Njihuni me parashikimin e motit për ditën e enjte, 22 tetor 2020

Gadishulli i Ballkanit do paraqitet me mot të qëndrueshëm n ë territorin e Shqipërisë.

Moti do të vijojë me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare përgjatë ultësirës Perëndimore në pjesën e parë të ditës.

Era do të jetë me drejtim Veri-Perëndim (NW) me shpejtësi maksimale 7 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5-1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max: