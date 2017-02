Njihni Ilirin, djalin që për 21 vite bën muzikën më të bukur në Santorini

Nga Entela Resuli

Për herë të parë, Ilirin e kam dëgjuar dimrin e kaluar në një klub modest në Tiranë. Ky djalë me flokët e kapura bisht, i vendosur në një cep të ambientit hutoi për mirë të gjithë klientelën e asaj nate. Ishte një zë kumbues në një lokal të vogël!

Mesa duket ardhja dhe performimi i tij atë mbrëmjen në kryeqytet ishte spontan pasi ai nuk u pa dhe u dëgjua më.

Rastësisht dy ditë më parë, rashë në gjurmët e tij dhe i kërkova të flisnim për të mësuar më shumë rreth këtij djaloshi misterioz për Shqipërinë, por shumë i talentuar dhe i njohur në Greqi.

Teksa nis e na rrëfen, jeta e tij duket si një film i bukur, shoqëruar me muzikë të fortë dhe plot adrenalinë. Duket sikur nëpërmjet muzikës ai ka zbuluar botën dhe veten.

Ilir Agolli ka lindur në Kuçovë, siç na tregon ai, ka qenë një e dielë krishtlindjesh në qytetin e vogël ku familja e tij jetonte, pasi i ati ishte aviator.

“Fëmijëria ka qenë pak a shumë si e të gjithë shqiptarëve; shkollë, mësime e pastaj ato lojërat tona fantastike të asaj kohe, megjithatë ka qenë shumë bukur”- tregon Iliri për Dita-n.

Por në adoleshencën e hershme, fëmijëria u ndërpre si me magji dhe pushoi së ekzistuari kur një ditë pas shkolle ai dëgjon në radio një këngë nga… Scorpions.

“Tingulli i kitarës elektrike zgjoi një eufori e një adrenalinë aq të lartë sa e bënte çdo gjë tjetër në jetë të dukej shumë e vogël. Isha 12-13 vjeç”- përshkruan Agolli këtë moment që shënjoi më pas gjithë jetën e tij.

Ishin një grup shokësh që dëgjonin çdo grup rroku e heavy metal që gjenim nëpër kaseta andej këndej. Ishin fillimet e viteve ’90 dhe etja për muzikë të huaj e po ashtu për të mësuar diçka që vinte nga jashtë ishte e madhe. Pas dëgjimit dhe ngopjes së veshit, vjen prova e parë, për t’i prekur për së gjalli telat e kitarës.

“Kisha një shok të ngushtë, Erin. Ai luante pak në kitarë dhe sa herë shihja ato tela të dridheshin e të krijonin ndonjë melodi çdo gjë vërdallë dukej më e bukur. Eri më tha një ditë: ore pse nuk e provon edhe ti? -Unë?! S’kam kitarë, i thashë. Pas shumë mundimesh, e gjetëm një kitarë, por nuk kishte tela, e ku t’i gjenim në ato kohë telat… Nga një biçikletë e vjetër hoqëm 2 tela nga frenat dhe ia vendosëm kitarës. Për shumë muaj luaja 7 deri në 8 orë në ditë në një kitarë me 2 tela, që të them të drejtën nuk ishin as “tela”– ky moment i treguar i shkakton emocion te Iliri, ku herë pas here përzihet me të qeshurën e cila ndërthuret me mallin dhe ironinë.

Mesa duket pasioni i tij ishte aq i madh sa nuk pyeste se sa tela ishin, 2,3 a 6, e as se gishtat gjakoseshin ndonjëherë. Dhe vjen momenti ku të dy djemtë kërkonin atë famën modeste në qytetin e tyre të lindjes.

“Krijuam dhe një grup me Erin, quhej Damage i.n.c. Bëmë dhe një koncert me kitarat e marra hua nga të tjerët”.

Pas përfundimit të shkollës së mesme, Ilirit dhe mikut të tij i kishin nisur dilemat në kokë. Ishte viti 1995. Dashuria për muzikën rritej, ndërsa kitarat vjetroheshin.

“Një natë vere sa kishim mbaruar gjimnazin e kishim pirë disa gota me Erin vendosëm të nesërmen të shkonim në Greqi, të punonim 2-3 muaj të blinim kitarat elektrike e të ktheheshim për grupin”- na rrëfen Iliri për të cilin ato 2-3 muaj u kthyen në 21 vjet dhe akoma vazhdojnë numërimin.

Me Erin na tregon se u nda shpejt, ai ka 17 vjet që jeton në USA. Ndërsa vetë u nis drejt një ishulli që quhet Santorini. Këtu situata filluan të bëhet interesante dhe gjithçka të merrte rrjedhën e vet.

“Isha 18 vjeç e fillova të luaja kitarë në rrugë. Aty njoha 2 djem të tjerë që po luanin e këndonin aty afër. Flisnim anglisht për shumë ditë, para se të pyesnim njëri-tjetrin se nga ishim. Ata ishin shqiptarë, e kemi qeshur shumë kur u morëm vesh. Ata janë Olsi dhe Niku. Filluam të luanim bashkë, duke mbledhur pas vetes shumë turistë çdo natë. Një menaxher hoteli na u afrua një natë dhe na ofroi të luanim tek bari i hotelit, buzë detit, se po i merrnim klientët jashtë çdo mbrëmje. Niku u largua pas verës për Gjermani, por me Olsin kemi luajtur për 12 verat e ardhshme, çdo natë në Clube, beach bars etj, në Santorini. Kemi kaluar netë muzike që do jetojnë me ne përgjithmonë. Olsi ka 6-7 vjet jeton në Palma de Mallorca bashkë me të dashurën italiane dhe me djalin e vogël të tyre që e quajti Ilir. Unë i thashë po bëra djalë një ditë nuk do ia vë emrin Olsi (qesh)”.

Iliri këto 6-7 vitet e fundit vazhdon vetëm në Santorini, çdo verë, 7 netë në javë për 5-6 muaj, muzikë pa fund, çdo natë njerëz nga çdo cep i globit. Luan shumë covers, këngë të njohura të kënduara nga këngëtarët e mëdhenj, por edhe muzikë nga 2 albumet e tij. Në Greqi është ndjerë gjithmonë shumë i vlerësuar dhe ka njohur dhe bërë shumë miq. Për të, çdo natë ka qenë e gjatë, aq sa do të mjaftonte të shkruajë një novelë me aq shumë njerëz e situata.

Deri më tani kemi folur vetëm për periudhën e verës, dimri ka historia të tjera për Ilirin…

“Kam bërë shumë udhëtime dhe kam luajtur e jetuar në vende të ndryshme si Londër, Belgjikë, Holandë, ishujt Canarie 2-3 dimra etj”.

Qysh kur është larguar nga Shqipëria, 21 vite më parë, ka ardhur këtu një herë në vit, për 4-5 ditë për të vizituar prindërit që nuk kanë asnjë lloj lidhje me muzikën. Babai tij ka qenë pilot me avion ushtarak, por ndoshta të jesh në qiell më afër yjeve mund të jetë edhe ajo një formë arti.

Iliri ka më shumë se 20 vite që bënë muzikë në Greqi, veçanërisht në ishullin e njohur dhe shumë të frekuentuar nga turistët, Santorini. Në Tiranë nuk ka ardhur të luajë muzikë, me përjashtim të 2-3 herëve në disa bare, por edhe këto shumë spontanisht. Dëshira nuk i mungon, por ndoshta nuk janë puqur kushtet, njerëzit dhe ofertat.

“Do të më pëlqente shumë një ditë të organizoja diçka vërtet të bukur në Tiranë. Ndoshta një ditë do të ndodh, por për momentin nuk kam gjë konkrete”– thotë Iliri.

Ky djalë, i cili sapo ka mbushur 39 bënë jetën që do, ndihen i lirë dhe kjo është ajo që ka ëndërruar gjithmonë. Kur e pyet nëse ka një përkufizim për gjithë ç’ka jetuar dhe dëshiron në të ardhmen, e ka përgjigjen e qartë: “Jeta ime ka qenë, është dhe shpresoj të jetë gjithmonë një me muzikën, e çdo lloj arti të vërtetë që vjen straight from the heart (direkt nga zemra). Dhe të jesh vetvetja është arritja më e madhe jo vetëm e një artisti, por e çdo njeriu, nuk ka rëndësi sa famë, sa e sa e sa…. por çfarë!”.

Momentalisht, i vetmi plan që ka për të ardhmen Ilir Agolli është ai që kishte që kur kitara kishte vetëm 2 tela, të bëjë muzikën që ka brenda vetes me të vetmin influencë të pafund… universin./DITA