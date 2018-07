“Njerëzit protestojnë ndaj qeverisë më shumë në Facebook se në sheshe”

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (KBR) bëri publik sot rezultatet e Barometrit të Ballkanit (BB) të vitit 2018, një studim vjetor i opinionit të qytetarëve dhe komuniteteve të biznesit mbi situatën në rajon.

Gjetjet kryesore të anketës tregojnë se optimizmi i njerëzve dhe bizneseve në rajon, ndërsa është ende nën mesataren, po përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme.

“Edhe pse papunësia vazhdon të shihet si problemi më i rëndësishëm me të cilin ballafaqohet rajoni, interesant është fakti se ikja / emigrimi i trurit shihet gjithnjë e më shumë si një sfidë e madhe nga qytetarët e rajonit, siç thonë 12% e tyre, që është 5% më shumë se në BB 2015.

Sidoqoftë, ne shpresojmë të shohim ndryshime në këto shifra, pasi, gjashtë ekonomitë e rajonit vërejnë përmirësime të rëndësishme në të katër fushat: Tregtia, Investimet, Lëvizshmëria dhe Integrimi Digjital, duke çuar drejt krijimit të vendeve të reja të punës dhe stabilitetit ekonomik në rajon”, tha Goran Svilanovic sekretari përgjithshëm i KBR.

BB 2018 gjithashtu tregon besim të ulët në institucionet politike, me apatinë e qytetarëve shumë të përhapur, pasi shumica e të anketuarve ngurojnë për t’u angazhuar në vendimmarrjen e qeverisë.

46% as nuk diskutojnë vendimet e qeverisë; 32% diskutojnë ato privatisht dhe jashtë një mjedisi publik; vetëm 9% protestojnë; 6% komentojnë mbi vendimet e qeverisë për rrjetet sociale dhe 4% marrin pjesë në debate publike.

Ky është një kërcënim i madh për zhvillimin e ardhshëm demokratik të rajonit.

Kur bëhet fjalë për opinionin për ecurinë e ekonomisë në lidhje me perspektivën e integrimin në BE panorama është mikse.

Krahasuar me 27% në BB 2015, vetëm 12% e të anketuarve parashikojnë sot që ekonomia e tyre të bashkohet me BE në fillim të vitit 2020.

Megjithatë, në të njëjtën kohë, ka një rritje të dukshme të numrit të të anketuarve që parashikojnë anëtarësimin deri në 2030 – nga 14 % në BB 2017 në 20%.

26% mendojnë se anëtarësimi nuk do të ndodhë kurrë, gjë që është një përparim i lehtë nga viti i kaluar kur 28% e njerëzve mendonin kështu.

Genoveva Ruiz Calavera, Drejtore për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Europian për Politikat e Fqinjësisë Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit (DG NEAR) tha se ishte e lumtur të thoshte se rajoni ngadalë po fiton besimin në procesin e integrimit në BE dhe se reformat dhe ndryshimet e ndërlidhura, megjithëse të vështira në fillim, janë projektuar për të mirën e të gjithë qytetarëve.

“Nuk ka rruge të shkurtra në përgatitjet e rajonit për t’u bashkuar me BE, por Bashkimi është këtu për të ofruar mbështetje dhe për të ndihmuar partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor që të përgatiten për atë moment. Gjithashtu, shtetet tona anëtare duhet të përgatiten për t’ju mirëpritur në BE KBR këtu është pjesë e atij procesi mbështetës dhe asistenca e tyre në lehtësimin e bashkëpunimit në shumë fronte ishte dhe vazhdon të jetë element kyç- BE është e bazuar në bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe kjo është ajo që ne duam të shohim në partnerët tanë ekonomitë e BB , pasi është jetike për integrimin.”

Bizneset e rajonit janë pak më optimistë se popullsia.

40% e liderëve të kompanive raportojnë përmirësime në gjendjen e tyre të biznesit gjatë vitit të kaluar. 33% e bizneseve presin të rrisin numrin e të punësuarve dhe vetëm 8% mendojnë se do të duhet ta ulin atë gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa 55% nuk presin asnjë ndryshim.

45% e liderëve të biznesit ende e shohin ekonominë e tyre si një vend të mirë për të investuar.

Vladimir Gligorov, Konsulent i Ekspertëve dhe Hulumtues i GfK në Institutin e Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare, prezantoi gjetjet kryesore të qëndrimeve, përvojave, aspiratave, perceptimeve dhe pritjeve nëpër ekonomitë e Ballkanit Perëndimor.

Prezantimi i tij i plotë është në dispozicion në këtë link.

a.s/dita