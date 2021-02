Njeriu i mirë, Ndue Lala Qypi: Homazh për njërin prej personazheve më karizmatikë dhe më interesantë të emisioneve Veri Jug

Njohja

Ishte muaj qershor I vitit 2018, fillim vere. Me mikun dhe kolegun tim të ngushtë Ahmet Zani, kishim vendosur të shkonim në Mal Bardhë të Kurbinit, sepse atje kishte ndodhur nje mrekulli. Banorët kurbinas të besimit musliman, ishin mbledhur bashkë, kishin dhënë besën dhe kishin investuar për ndërtimin e një kishe të re, një kult I besimit të krishterë katolik, për një pakicë banorësh që e ruanin atë besim qysh prej kohëve të lashta, para pushtimit osman, por që ju mungonte kasha, pas shembjes së kishës së vjetër nga diktatura e egër komuniste. Me Ahmetin u takuam herët, ishte e hënë, fillim jave, reth orës 9.30 dhe, pasi lamë rrugën nacionale pak mbi qytetin e Laçit, morëm rrugën lart, për në Mal Bardhë. Kohë e bukur, fillim vere e ngrohtë dhe e shkëlqyer për xhirime.

“Na prêt një malsor I mirë, trim dhe shumë bujar nga zemra Agim. Ndue Lala Qypi, një personazh krejt I veçantë. Do ta njohësh vetë dhe do të të hyjë shumë shpejt në zemër.” – më tha Ahmeti. Unë tunda kokën në formë dashamirësie dhe, pasi lamë makinën atje ku mbaronte asfalti, pasi u ngjitëm në një kodrinë rreth 300 metra mbi nivelin e detit, përshkruam edhe një livadh mbushur me lule fushe dhe një pyll të vogël me lisa qindravjeçarë, hymë në një tynel kurorash të gjelbërta gjithashtu me lisa të mëdhenj. Dallova shumë lehtë, mes kurorave të gjetheve, një grumbull njerëzish në oborrin e një kishe të vogël dhe, ca më tej, një tjetër kishë shumë të vjetër, me mure të rrezuara dhe pa çati, një rast I rrallë ky ndër gjithë viset, ku kisha udhëtuar si gazetar. Ishin rreth 20 burra të moshave të ndryshme dhe, mes tyre, edhe dy vogëlushë, dy djem, të moshave 8 më I vogli dhe 10 më I madhi.

Njerëzit lëvizën, formuan dy rreshta para kishës dhe, ende pa mbërritur ne, unë vura re mes tyre një burrë shtat mesatar, me trup të lidhur dhe gjoks të madh, aty rreth të 80-tave. Ai, lëvizi drejt nesh dhe, me një zë kumbues, priu: “Mirëse keni ardh burra!”

Unë, Ahmeti dhe kolegu tjetër, operatori, shtangëm fillimisht. Pastaj u afruam me rrethin e burrave dhe zgjatëm duart të përshëndeteshim dhe të përqafoheshim. I pari sigurisht, ishte burri I fortë që përshkrova pak më lart, malësori mikpritës Ndue Lala Qypi.

Pas përshëndetjeve të para, për të mësuar çfarë dhe si kishte ndodhur me ndërtimin e kishës së re,

Ne I kërkuam leje burrave mikpritës dhe u ndamë pak prej tyre, për të nisur intervistën me personazhin e reportazhit, Nduen. U ngjitëm mbi dy kishat, ku gjenden prej mijra vjetësh disa shkëmbenj të bardhë dhe, pikërisht aty, Nduja hapi dyert e kujtesës.

Koha skënderbejane

“Këto shkëmbenj, lum miku, bashkë me kishën e vjetër, janë shkëmbenjtë e Gjergjit, ku ai vinte të pushonte dhe të organizohej pas betejeva me turqit. I pëlqente shumë ky vend dhe sidomos malsorët e Kurbinit. Unë vetë jam prej këtu, nga Malbardha dhe rrjesh nga nji fis I lashtë arbnor. E mban mend tek filmi “Skënderbeu” Gjinin ditën e dasmës? At’ Gjinin që I theu dorën Gjergjit në nji nga lojnat popullore të asaj ditë të shënuar. Bash un jam pinjoll, stërnip I Gjinit, nga fisi Qypi. Kështu. Ndërsa kjo kish e vjetër, daton nga shekulli I 13 pas Krishtit, asht edhe kjo, kisha e Gjergjit. Të parët e mi thojn se të djelave të paqes, mbreti I shqiptarëve vinte dhe merte këtu meshat e bardha, sidomos në ditë festash. Kishën nuk e zu asnji gjyle e osmanëve për qindra vjet, por pati edhe ajo fatin e keq, si shoqet, që u prish nga dora mizore e barbarëve që as emrin s’jua za me gojë. Ata pra që prishën kish e xhamija në vitin ’67. Qe, asht akoma ktu, e rrënume prej tyne. Me mure të fortë e të randë, por pa çati, dyer e dritare, pasi ato ja dogjën.”

Pas këtij rrëfimi Nduja u thiri dy vocrrakëve që ishin jo shumë larg nesh.

“Ejani ke gjyshi, hajt ju past gjyshi. Se ju do ta rregulloni kishën e Gjergjit kur të rriteni…” Dy vogëlushët rendën drejt Ndues dhe ju futën në prehër. U shëndrinin sytë nga lumturia të treve: nipave dhe gjyshit.

“Merrini, merrini zotninj. Filmojini shkambinjt e bardhë dhe kishën e Gjergjit, hajt lum miku. Ky vend ka histroi të madhe…”

Ndërkaq Tani, Festimi, operatori, e mbante vazhdimisht në record kameran dhe ai kishte xhiruar gjithçka kishte treguar dhe rrëfyer njeriu fisnik, Nduja. Kjo ishte njohja me te.

Më pas, ne vazhduam xhirimet edhe me burra të tjerë që prisnin tek oborri I kishës së re dhe ata u bënë dëshmitarë të nismës për ndërtimin e kishës me fonde nga kursimet e familjeve kurbinase, por edhe me pak fonde nga Ambasada Amerikane, na thanë dy tre prej burrave. Gjest I lartë, human dhe fisnik. Gjest I fisëm dhe arbnor, I rrallë dhe I pa ndodhur në asnjë fshat a qytet tjetër të Shqipërisë. Kujtoj që, afër oborrit të kishës së re, banorët vendas kishin ngritur edhe varrezat e reja të fshatit dhe, mbi një varr që ngrihej I bukur me një kryq të madh në krye, unë lexova dy emra: Maria dhe Sulejman Beu. Gruaja e krishterë katolike dhe burri musliman. Shqiptarët, pauses të ilirëve dhe arbnorëve, nuk e kanë pasur kurrë pengesë fenë në mardhëniet e tyre zakonore, farefisnore dhe familjare. Dasma dhe lidhje si kjo e Maries me Sulejmanin, në Kurbin dhe në të gjithë Shqipërinë gjen kudo, kudo, duke treguar se “Feja e shqiptarit asht shqiptaria” siç shkruante rilindasi ynë I madh Pashko Vasa.

Nduja – një jetë në dy kohë

Si mbaruam intervistat mbi shkëmbenjtë dhe kishën e Gjergj Kastriotit, si vendbanime dhe kulte të natyrshme të heroit tonë kombëtar, unë zbrita me Nduen pak më poshtë oborrit të kishës, për ta vazhduar aty reportazhin, me pyetje që kishin lidhje me jetën e malsorit trim Ndue Lala Qypi.

“Un zotni kam nji jetë të vujtme. Nga familja dhe fisi im janë vra 24 djem dhe burra nga dora gjakatare e diktaturës komuniste. Familja jonë u shpall familje kulakësh dhe armiqsh të popullit, vetëm pse gjyshi dhe babai im, por edhe axhallarët, nuk pranuan t’ja japin bagtinë kooperativës bujqësore të asaj kohe. Kjo ishte zanafilla e së keqes. Por edhe pse na, si fis, nuk e kemi dasht kurrë komunizmin. 24 djem dhe burra të pushkatum në mënyrën ma mizore. Pa gjyq, pa thanë asnji fjalë dhe asnji amanet. Na shifeshim si dele të zeza në katund dhe në të gjithë Kurbinin. Por Zoti desh dhe diktatura u përmbys. Shqiptarët e fituan prap lirinë e humbur dhe, fill pas vitit 1990, unë kalova kufinin, shkova në vendin fqinj, në Greqi.

Qëndrova atje për disa vjet në nji ishull me male të nalt, si mallet tona dhe ne krijuam miqësi me vendasit atje. Të cilët na ndihmuan që të zbrisnim në Athinë dhe atje, I dorëzuam nji kërkesë Ambasadës Amerikane, për të na siguruar strehim politik si armiq të komunizmit. Nuk kaloi shumë dhe miratimi na erdhi. Ne, unë I pari me zonjën time, shkuam në Amerikë, u vendosëm atje, në vendin kampioin të demokracisë dhe mbas nji kohe morrëm edhe fëmijët, u bashkuam familjarishtr pra. Lam ktu në Kurbin vetëm djalin e vogël, tek shtëpia e tek toka. Djali ma vonë u mor me biznes e tash qe ku janë dy vogëlushët e gjyshit, dy nipat e mij. Shihi, sa më ngjajnë Agim. Shihi…” qeshte Njeriu I mirë, Nduja. Vazhdimi I rrëfimit mbi jetën e dytë në Amerikë kulmoi me një gjest të thjeshtë të personazhit të reportazhit tonë, Heroit të Heshtur Ndue Lala Qypi.

Ai, futi dorën në xhepin e xhaketës dhe nxorri një pasaportë që unë, nuk e kasha parë kurrë më parë. Një pasaportë amerikane, me logon e SHBA-ve mbi kopertinë dhe, kur ai hapi faqen e parë, unë lexova: Ndue Lala Qypi. Kombësia shqiptare; nënshtetësia amerikane; me banim në Florida –USA.

“Si ndjehesh me dy nënshtësi Ndue?” e pyes.

“Qyetatar I lirë amerikan dhe qytetar I lirë nga Shqipëria me prajardhje ilirët dhe arbnorët!

“Dhe jeta?” e pyes.

“jetë në dy kohë mik! E para nën diktaturë, sin ë Ferr. Dhe e dyta, në liri të plotë dhe në demokraci. Kontrast shumë I madh. Ne kemi vendos me jetu edhe këtu, në Mal Bardhë, edhe në Amerikë. Nuk ka ma mirë…”

Ai mori frymë thellë, u përkul, I mori të dy nipërit në krahë dhe ju tha

“Bahuni të fortë si gjyshi. Mësoni fort kur të rrinteni dhe ejani më vizitoni tek vorri kur të vdesë gjyshi…”

Dy nipërit qeshën fillimisht, por kur panë një pik loti në sytë e gjysh Ndues, u hutuan, u trembën dhe nisën të qajnë. Atëhere, ai qeshi fort, fort, ua shpupurisi flokët dhe vazhdoi”

Mos u trembni ju past gjyshi. Un jam I fort dhe nuk më merr tash morti. Deri në dasmën tuj do rroj gjyshi, t’ju shof dhandurrë… Oooopaaaaaa…”

“Jo ne të shkojmë në Europë, por Europa të vijë tek na…”

Dy orë më vonë, pas xhirimeve lart, tek shkëmbenjtë e bardhë dhe dy kishat, me xhirime pothuaj në përfundim dhe me një diell që të kënaqte shpirtin, ne morëm poshtë, tek shkolla e fshatit. Oborri gëlonte nga zërat e fëmijëve të pasdites dhe ne patëm mundësinë të intervistojmë aty dy mësues të vjetër të dalë në pension që kishin dhënë mësim për shumë vjet aty. Kujtoj që, njëri prej mësuesve, më I moshuari, solli një befasi të bukur, kur na tha se në kishën e vjetër të Mal Bardhës, sipas të thanunave të stërgjyshërve, Gjergji, mbreti I shqiptarëve, pasi merte meshën, I mblidhte aty vocrrakët e katundit dhe ju kishte krijuar kushte për të mësuar gjuhën shqipe, me shkrim e këndim, me letra që ai I sillte nga Venediku dhe kallamarë të mëdhenj. Një mprift I zonës, me porosi të Gjergjit, vinte aty çdo të djelë dhe jepte mësimin e shqipes për vocrrakët.

“Zotëri, a mund të ma faktoni këetëe që sapo thatë? Në Shqipëri nuk ka ende një abetare t6ë gjuhës shqipe nga koha e Gjergj Kastriotit, përveçse dijmë që në atë kohë Gjon Buzuku kishte shkruar në shqip Mesharin, ose librin e meshave.

“E drejtë zotëri. Kam edhe një fakt për këtë. Libri dhe dy tre fletrore të vocrrakëve me shkronja shqip janë ruajtur nga gjyshi dhe baba im që ishte kujdestar I të gjitha kishave në zonën malore të Kurbinit. Ato ishin atje, të ruajtura brez mbas brezi mbështjellë me lekurë të pastër dhe ishin kujtimi dhe krenaria e të parëve tanë. Për fat të keq, kasha ku gjendeshin libri dhe fletoret, u dogjen me urdhër të ishkryetarit të kooperativës, si libra fetarë dhe që helmonin ndërgjegjet e njerëzve. Ai ishte një injorant, pa shkollë dhe pa shtëpi e tatandi, siç ja pruni zoti jetën, duke e ndëshku të vdesë I sëmurë dhe I vetëm larg katundit. Kaq zotëri, kjo është e vërteta!”

Nduja ishte shumë pranë nesh dhe, kur pa që operatori e mbylli përfundimisht kameran, u afrua tek unë dhe m’u drejtua: “ Agim, të lutem kam edhe dy fjalë. Dhe të lutem, mos m’I hiq nga intervistat e mia.”

“Udhëro baca Ndue” j a ktheva.

“U banë kaq vjet që po ndigjojm politikanët tanë, të të gjith krahëve, prej 30 vjetësh. Të shkojmë në Europë, të shkojmë në Europë. E ata hiç. Atëhere, lene fjalën që po ju them tani, mos e hiq. Po ju drejtohem kryeministrit të vendit, qeverisë dhe politikës shqiptare. Mjaft ma me lutje drejt Europës. Jo ne të shkojmë tek Europa, por Europa të vijë tek na. Gjergj Kastrioti ka luftuar dhe ka derdhur gjak për Europën e ata na kanë borxh gjakun e tij. Mjaft ma me lutje…”

U ndjeva shumë mirë, m’u mbushën sytë me lot dhe mua kurrë nuk më kishte shkuar në mendje, se një njei I thjeshtë, një malsor nga një fis I madfh nga Kurbini, do të më trondiste me fjalët e ti9j që meritojnë të vendosen në një kornizë të madhe, a në një pëlhurë ose pllakatë të madhe dhe të vendoset bash para kryeministrisë, para Kuvendit të Shqipërisë dhe para të gjitha kasolleve të partive politike shqiptare. Mësim më ta madh se ky, nuk ka. Atdhedashuria, kombi me heroizmin e bijve të tij, flamuri dhe gjuha jonë janë të pavdekshme, sepse historikisht kanë ekzistuar njerëz të mirë, trima dhe fisnikë, si Ndue Lala Qypi. Faleminderit për çfarë mësova nga ty, I dashur Ndue!

Faleminderit për gjithçka më dhurove me shpirt të pastër , mbi të gjitha dashurinë e madhe për njeriun, për vatanin, për Shqipërinë tonë, edhe në dy takimet e tjera të mëvnëshme. Të jam mirënjohës, të jemi mirënjohës sëbashku me mikun dhe kolegun tim, gazetarin e shquar në trevën e Kurbinit, Ahmet Zanin! Faleminderit me dorë në zemër, pinjolli I familjes së madhe të Gjinit, luftëtarit të madh të heropit tonë kombëtar Gjergj Kastriotit.

Ti tani po fle I dashur Ndue! Po fle lart, në Parajsë! Të qoftë dheu I lehtë dhe u prehsh në paqe, I dashur mik! Ti zgjodhe të shkosh para kohe tek Zoti I madh e I shenjtë dhe Zoti qoftë me ty! Amen!