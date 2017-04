Njerëzimi në numra: 10 fakte që nuk i dini mbi popullsinë në botë

Jemi më shumë se 7 miliardë banorë, kur do të bëhemi 10? Cila është mosha mesatare? E dini që 62 persona kanë një pasuri të barabartë me atë të 3.6 miliard banorëve. Po që 663 milionë persona nuk kanë ujë. Ndërkohë që numri i personave që kanë celular është më i madh se sa ata që kanë një tualet. Sa njerëz kanë jetuar deri tani mbi Tokë? Njerëzimi në numra

1- Sipas World O meter jemi më shumë se 7,4 miliardë. Vendi me popullsinë më të madhe është Kina, me 1.4 miliardë, pas saj vjen India me 1.29 miliardë.

2- Sipas People Reference Boureau (PRB), një OJF që punon për qeverinë amerikane, ka llogaritur se në Tokë kanë jetuar 108 miliardë banorë. Kjo do të thotë që aktualisht, se ne që jetojmë tani jemi vetëm 6.68% e të gjithë popullsisë që ka jetuar në Tokë.

3- Në vitin 1.000, popullsia e botës ishte 400 milion banorë. Ne vitin 1750 ajo ishte dyfishuar në 800 milionë. Dhe në vitin kur Napoleoni u bë perandor, në 1804, popullsia arriti në 1 miliard banorë. Ajo u dyfishua 123 vjet me pas dhe arrit në 3 miliard në vitin 1960. Pas 40 vitesh, ajo është dyfishuar përsëri dhe në 31 tetor të vitit 211, popullsia e botës arriti në 7 miliardë banorë.

4- Në 2050 popullsia do të arrijë në 10 miliardë dhe 70% e tyre do të jetojnë në qytete. Edhe pse është shtatëfishuar në dy shekujt e fundit, 11 miliardë nuk do të arrijmë deri ne shekullin e XXII. Kjo për shkak të uljes së lindjeve.

5- Shpërthimi demografik, më shumë se me rritjen e numrit të lindjeve lidhet me uljen e numrit të vdekjeve, për shkak të përmirësimit të kushteve te jetës, ushqimit, ruajtjes së shëndetit, ilaçeve dhe mjekimeve të reja, edukimit, uljes së numrit të vatrave të luftës. Në vendet e Europës Perëndimore, mosha mesatare është 80.3 vjeç, në SHBA dhe Kanada, 79.3, ndërsa ne Afrikën Subsahariane, ajo është vetëm 51.5 vjeç.

6- 663 milion persona nuk kanë ujë, ndërsa 2.4 miliard nuk kanë tualet. Ndërkohë që numri i personave që kanë celular është më i madh se sa ata që kanë një tualet.

7- Sipas UNICEF, çdo ditë në botë lindin 353 mijë fëmijë, ose 18.9 lindje për 1000 banorë.

8- Sipas National Geographic, nëse të gjithë banorët e Tokës do të viheshin sup më sup me njëri-tjetrin, ata do të krijonin një kuadrat 1300 km katrorë, pak a shumë sa sipërfaqja e Romës ose Los Anxhelosit.

9- Sipas të dhënave të Oxfam, në vitin 2015, vetëm 62 persona kishin një pasuri të barabartë me atë të 3.6 miliard banorëve, ose gjysmës më të varfër të popullsisë botërore. Në vitin 2010, ishin 388. Rezultati: Pasuria e 62 personave më të pasur është rritur me 44% nga 2010 deri sot, një llogaritje e barabartë me më shumë se 500 miliardë dollarë. Në të njëjtën periudhë, pasuria e gjysmës më të varfër të popullsisë botërore është zvogëluar me pak më shumë se 1.000 miliardë dollarë (41%).

10- 52% e popullsisë botërore është nën 30 vjeç. 1.8 miliardë janë mes 10 dhe 24 vjeç. Bota ka popullsi të re, edhe pjesa më e madhe e tyre jeton në 48 shtetet më pak të zhvilluara.