u prekën nga ajo. Ajo vjedhje është konsideruar si një prej katastrofave më të këqija bërthamore.

6- Një avion Boeing

Në vitin 2003, një Boeing 727 u vodh në aeroportin e Angolës. Pavarësisht kërkimeve të shumta në të gjithë botën, as avioni dhe as pilotët nuk u gjendën kurrë. Për këtë rast, u mor FBI-ja, CIA, Departamenti i Shtetit Amerikan dhe shumë agjenci private. Pas disa manovrash të parregullta, avioni humbi komunikimin me kullën ajrore. Mendohet se avioni është shitur për 1 mln dollarë.

7- Kufoma të famshme

Në vitin 1978, trupi i Charlie Chaplin u vodh në këmbim të një çmimi prej 400 mijë dollarësh. E veja refuzoi të paguante sepse “Charlie-t do t’i dukej qesharake”. Trupi i tij u gjet 11 javë më vonë. Edhe kufoma e Evita Peron pati të njëjtin fat. Ushtarakët e grupit “Revolucioni Liberal”, që rrëzuan diktatoren Peron, kishin frikë se çdo vend ku do të vendoseshin eshtrat e Evitas do të transformohej në vend kulti. Kështu Evita u varros me emër të rremë, Maria Maggi de Magistri në varrezat e Milanos.

8- Një urë 200 ton

Në vitin 2007 u vodh një urë metalike prej 200 tonësh. Ajo ndodhej në Khabarvsk të Rusisë Lindore dhe u zhduk gjatë natës. Ura ishte pjesë e të vetmes rrugë që lidhte dy vende. Por vjedhjet e urave nuk janë të rralla. Vjedhje ure janë raportuar në Indi, Turqi dhe Republikë Çeke./