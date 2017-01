Njeriu dhe Antinjeriu i Vitit sipas DITA-s

DITA po zgjedh edhe këtë vit, Njeriun dhe Antinjeriun e Vitit për 2016-n që sapo lamë pas. Kryeredaktori dhe anëtarët e kolegjiumit të redaksisë kanë dhënë mendime të ndryshme mbi emrat.

Por tre prej tyre, anëtarët e Kolegjiumit Viktor Malaj, Moikom Zeqo dhe kryeredaktori Adrian Thano kanë zgjedhur të njëjtin emër për Njeriun e Vitit.

Ai është autori i librit Arbërit e Jonit, z.Pëllumb Xhufi.

Më poshtë gjykimi i Viktor Malaj për zgjedhjen:

Përgjithësisht është një gjë jo e lehtë të përcaktosh Njeriun e Vitit ndër shqiptarë. Unë, asnjëherë nuk e kërkoj atë në ” familjet ” e politikës apo të biznesit. Fatkeqësisht, shumica e njerëzimit rend pas këtyre dy kategorive shoqërore të cilat na ushqejnë gjithmonë me premtime dhe mashtrime, me reklama dhe rritje çmimesh, me shtrenjtim të jetesës dhe tensionim të bashkëjetesës.

Vëmendja dhe vlerësimi im shkon për ata shqiptarë që kanë arritje dhe kontribuojnë në fusha të shkencës,artit, letërsisë, dijes në përgjithësi dhe forcimit të solidaritetit shoqëror e njerëzor.

Duke pasur parasysh këto kritere vlerësimi, unë do të thosha se njëri nga shqiptarët që e meriton këtë vlerësim është z. Pëllumb Xhufi i cili, me dijet dhe përkushtimin e tij, me shpenzimet e veta dhe pa kurrfarë përfitimesh materiale vetjake, ka arritur që, pas shumë librave me vlera historike dhe shkencore atdhetare, të na japë edhe librin voluminoz “Arbërit e Jonit”.

Libra të tillë që i shërbejnë çështjes kombëtare vlejnë mijëra herë më shumë se pallatet apo hotelet luksoze të ngritur pa mund, pa dije e shpesh nga burime të paligjshme dhe për shërbime vetjake.

Vepra të tilla si kjo e z. Xhufi mbeten të përjetshme dhe nuk mund t’i rrëzojnë as tërmetet e natyrës dhe as furtunat amorale dhe antishkencore të dashakëqijve të Shqipërisë.



Këto janë vepra që iu shërbejnë gjithë shqiptarëve ndërsa autorit i sjellin si shpërblim vetëm nderin dhe nderimin e përhershëm, që duhet konsideruar si çmimi dhe shpërblimi më i madh për intelektualët e vërtetë.

Sa i përket Antinjeriut të Vitit, ai mbetet i njëjti dhe nuk konkurrohet lehtë. Është ai që bëri çmos të pengonte Reformën e Drejtësisë dhe të vononte e sabotonte datën e fillimit të negociatave për pranimin e Shqipërisë në BE. Është ai që u shiti shqiptarëve 364 rrena dhe një të vërtetë gjatë vitit 2016.

E vërteta e vetme që pohoi ishte një e vërtetë tronditëse për ata që kanë dinjitet vetjak dhe përgjegjësi shoqërore sepse ish – kryetari i shtetit dhe ish – kryetari i qeverisë së Republikës së Shqipërisë iu pohoi shqiptarëve, shumicës që ndiejnë neveri për të dhe pakicës së dehur prej tij, se ka qenë i gatshëm të vriste një bashkëkombës të vetin vetëm pse do i afrohej zyrës së tij të zaptuar me mashtrime, madje bashkëkombësin që ishte kryetari i opozitës politike “në kohën e tij”.

Ky individ i pakonkurrueshëm në ligësinë e tij, edhe ditën e fundit të vitit që lamë pas e përdori për të trilluar dhe shitur lajme të zeza “për kthim të vizave për shqiptarët” dhe për etiketime të vitit të kaluar si “më i ziu” i këtyre 26 viteve, vetëm pse ai vit i pafajshëm e gjeti dhe e la pa pushtet politik, një “krim” ky i vitit 2016 që duket se do të përsëritet edhe nga shumë vite pasardhës duke filluar me 2017.

Është i vetmi “krim” në shërbim të Shqipërisë dhe shqiptarëve.

