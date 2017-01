Njeriu dhe Antinjeriu i Vitit sipas Bedri Islamit

Nga Bedri Islami

NJERIU I VITIT

Në fakt nuk do të kisha dashur që njeriu i vitit 2016, për mua, të jetë një gazetar i njohur, Andrea Stefani. Do të kisha dashur që edhe ai, si është tashmë një traditë e gazetës DITA, të kishte dhënë mendimin e tij për njeriun dhe antinjeriun e vitit. Ai nuk është më, disa kohë më parë u nda nga njerëzit e tij të dashur dhe nga media, ku ishte njëri ndër zërat e ndjeshëm, rebel, i veçantë dhe, nganjëherë, mospërfillës ndaj atyre që nuk ishin të një mendje me të. Ikja e tij nuk e bën, për mua, njeriun e vitit. E bën përballja që kaloi me të keqen, e cila, tinëzisht , iu ngjit pas dhe e mposhti.

Pak kush e dinte këtë, pak vetë e mendonin se një ditë nuk do të kishin më mes vetes gazetarin polemist, i rrëmbyeshëm dhe saktësisht të ndershëm. E përballoi me pak vetë, deri në atë moment, kur, si duket, mposhtja kishte qenë më e fuqishme se sa përballimi. E mendoj si njeriun e vitit jo se nuk është më, por sepse deri në ditën e fundit ai ishte i pranishëm, ishte njëri nga ne, ndoshta edhe më shumë se sa ne, ishte në përballje të vazhdueshme me gjithçka që ndodhej kundër mendimit të tij, herë herë fillikat, herë herë me të shumtët, jo rrallë kundër rrymës, por gjithnjë solid.

Pak vetë e përballojnë këtë, shumë pak vetë, por ja që ai e bëri këtë. E bëri mrekullisht dhe na dha shembullin e madh se për jetën duhet luftuar deri në momentin e fundit, duhet luftuar edhe sikur të jetë kjo dita e fundit, duhet të shpallësh mendimin tënd edhe sikur ta dish se nuk do të marrësh përgjigje.

Ai e bëri këtë, e bëri në një kohë kur vlerat po zvogëlohen në proporcion gjeometrik , kur i aftë quhesh sepse spekulon, kur i mençur je sepse ndërron ngjyrat sipas muzikës politike. Do e kujtojmë gjatë Andrea Stefanin, do e kujtojmë edhe në çastet e vështira, si një shembull se, nëse në media je i kudondodhur, në hidhërim je i heshtur, sepse askush më shumë se sa vetja e di pikëllimin. Zakonisht gjërat e humbura janë të vetmet gjëra tonat.

Por ai nuk është një i humbur. Është njeriu i vitit për një koleg gazetar, me të cilin , herë herë kanë qenë në një mendje e herë herë janë gjendur në kahe të ndryshme.

ANTINJERIU I VITIT

Nëse ka një njeri , i cili duke u thirrur në emër të nacionalizmit, i ka bërë dëm të madh ndjenjës së kombit, ai është pa asnjë dyshim, Kreshnik Spahiu. Nëse mund të gjejë shtratin e saj shprehja se “nacionalizmi është streha e fundit e maskarenjve”, këtë e ka tek Kreshnik Spahiu. Asnjëherë politika shqiptare nuk ka njohur një megaloman të tillë të politikës, i cili ta pështiros atë; asnjëherë në këtë politikën tonë hallemadhe nuk ka pasur një përfytyrim më të hallakatur se sa ai që e quan veten lideri i Kuq e Zinjve.

E kam ndjekur në disa intervista të tij, e kam ndjekur fillimisht pa asnjë kureshtje, më pas e gjithë natyra e tij filistine dhe mburravece më ka ngjallur neverinë se si mund të jenë në politikë njerëz të tillë, vemje të çuditshme, të cilat, nëse gjejnë rastin e tyre, janë të gatshëm të të bëjnë gropën.

I emëruar si “ministër” në qeverinë hije të Bashës, nuk e di se si mund të afrohen pranë njerëz të tillë, si paraqet natyrën më të çuditshme njerëzore, ku fjala është pleksur me harbutërinë, ku politika është bëre bashkë me përçudnimin dhe ku kapardisja majë makinave të shtrenjta është shenjë e një politike që kombin e vë nën thundrën e këmbëve.

Kur bëj krahasimin mes tij dhe Andrea Stefanit, më vjen turp që i bëra bashkë, qofte edhe si antipod të njëri-tjetrit.