Noam Çomski, korife i gjuhësisë botërore dhe intelektual intransigjent

Prof. dr. Rami Memushaj

Në këta njëqind vjetët e fundit në fushën e shkencave shoqërore shquhen dy gjuhëtarë të mëdhenj: zvicerani Ferdinand dë Sosyr dhe amerikani Noam Çomski. Dë Sosyri me teorinë e gjuhës si sistem që duhet studiuar në plan njëkohor, dhe me teorinë e shenjës gjuhësore si unitet i shënuesit me të shënuarin (konceptin), e nxori gjuhësinë nga amullia ku e kishin futur drejtimet e mëparshme gjuhësore, duke u bërë babai i strukturalizmit, drejtimit gjuhësor që u përhap në gjithë botën dhe që pati ndikim të madh mbi shkencat e tjera shoqërore, si teoria e letërsisë, antropologjia, psikologjia, semiotika etj.

Por, me gjithë idetë novatore, gjuhësia strukturaliste, që sundoi gjatë gjysmës së parë të shek. XX, u mor më shumë me aspekte teorike të shenjës dhe me kriteret e analizës gjuhësore, pa arritur prodhonte ajo vepra përshkruese dhe as të depërtonte në natyrën e gjuhës.

* * *

Pyetjeve si përvetësohet gjuha amtare dhe pse vetëm njerëzit kanë gjuhë mori përsipër t’u përgjigjej Noam Çomski, themelues i gjenerativizmit, drejtimit gjuhësor më të rëndësishëm të kohës sonë. Fryma e ideve të tij ka sunduar në gjuhësinë botërore që nga mesi i viteve ’50 të shekullit të shkuar e deri sot.

I lindur në Filadelfia të Pensilvanisë më 7 dhjetor 1928, i diplomuar dhe i doktoruar në Universitetin e Filadelfias, prej vitit 1955 e deri më 2017 N. Çomski ka punuar në Institutin e Teknologjisë të Masaçusetit (MIT), si profesor në departamentin e gjuhëve moderne dhe të gjuhësisë, duke u bërë një figurë qendrore e këtij universiteti dhe e gjuhësisë amerikane. Kurse prej vjeshtës së vitit 2017 punon në departamentin e gjuhësisë të Universitetit të Arizonës.

Veprimtaria shkencore e botuese e Noam Çomskit është e jashtëzakonshme. Ai është autor i mbi 100 librave, i më shumë se 300 artikujve, i 135 letrave dërguar redaksive të gazetave e televizioneve; ka marrë pjesë në 30 debate, në 70 biseda televizive e radiofonike dhe ka dhënë mbi 500 intervista. Ai jo vetëm ka transformuar gjuhësinë, po ka ndikuar edhe në fusha të tjera, si shkencat konjitive, psikologjia, informatika, matematika, psikolinguistika dhe antropologjia. Megjithëse kontributet e tij në gjuhësi janë shumë të mëdha, do thënë që ai nuk është vetëm gjuhëtar. Fusha të tjera që ka lëvruar janë filozofia e mendimit, filozofia e gjuhës, filozofia e shkencës, shkencat konjitive dhe çështjet e politikës.

Shtypi amerikan e vlerëson Çomskin si një “fenomen global”. Ai renditet ndër dhjetë dijetarët më të shquar të shekullit dhe ndër më të lexuarit e më të cituarit. Ai është anëtar i Akademisë Amerikane të Arteve dhe të Shkencave, i Akademisë Kombëtare të Shkencave, i Shoqatës Amerikane të Filozofisë si dhe i shumë shoqatave të dijetarëve në ShBA dhe jashtë saj, si dhe fitues i shumë çmimeve prestigjioze. Ka mbajtur leksione e cikle leksionesh në një numër të madh universitetesh në të pesë kontinentet dhe i janë akorduar tituj akademikë honoris causa nga 42 universitete të botës.

* * *

Libri i parë i Çomskit që shënoi fillimin e “revolucionit çomskian” në gjuhësi, është “Strukturat sintaksore” (1957), kurse libri i fundit “Pse vetëm ne – gjuha dhe evolucioni”, me bashkautor Robert Bervikun, është botuar më 2016, pra plot 60 vjet kontribute të vyera në gjuhësi. Libra të tjerë në të cilët ai ka përpunuar e zhvilluar më tej teorinë e tij gjenerative, janë: “Çështje aktuale të teorisë linguistike” (1964), “Aspekte të teorisë së sintaksës” (1665), “Gjuhësia karteziane” (1966), “Gjuha dhe mendimi” (1968), “Sistemi tingullor i anglishtes” (1968), “Studime mbi semantikën në gramatikën gjenerative” (1972), “Leksione mbi drejtimin dhe lidhjen” (1982), “Njohja e gjuhës” (1986), “Barrierat” (1986), “Programi minimalist” (1993) etj.

Çomski e sheh gjuhën si një veçori specifike të gjinisë njerëzore, madje këtë çështje ai e bën objekt të librit gjuhësor të fundit “Pse vetëm ne?”. Duke u nisur nga ajo që përvetësimi i gjuhës amtare nga fëmija përfundon në moshën 5 vjeç, ai shtron pyetjen se si është e mundur që fëmija, me gjithë përvojën shumë të kufizuar, arrin ta zotërojë kaq shpejt gjuhën. Këtë e quan “problemi i Platonit”, për arsye se filozofi i lashtë është marrë i pari me lidhjet midis dijeve të gjera të njeriut dhe përvojës së tij të kufizuar.

Duke e zhvendosur këtë pyetje filozofike në rrafshin e gjuhës, Çomski shtron tri pyetje: Cila është natyra e gjuhës? Si përftohet ajo? Si funksionon dhe si evoluon? Bihevioristët thoshin se fëmija e mëson gjuhën duke imituar njerëzit që e rrethojnë. Çomski e kundërshtoi këtë shpjegim, duke u nisur nga fakti i thjeshtë se fëmija arrin ta zotërojë gjuhën amtare si të rriturit në moshën kur përvoja e tij është shumë e paktë. Ai mbron idenë se struktura e gjuhës përcaktohet nga struktura e trurit të njeriut dhe se karakteri universal i disa tipareve të gjuhës dëshmon se të paktën kjo pjesë e natyrës njerëzore është e përbashkët për të gjithë njerëzit, pavarësisht nga raca ose cilësitë e tyre fizike, të intelektit a të personalitetit. Sipas tij, njeriu ka një pajisje të lindur, që ai e quan aftësi gjuhësore. Gjuhësia gjenerative merret pikërisht me shpjegimin e natyrës së kësaj aftësie.

Aftësia gjuhësore, sipas Çomskit, është një pajisje për përftimin e gjuhës, një organ i mendjes së njeriut. Dhe vërtet është provuar klinikisht se te fëmija i porsalindur korja e majtë e hemisferave është më e zhvilluar. Kjo është qendra e gjuhës, në të cilën kanë selinë një leksikon (listë tiparesh universale fonetike e semantike) dhe një softuer, një program kompjuterik që merret me kombinimin e njësive më të vogla në njësi më të mëdha. Ai që mëson gjuhën amtare, ka “të shkruara” në trurin e tij një tërësi parimesh bazë që qëndrojnë në themel të strukturës gjuhësore, të cilat janë të përcaktuara biologjikisht dhe të transmetuara gjenetikisht nga prindët te fëmijët.

Por nëse këto parime janë të njëjta dhe të transmetuara biologjikisht, pse në botë fliten rreth 7 mijë gjuhë? Kësaj pyetjeje i jep përgjigje teoria çomskiane e parimeve dhe e parametrave. Sipas kësaj teorie, ndër parimet universale të gjuhës disa paraqiten me parametra, dmth. me disa mundësi zbatimi. Një parim i tillë i përgjithshëm, p.sh., është ai që kërkon që fjalia të ketë kryefjalë. Por ky parim realizohet me parametra – në shqipe e italishte kryefjala nuk shprehet: Bie shi. Piove; kurse në anglishte e frëngjishte kryefjala duhet shprehur: It is raining. Il pleut. Duke u kthyer te pyetja si e përfton gjuhën fëmija, vërtet që ligjërimi i njerëzve që e rrethojnë është kusht që fëmija të flasë, por dëgjimi i ligjërimit të të rriturve i shërben fëmijës për të fiksuar në gramatikën e tij të brendshme parametrat e gjuhës së cilës i ekspozohet. Pra, përvetësimi i gjuhës nuk është tjetër veçse proces i fiksimit në tru i parametrave në një nga mënyrat e lejueshme për një gjuhë të caktuar.

Gjendjen fillestare të aftësisë së të folurit Çomski e përfytyron si një qark elektrik të lidhur me një bllok çelësash. Qarku përbëhet nga parimet e gjuhës, ndërsa blloku i çelësave përfaqëson mundësitë e realizimit të këtyre parimeve që përcaktohen nga përvoja e folësit. Kur çelësat kthehen në një drejtim, kemi gjuhën bantú, kur kthehen në një drejtim tjetër, kemi gjuhën japoneze. Pra, çdo gjuhë është rezultat i kombinimit të një tërësie parimesh absolute dhe parimesh me parametra, që mund të përfytyrohen si një zgjedhje e caktuar çelësash. Gjuhë të veçanta, si shqipja, anglishtja, turqishtja ose kinezishtja etj., janë të ndryshme për shkak të parametrave të ndryshëm, por në to veprojnë edhe një një tërësi parimesh absolute që janë të përbashkëta për të gjitha gjuhët e botës.

Pikërisht, studimi i gjuhëve të ndryshme për të zbuluar tiparet universale është një nga detyrat e gjuhësisë gjenerative, prandaj quhet ndryshe edhe gramatikë universale. Po përgjithësisht teoria e Çomskit njihet me emrin gramatika gjenerative transformuese. Është gjenerative, sepse përdor një numër të kufizuar rregullash për të prodhuar një pafundësi thëniesh. Është si një formulë algjebrike, p.sh. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, ku a-së dhe b-së mund t’u japim vlera të çfarëdoshme dhe barazimi nuk prishet. Fëmijët thonë fjali që nuk i kanë dëgjuar kurrë, sepse në kokë kanë formulat, skemat e fjalive, që i mbushin me fjalët që zgjedhin. Gramatika gjenerative është transformuese, sepse një rregull mund të zbatohet në mënyrë të përsëritur duke dhënë, p.sh. fjali me shumë gjymtyrë të bashkërenditura (p.sh.: Artani, Mira, … dhe Agimi shkuan në Dajt) ose periudha me fjali lidhorë që varen nga njëra tjetra (p.sh.: Në plazh njohu një vajzë që njihte një vajzë tjetër që banonte në një qytet që…) etj.

Për ta kuptuar thelbin e revolucionit çomskian në gjuhësi, mjafton të krahasojmë objektin, qëllimet dhe metodat e gjuhësisë strukturaliste me ato të gjuhësisë gjenerative transformuese.

Gjuhësia strukturaliste kishte si objekt analizën e një korpusi thëniesh për të bërë inventarin dhe klasifikimin e njësive gjuhësore, ndërsa gjuhësia gjenerative ka si objekt të saj studimin e aftësisë së folësit për të prodhuar dhe kuptuar thëniet, atë që Çomski e quan kompetencë gjuhësore. Pra, e para merrej me produktin e pajisjes gjuhësore, gjuhësia gjenerative merret me atë se si funksionon kjo pajisje për të prodhuar thënie.

Për t’ia arritur këtij qëllimi, gjuhëtari gjenerativist vepron ashtu siç bëjnë studiuesit në shkencat e sakta: ai nuk humbet në grumbullin e pafund të fakteve gjuhësore, duke u rrekur t’i shpjegojë ato, por formulon hipoteza rreth fakteve gjuhësore dhe i provon këto hipoteza në dritën e këtyre fakteve. Pra, ndryshe nga gjuhëtari strukturalist, që kërkon procedura sa më të sakta të përshkrimit të gjuhës, gjenerativisti u jep rëndësi procedurave të vlerësimit të hipotezave (gramatikave) të ndryshme që shpjegojnë kompetencën e folësit.

Më në fund, gjuhësia gjenerative ka arritur të shpjegojë fakte të mbetura të pashpjeguara nga gjuhësia e mëparshme, siç janë homonimet ndërtimore, duka depërtuar thellë në strukturën e gjuhës. Suksesin e madh të saj e tregon, nga njëra anë, bumi i madh i studimeve gjenerative jo vetëm të gjuhëve të mëdha, po edhe të gjuhëve të vogla, siç është edhe gjuha shqipe; nga ana tjetër, interesi i logjikës, filozofisë, psikologjisë etj. për gramatikën gjenerative dhe arritjet e saj, duke qenë se edhe këto disiplina janë të interesuara për parimet e përgjithshme të organizimit të gjuhës.

* * *

Përveç kontributeve në gjuhësi, Çomski është i njohur si një nga intelektualët më të angazhuar në problematikat sociale botërore. Ai mbahet si një disident politik i orientimit anarko-sindikalist dhe si socialist liberal, që është kundër pronës kolektive dhe kontrollit shtetëror të ekonomisë. Që në hapat e parë të karrierës së tij shkencore, ai shfaqet si një kritik i rreptë i politikës së jashtme të ShBA-së dhe i synimeve të saj për hegjemoni gjeopolitike; kritik i shpërndarjes së pabarabartë të pasurive, i shfrytëzimit të vendeve të varfra nga vendet e pasura dhe i anëve negative të kapitalizmit global; kritik i mjeteve të informimit që manipulojnë opinionin me të pavërteta.

Penës së tij i takojnë një numër shumë i madh veprash kushtuar problemeve të politikës botërore, të demokracisë, të globalizmit etj. Vitin e kaluar u ribotua libri i tij me titull “Është përgjegjësia e intelektualëve të tregojnë të vërtetën dhe të zbulojnë gënjeshtrat”, i botuar së pari më 1967, në kohën kur ShBA-ja ishte përfshirë në një luftë të përgjakshme në Vietnam. Çomski u ngrit kundër kësaj lufte të padrejtë dhe për këtë u fut në listën e armiqve të presidentit Nikson. Ribotimi i librit 40 vjet më pas dhe me titull të zgjeruar, bëhet në kontekstin kur në politikën amerikane është rishfaqur politika e izolacionizmit, e tërheqjes së Amerikës në punët e veta, e braktisjes së aleancave dhe e trysnisë ndaj aleatëve, gjë që kërcënon ekuilibrat e vendosur në botë falë angazhimit prej disa dhjetëvjeçarësh të SHBA-së në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të popujve.

Për të gjitha këto, Noam Çomski mbetet shembulli i intelektualit intransigjent, i njeriut që nuk pajtohet me të keqen ngado që ajo të vijë dhe që lufton me të gjitha forcat kundër saj.