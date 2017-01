Njeriu dhe Antinjeriu i Vitit sipas Arben Dukës

Nga Arben Duka

Njeriu i vitit

Është normale që njerëz të ndryshëm t’i japin përgjigje të ndryshme kësaj pyetjeje. Në gjithë historinë e Shqipërisë vetëm Ismail Qemali është i gjithëpranuar. Gjithë të tjerët kanë përkrahësit dhe kundërshtarët e tyre përkatës. Po flas për një histori pesëqind vjeçare. Ndaj këdo që të zgjedh unë si Njeriun e Vitit për 2016-ën, nuk mund të pres mirëkuptimin e të gjithë lexuesve tanë të shumtë në print e internet. Megjithatë unë e kam bërë zgjedhjen time, duke qenë i bindur se është e duhura. Së pari, Njeriun e Vitit unë e mendoj të dobishëm për shoqërinë dhe vendin. E mendoj njeri inteligjent, të kulturuar dhe mbi të gjitha Të Drejtë. E mendoj njeri të përkushtuar dhe efektiv dhe që lë gjurmë të dukshme me punën dhe përpjekjet e tij për triumfin e drejtësisë. Për mua Triumfi i Drejtësisë është triumfi më i madh në jetën e një populli dhe veprimtarinë e një shteti.

Drejtësia nuk është vetëm atributi i gjykatave. Çdo zyrë shteti, çdo nëpunës bën drejtësi, por edhe padrejtësi. Në një kohë që këtë vend po e mbyt korrupsioni në të gjitha nivelet shoqërore, është e natyrshme që unë të zgjedh një zë të veçantë antikorrupsion. Një njeri që lufton pa kompromis krimin e në rastin konkret krimin ekonomik. Individi që unë kam zgjedhur unë është dhjetë hapa para prokurorisë, por nuk është prokuror. Individi që unë kam zgjedhur si Njeriun e Vitit, çon një dosje mesatarisht në shtatë ditë, në prokurori dhe denoncon minimalisht 600 zyrtarë të korruptuar në vit. Nëse prokuroria do thellohej më shumë në këto denoncime profesionale, do kishim një administratë shumë më të pastër. Mbase e kini kuptuar që unë kam zgjedhur zotin Bujar Leskaj si Njeriun e Vitit 2016-të.

Antinjeriu i Vitit

Meqë shprehja “antinjeriu i vitit” nuk përputhet plotësisht me kuptimin në gjuhën shqipe, unë këtë përgjigje do ta trajtoj duke folur për “njeriun më të lig të Vitit 2016-të”. Sapo lexova pyetjen, në sy m’u fanitën tri a katër surretër të ligj, por unë vendosa që më të lig nga të gjithë të shpall Lulëzim Bashën. Luli është një gënjeshtar dhe mashtrues i lindur, një manipulator proverbial, një shpifës profesionist. Nën petkun e lirive dhe të drejtave të opozitës, ai me mercenarët e tij qesharakë arriti të votojë kundra Shqipërisë në Bruksel për rekomandimin e hapjes së negociatave me BE-në. Vota e PD-së qe e vetmja votë kundër. Në vazhdim të qëndrimit dhe veprimit të tij anti shqiptar e thelloi këtë votë duke bllokuar ligjin e Vettingut me mercenarët e Gjykatës Kushtetuese.

Këta mercenarë nuk do mbahen mënd për zhbllokimin e ligjit të Vettingut, po për bllokimin e negociatave me BE-në, mbasi ky ligj qe kushti i vetëm. Bishtat dolën më pas. Por rikthehemi tek Luli, njeriu më i lig i Vitit 2016-të. Është aq i pacipë sa ende vazhdon të deklarojë se mazhoranca ka bllokuar Reformën në Drejtësi, kur vetë ky ka atakuar dy ligje të tjerë esencialë në Gjykatën Kushtetuese, që do ta shtyjë në kalendat greke vendimin. Lulëzimi, njeriu më i lig i vitit që shkoi, vret kohën e Shqipërisë, kur qe në pushtet ka vrarë dhe njerëz.

Koha jonë e humbur drejt Europës, tani i faturohet këtij individi që të zezën e vet e bën të bardhë dhe të bardhën e tjetrit e bën të zezë. E zgjodha si më të ligun e vitit 2016-të, se i ka bërë dëm të madh Shqipërisë dhe shoqërisë shqiptare. Ky njeri, thotë Meta, gënjen dhe për orën kur e pyesin. Kjo puna e orës është simbolika më e gjetur, për tipizimin e një gënjeshtari. Për rrjedhojë Luli gënjen për çdo gjë, thotë ato që s’bën dhe bën ato që s’thotë. Ky njeri ka dy a tri nënshtetësi dhe dyqind a treqind fytyra. Mund të vazhdonim pafund me cilësitë e tij negative, por dhe kaq sa thamë mjaftojnë e teprojnë për ta shpallur Lulzim Bashën si “Njeriu më i lig i Vitit 2016-të”.