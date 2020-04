Një zë dhe Ëndrra

Nga Bedri Islami

Një zë

Shumë muaj më parë, në rrugën këmbësore të qytetit ku jetoj, bri shtëpive të vjetra, të mbajtura mrekullisht, rrinte , për disa ditë një grua, ulur në një cep, moshën e së cilës ishte e pamundur ta dije.

Rrinte dhe, pa asnjë instrument, këndonte një këngë të habitshme, në një gjuhë që nuk e kisha dëgjuar kurrë; kokën e mbante ulur dhe flokët e gjatë i shtriheshin deri aty ku këmbët e saj puthiteshin me tokën.

Ishte një zë i mrekullueshëm, dhe, si nuk më kishte ndodhur veç pak herë, ndalesha e dëgjoja një copë kohë, duke u munduar të deshifroj atë që ishte e pakuptueshme. Më shumë se këngë ishte një piskamë malli e trishtimi, që të ngjitej edhe kur largoheshe që andej dhe të zinte një pjesë të hapësirës.

Të dukej sikur përmes zërit të saj vinte diçka nga hiçi, zbrastësia, një humnerim i panjohur, ndoshta zgafellë e humnershme, që të futej në kujtesë. Dhe kur mendoje se kënga e saj kishte arritur gjithçka, befas thyhej, ashtu si bien ujrat e qetë në një katarakt dhe krijonin një zhurmëri mrekullisht harmonioze.

Zëri i saj shpesh herë më dukej si një zbardhësi bredharake mes pemëve.

Ishte e pamundur të mendoje se nga një njeri i vetëm vinte ai katarakt zërash.

Para vetes, aty ku të tjerët këngëtarë endacakë vendosin diçka, pra për një dhuratë, ajo nuk kishte asgjë. E mbështjellë nën flokët e saj dhe, ndoshta nga një brengë të madhe, ajo ia mirrte një këngë aq dithëruese, që ishte në të njëjtën kohë edhe e brishtë si një ëndërr.

Fjalët nuk ia dëshifroja dot. Më dukej si këngë malli dhe nuk mund të ishte ndryshe. Vetëm malli, humbja ose një dashuri e pafund mund të nxjerrë tinguj të tillë.

Pastaj, befas, nuk e pashë më. Vendi ku ajo rrinte disa orë në ditë dhe rreth të cilit mblidheshin shumë njerëz, që iknin më shumë të trishtë, ishte bosh.

Ajo nuk ishte dhe bashkë me të kishte ikur edhe enigma e saj.

Për çfarë fliste ajo këngë? Cila brengë e kishte nxjerrë që mund të kuptohej edhe në një gjuhë të huaj, të padëgjuar.

Nga pamja , aq sa mund ta shihja kur ngrinte kokën, më dukej si e ardhur nga viset e largëta indiane, por përsëri nuk ishte ashtu.

Ishte një zë që dukej sikur do të shkërmoqte gjithçka rreth e rrotull, trishtues dhe ndjellës, një e zbehtë magjepëse rridhte nëpër atë hapësirë të vogël , që ngrihej mrekullisht lart dhe befas këputej si petalet e një trëndafili magjik.

Nuk e dija asaj kohe, tani e di, pse isha i mrekulluar pas atij zëri.

Kishte qenë e thjeshtë: për njerëzit që na mungojnë. Ishte zëri ndjellës i pranisë së tyre. Ishte grishja për të qenë pranë tyre. Kënga e saj hapej si rradhët e ujrave kur hedhim në lum një gur. Brenga rridhte. Nga shpella e qiejve dhe e dëbornave.

Ajo ishte si pema e vetmuar që nuk e di se sa zogj janë larguar nga gjethnaja e saj.

E cili prej nesh e di?

Mungesa ka edhe ajo virtytet e saj.

Mungesa është porta e Parajsës, takimi me njerëzit që do është vetë parajsa!

Nuk e di pse më është kujtuar sonte zëri i një gruaje, e cila , buzë rrugës së një qyteti të lashtë, të huaj për të dhe të huaj për mua, nën hijen e shtëpive disa shekullore, këndoi disa ditë, në një gjuhë të pakuptueshme dhe iku.

Ëndrra

Ndodh shpesh herë që, kur e ndjejmë veten aq të sigurtë, diçka e papritur na afrohet dhe sërish kemi nevojë për ringritjen. Qoftë edhe përmes ëndrrës.

Një varg i Shekspirit e përligj këtë kur thotë se

” Duke vështruar errësirën që shohin të verbërit”.

Njerëzit duan më shumë konkreten se sa abstrakten, por kjo e fundit i intrigon më shumë.

Sepse fsheh misterin, si e fsheh një ëndërr!

Të gjitha krahasimet çalojnë , thonë gjermanët, e ndoshta do të çalojnë edhe krahasimet e mëposhtme, por, nëse do të perifrazoja Gëten, kur thotë se ” Gjithçka që ishte afër, largohet”, në ëndërr ndodh ndryshe , ” gjithçka që është larg, afrohet”.

Mendoj se e ka një shkak thelbësor: le ta shohim, gjithnjë sipas meje!

Në leximin e kujdesshëm të Dantes, çka do të thotë jo në leximin e parë kur përpiqesh të rrëmbesh ngjarjet dhe të papriturat të mbulojnë githçka tjetër, pra jo në çastet kur udhëton marramendshëm sëbashku me poetin dhe Virgjilin, udhërrëfyesi i madh, të bie në sy diçka që nuk e ke vërejtur më herët…në Ferrin dantesk janë edhe dy të dashuruar, Françeska dhe Paolo.

Nuk e kisha vënë re në fillim gjithë këtë vendosje, sepse mendja ime kishte ecur me tjetër ritëm dhe isha i bindur në fillimin e leximit se pamjet që Dante ka përshkruar për Ferrin, Purgatorin dhe Parajsën, duhej të kishin ngjashmëri me atë çka do të ishte në të vërtetë për një besimtar të përkushtuar, ..por , në të njëjtën kohë ishte jashtë arsyes sime, pasi, duke qenë një ateist i palëkundur, isha jashtë gjithë asaj që mund të përshkruhej në të gjithë librat e shenjtë apo në një Komedi hyjnore.

Françeska dhe Paolo ishte sinonim i një dashurie të ndaluar, pra i një ëndrre të ndaluar, e cila, kur u bë realitet, u ndëshkua.

Ata, të dy, ishin e kundërta e Dantes dhe Beatriçes, që nuk kishin kurrë një dashuri konkrete, për , nga njëra anë ishte ëndrra e poetit ndaj një vajze që bëhet e famshme vetëm se ishte ëndrra e tij dhe,nga ana tjetër, një bukuri që shuhet dhe si e dlirë nga të gjitha mëkatet, ndodhet në Parajsë. Por edhe aty Dante e di se është e paarritshme për të dhe bëhet përsëri një dashuri e pamundur. Ëndërr e ndaluar.

Kur po i rilexoja , nuk e di për të satën herë, disa nga tercinat danteske, ata vargje magjike, të cilat , sipas Borges, janë shumë se ato shprehin, habitesha përse poeti hyjnor, në këtë Poemë të pazakontë dhe që do i qëndrojë të gjitha kohrave, i ndëshkon dy të rinj, të cilët, edhe pse në atë humnerë të pazakontë, përsëri janë të dashuruar, nuk tmerrohen nga ajo që ndodh rreth trupit të tyre, nga vuajtjet pa fund, nga një e nesërme që do të zgjasë deri në pafundësi.

Ai mund të ishte treguar më i butë me të dashurarit, mund t’i kishte lënë të paktën në Purgator ku ditët nuk janë aq të tmerrshme dhe netët më të qeta, ku shoqëria është më e zgjedhur, për shembull aty mund të flasësh me Virgjilin, ose të vdekurit e shquar të Antikitetit, të cilët, duke mos e arritur dot fjalën e Krishtit, nuk mund të ishin pjesë e Parajsës. Dhe megjithëse Dante i krahason me pëllumba dhe dëgjon me ëndje historinë e dashurisë nga Françeska, sepse paolos nuk i lejohet të flasë, ai e di se nuk mund të bëjë ndryshe; nuk mund t’i dërgojë në Purgator, dhe as që mendohet se mund t’i dërgojë në Parajsë.

Por ai i do ato, sepse do ëndrrën e tij të parealizuar. Çdo ëndërr e parealizuar është më e fuqishme se ajo që ka ndodhur.

Ai e dëgjon historinë e tyre dy herë, të dyja herët i çmeritur, adhuron faktin se ata vazhdojnë të duhen, e për m tepër e di se e gjithë kjo është madhështore, fisnike dhe , në të njëjtën kohë, heroike.

Ai ka një mëshirë të pakufishme për dy të dashurit dhe ndjen dhimbje për fatin e tij. I ka zili, ndoshta do të kishte dashur të ishte në vendin e tyre, pasi ata kishin një ëndërr dhe e ndjenë të vërtetën e saj, ndërsa ai, Dante, poeti fiorentinas i dëbuar nga qyteti i lindjes, është edhe më fatkeq se sa ato. Ai ka humbur ëndërrën e tij. Ka humbur edhe çastin kur mund ta ketë. Dante ka jetuar, por nuk ka provuar dashurinë, pra nuk ka prekur ëndrrën.

Dante ka zili kur Françeska, duke i treguar historinë, gjithnjë thotë ” ne” , dhe asnjëherë unë ose ai..sepse ajo që i lidhte ishte pikërisht ëndrra.

Por Dante dinte edhe diçka tjetër, të cilën nuk e thotë përmes fjalëve, por nëpërmjet tingëllimit të vargjeve.

Ai e di se Parajsa e shuan Dashurinë; si të thuash, shpesh herë e Vërteta e mposht Ëndrrën, dhe ka bërë zgjedhjen e tij.

Ëndrra qëndron në sytë tanë në vullnetin e lirë dhe të guximshëm për të njohur të ndaluarën, të pamundurën, për të spostuar ngjarjet, për të ndryshuar kohrat, për të qenë aty ku nuk mund të jesh, për të sjellë një rrjedhë tjetër, për të qenë i pranishëm ose i larguar, të përjetosh një aventurë të çmendur apo të jesh i urtë si mijra gjyshër sëbashku; të bën të hapësh detrat si ndodhi me ciklonet biblike, të udhëtosh në kohë..dhe këtë Dante nuk mund ta bënte më.

Ëndrra e tij ishte në Parajsë, ku gjithçka është e bukur, e qartër,nuk ka asnë mister, asnjë përpjekje, ku rrjedh qumështi mëngjesor, ku mund të shohësh të gjithë botën e yjeve, pra ku nuk ka mundim, asnjë përpjekje, asnjë shqetësim, ankth, makth, prehje, përplasje, mund, trishtim e gëzim, rënie e ringritje.

Parajsa është e bukur, por është monotone.

Ajo mund të jetë një vendpushimi i përkryer, por një vend i pafund mërzie i jetës.

Ashtu si me ëndrrën. Thomas Brawn thonte dikur se kujtimi për ëndrrën është më i varfër se realiteti i tyre iu shkëlqyer dhe , as Parajsanuk mund të të sjellë atë që të afron ëndrra.

Një poet gjermanoshkrues thonte dikur ” E kam parë në ënmdërr jetën time apo ka qenë thjeshtë zhgjëndërr”.

Një ndër ëndrat më të mëdha të njerëzimit është tek Njëmijë e një Netët, aq përkryer dhënë tek Simbad Detari apo tek historitë e Aladinit dhe Llampës së tij magjike. Megjithëse shumë gjra të thëna aty sot janë të arritura, përsëri, a asnjëra prej tyre nuk e ka magjinë e parë.

Në fund të fundit, kur qetësohemi dhe jemi të arsyeshëm, se të synosh ëndrrën është mijra herë më mirë se sa të mos kesh pasur kurrë një ëndërr.

Kaq kisha!