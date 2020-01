Njeriu i 2019, Albin Kurti. A do të kemi një Njeri të Vitit 2020?

Nga Moikom Zeqo

Njeriu i Vitit 2019

Mendoj se përcaktimi i Ditës për të klasifikuar Njeriun dhe Antinjeriun e Vitit 2019 nuk mund të ketë një saktësi matematike, por gjithsesi nga pikëpamja konvencionale mund ta artikulojmë këtë mundësi të shprehuri.

Padyshim për vitin 2019 Njeriu i Vitit është Albin Kurti. Ka një arsye substanciale pse e them këtë gjë. Albin Kurti është një figurë nga klasa politike shqiptare (parakuptoj këtu qoftë klasën politike në Republikën e Kosovës, qoftë dhe atë në Shqipëri) që ka treguar diçka të ndryshme, madje diçka kundër rregullit për 20 vjet me radhë.

Albin Kurti ka 20 vjet që ka ndenjur në opozitë, por ka krijuar një institucion politik, siç është Vetëvendosja, që ka një bazë të gjerë në rininë dhe sidomos vajzat e Kosovës.

Pra, partia e Vetëvendosjes edhe nga pikëpamja e ndërtimit të brendshëm, kohezionit por, edhe solidaritetit shpirtëror madje edhe përthithjes së njerëzve të ditur të popullit të Kosovës ka treguar një risi, dhe është një lloj përjashtimi për dy dekada nga estabilshmenti i vjetër i partive qoftë në Republikën e Kosovës, qoftë edhe në Shqipëri.

Nuk ka një shëmbëlltyrë të dytë. 20 vjet në opozitë dhe të rritësh forcat integruese dhe përdorësh të gjitha mënyrat inteligjente të ngritjes së vetëdijes kombëtare tregojnë qartë se kemi të bëjmë me një parti ndryshe, për një arsye shumë evidente se partitë bashkëkohore kanë qenë të alternuara në pushtet, pra e kanë provuar shijen pushtetit në formën më të keqe të mundshme, në atë të korrupsionit dhe një partikracie, duke krijuar alergji në popull.

Nëse Albin Kurti është Njeriu i Vitit 2019 nuk është thjesht për faktin se përfaqëson një njeri serioz, vizionar dhe të ditur, por edhe të shpresës që ngjalli ai në elektorat, për të realizuar një rekord, atë të njeriut më të votuar në emrin e tij vetjak dhe të Vetëvendosjes qoftë në Kosovë, qoftë krahasamisht me të gjitha rastet shqiptare në Shqipëri.

Antinjeriu i Vitit 2019 për mendimin tim modest duhet të qe një listë emrash të shumë politikanëve, por këtu bëhet fjalë që nëse themi për një njeri të vetëm, padyshim që kemi të bëjmë me një klonim të shumë emrave të tjerë të ngjashëm dhe që përfaqësojnë habitërisht njëri tjetrin, pa të penguar që t’i përmendësh që të gjithë, por në këtë rast kemi të bëjmë me një simulacrum. E kam të vështirë gjithsesi të flas me një emër konkret ndonëse lehtësisht mund të flisja për shumë emra, por gjithsesi le të më lejohet si Antinjeriu i Vitit 2019 të simbolizoj establishmentin e vjetër politik ende të mbijetuar si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë.

Kam pritur që me rastin e një fatkeqësie natyrore siç qe tërmeti i tmerrshëm i vitit 2019 që është një dukuri që nuk ka lidhje fare të brendshme, partiake, politike, ideologjike, pushtetore, legjislative, që klasa politike shqiptare, institucionet kryesore të shtetit, institucionet e qeverisjes dhe opozitës, pavarësisht mëkateve dhe marrëzive të tyre Erazmike, do të reflektonin në mënyrë humaniste, vëllazërore, shumë më të tepër, por përveç një protagonizmi mediatik të zhurmshëm që të kujton performancat në publik, nuk u identifikua dot me hallet e vërteta që ranë mbi popullin shqiptar.

Dëmet e këtij tërmeti qenë të tmerrshme dhe të pangjashme edhe me fatkeqësi të mëparshme. Kujtoj këtu vitin 1997 dhe dëmet që solli shkatërrimi i piramidave financiare. Mijëra njerëz humbën kursime e tyre, por megjithatë e kishin një shtëpi ku të fusnin kokën.

Viti 2019 la pa strehë 13 mijë njerëz, avalanzhi financiar është përherë në rritje, por ajo më kryesorja është që sistemimi ose normaliteti i gjithë këtyre njerëzve do të ketë një faturë shumëvjeçare. Dhe të mos harrojmë 51 të vdekur me vdekje të llahtarshme, nën peshën e betonave të shkatërruara të godinave, që qenë të tilla për shkak të gabimeve njerëzore, qoftë me ndërtimet në Thumanë, qoftë me ato në ish Kënetën në Durrës. Për fat të keq e ashtuquajtura klasë qeverisëse, ose pushteti qendror por dhe ai vendor nuk e bën publikisht një mea culpa, dhe nga ana tjetër duke përdorur një kërcënim që ka një logjikë për përgjegjësit e këtyre ndërtimeve pa standarde, për ndërtuesit, inxhinierët etj bën të gjitha përpjekjet për të amnistuar, për të mos e kthyer asnjëherë vëmendjen apo dhe gishtin e akuzës ndaj personave publikë të politikës, duke krijuar një amnisti artificiale dhe të padrejtë për këta pushtetarë, pa harruar këtu qëndrimin shumë të dobët, të paimagjinueshëm, të pakonceptueshëm të opozitës shqiptare çka tregon se partitë e estabilshmentit të vjetër në Shqipëri janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën pavarësisht propagandës së gjithave kontradiktave dhe përplasjeve në publik.

Të njëjtën vërejtje kam për partitë e establishmentit të vjetër në Kosovë.

Antinjeriu i Vitit 2019 ndonëse në këtë shënim timin merr një përmasë simbolike, megjithatë ka të bëjë me shumë emra konkret që edhe pa i përmendur i dinë që të gjithë.

E keqja është çdo të ndodhë në vitin 2020.

A do të kemi një Njeri të Vitit 2020?

Apo do të kemi Antinjeriun e vitit 2020 thjesht një vazhdim dhe mbijetim të antinjeriut të vitit 2019.

*****

