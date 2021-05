Nobelisti kinez Mo Yan, dhe ndjesia e fajit për klithmat e fëmijëve të “vrarë” në barkun e nënave

Nga Sejdo Harka

Të shkruash për nobelistin e madh kinez, sa aluzionist aq dhe realist si Mo Yan, është si të shkruash për universin e historisë dhe të kulturës së një populli që përbën gati një të tretën e globit. Bota e shkrimtarisë së tij është pasqyrë e gjallë e historisë, traditave dhe i përpjekjeve për mbijetesë e zhvillim i një populli, sa të lashtë, aq dhe të ditur e punëtor. Është kjo arsyeja që shkrimtaria e tij lexohet me kërshëri, jo vetëm nga kinezët, por dhe nga e gjithë bota. Po kush është me pak fjalë nobelisti Mo Yan, emri i vërtetë i të cilit është Guan Moye.

Ai u lind më 17 shkurt të vitit 1955 në Gaomi të provincës Shandong të Kinës. Si shkrimtar shumë i njohur, ai u bë i pari nobelist kinez. Mo Yan ka qenë pjesë e shkrimtarëve kinez të piratizuar. Për natyrën e krijimtarisë së tij, ai shpesh është quajtur versioni kinez i Franc Kafkës. Krijimtaria e tij karakterizohet nga realizmi aluçinant me humor të zi. Përmes tij, ai fshikullon pandryshueshmërinë e korrupsionit dhe lakminë e natyrës njerëzore. Shpesh ngjarjet e veprave ai i vendos në qytetin e lindjes së tij, në Gaominin Lindor të provincës Shandong të Kinës. Ky shkrimtar i madh, edhe brenda rrymës së Realizmit Socialist Kinez, arrin që dhe punëtorët dhe pushtetarët burokratë t’i vendosë në situata absurde. Krijimtarinë e tij e dallon turbullira mes të shkuarës dhe të ardhshmes, mes të mirës dhe të keqes dhe mes të vdekurve dhe të gjallëve. Në brendinë e veprave të tij, ai shfaqet, herë si imazh e herë si gjysmë personazh, që ritregon dhe modifikon rrëfimet e autorit. Personazhet e tij femra shpesh rebelohen ndaj natyrës së tyre të zakonshme, siç ndodh me nënën e familjes Shanguan, e cila pasi dështon t’i bëjë djem burrit të saj, fillon ta tradhtojë atë me burra të tjerë. Mo Yan është autori i 11 romaneve, nga të cilët më të njohurit janë: “Klani i sorgumit të kuq” (1986), me të cilin është njohur për herë të parë nga lexuesi perëndimor “Balada e hudhrës” (1988), “Trembëdhjetë hapa”(1988), “Republika e verës”(1993), “Gjinj të mëdhenj dhe vithegjerë”(1995)”, “Pylli i kuq’’(1999),’’Lodhur deri në vdekje”(2006), “Vdekja dru sandali’’(2008) , “Bretkosa’’(2009) dhe mbi 100 novela si, “Karta e tejdukshme”, “Vajza e komandantit”, etj.

Shumë nga veprat e tij janë përkthyer në disa gjuhë të botës, si në anglisht, italisht, japonisht, arabisht, etj. Ky është një autor me ndikim të veçantë në fushën e letrave botërore dhe vjen në gjuhën shqipe për herë të parë, drejtpërdrejt nga gjuha kineze. Mo Yan është nderuar me disa çmime brenda dhe jashtë Kinës siç janë: Çmimi për Letërsinë e Huaj në Francë “Laure Batalin”; Çmimi për Letërsinë Ndërkombëtare në Itali “Naio”; Çmimi për Letërsinë Aziatike në Japoni; Çmimi për Letërsinë dhe Gjuhën Kineze ”Niumon” në ShBA; Çmimi më i Lartë për Letërsinë në Kinë; Çmimi për Letërsinë Kontradiktore, etj. Kurse në vitin 2012, Mo Yan u nderua me Çmimin “Nobel” për letërsinë, me motivacionin: “Me realizëm prej iluzionisti, bashkon tregimet popullore me historinë dhe bashkëkohoren”. Gazeta e madhe italiane ”Corriere de la Sera”, ato ditë shkruante: ”Kurrë, ‘’Nobeli’’ nuk u meritua si këtë herë”. Ndërsa në ceremoninë e dorëzimit të këtij Çmimi më 11 tetor të vitit 2012, anëtari i Akademisë Suedeze, Wastberg, mes të tjerash thekson: “Mo Yan është një poet që i shkul posterat steriotipe të propagandës, duke nxjerrë në pah individin nga një masë anonime njerëzish. Ai, me anë të ironisë dhe sarkazmës sulmon historinë e falsifikimit të politikës”.

Një nga veprat e tij më të mira, e cili bëhet dhe objekti kryesor i këtyre shënimeve tona, pa dyshim, është romani “ Bretkosa”, shqipëruar me mjeshtëri nga gjuha kineze prej përkthyesit të njohur Iljaz Spahiu. Ky roman, jo vetëm nga ndërtimi kompozicional, por edhe nga brendia e tij është i një tipi të veçantë, për shkrimin e të cilit autori ka punuar 10 vjet me radhë. Në subjektin e tij ndërthuret bukur brendia e pesë letrave interesante që dramaturgu Ke Dou (gjysmë personazhi i romanit, pas të cilit fshihet vetë autori) i dërgon shkrimtarit japonez Yashito Sugitani, katër prej të cilave, në formën tregimeve rrëqethëse, ndërsa e fundit në trajtën e një drame, që ka vlerën e një preludi kulmor dramatik të ngjarjeve të gjithë librit. Në qendër të këtij romani qëndron historia e trishtë e hallës (Gu Gu), e cila për 50 vjet me radhë ushtroi profesionin e gjinekologes së fshatit. Dramaturgu Ke Dou, përmes përroit të vrullshëm të ngjarjeve antinomike tepër rrëqethëse dhe deduksioneve iluzioniste të tij, tregon konfuzionin, luftën dhe përpjekjet që bëhen për zbatimin e ligjit të planifikimit familjar në Kinën e re, për vite me radhë. Krahas thelbit kontraversal të tij, autori fshikullon edhe egërsinë dhe situatën kaotike që shkaktoi zbatimi i këtij ligji, veçanërisht në fshatrat e Kinës. Përballja ime, thekson autori në parathënien e librit, me problemet delikate të shoqërisë ka qenë qëndrimi im konsekuent sepse, sipas tij, letërsia duhet të ketë përherë në fokus problemet dhe interesat e njerëzve, vuajtjet dhe fatin e tyre. Duke denoncuar botën e brendshme të karaktereve para lexuesve, shkruan autori, unë zbuloj edhe zemrën time. Ky libër pasqyron dëshpërimin dhe sfilitjen e miliona çifteve dhe veçanërisht të nënave që përjetuan zhuritjen e ëndrrës për të lindur e rritur fëmijë të shëndetshëm, përtej mureve absurde që ndërtoi ligji i planifikimit familjar,i cili më shumë privonte shtresat e varfra dhe punonjësit e shtetit, se sa të pasurit dhe pushtetarët, të cilët prangat e ligjit absurd i këputnin përmes parasë dhe korrupsionit. Sapo nis të shfletosh këtë roman, në kujtesë të mbetet historia e onomastikës kineze, e cila në thellësitë e shekujve ka qenë e lidhur ngushtë me psikologjinë dhe besëtytnitë e kohës. Kinezët, shumë kohë më parë, emrat e njerëzve i merrnin nga pjesët e trupit. Sipas tyre, ata besonin se, sa më i keq të ishte emri aq më shumë fat do të kishte njeriu që e mbante. Prandaj, në këtë roman gjejmë personazhe me emra të tillë të çuditshëm si: Mëlçia, Tëmthi, Zorra, Hunda, Këmba, Zemra,…vendin e të cilëve, më vonë, do ta zinin emrat e telenovelave. Në faqet e para të këtij romani autori hedh dritë edhe mbi varfërinë e tejskajshme të popullit kinez, jo shumë larg gjysmës së dytë të shek.. XX. Aq e madhe ishte varfëria e viteve ‘50-‘60 të këtij shekulli, sa që apoteoza e zisë së bukës i pati detyruar fëmijët e Kinës së madhe, që për të vrarë urine, duhet të hanin edhe qymyr. Ishte koha kur nënat, nga uria ishin tjetërsuar në gjysmë qenie. Ishte koha kur, edhe narratori i romanit, bashkë me shokët e tij të klasës, në moshën 7-8 vjeçare rendnin pas karrocës së Wang Këmbës për të ngopur stomakun.

Starti dramatik i romanit nis me letrën e parë që narratori, me pseudonimin Ke Dou, i dërgon shkrimtarit japonez Yashito Sugitani për historinë, sa të dhimbshme aq edhe të vrullshme të hallës së tij. Midis të tjerash ai shkruan: “Ju thatë se në mendjen tuaj ka zënë vend imazhi i kësaj mjekeje, e cila hipur në biçikletë çan mbi lumin e ngrirë akull, me çantën e ilaçeve mbi shpinë duke u përleshur me tufën e madhe të bretkosave…Imazhi i një mjekeje me foshnje në krahë, me njolla gjaku nëpër duar që qesh kumbueshëm…Ju thoni se këto imazhe, herë shkrihen e bëhen njësh, herë ndahen qartazi, a thua se janë copëza të statujës së një njeriu… Unë kam nisur të shkruaj një dramë dhe, për ta shkruar sa më mirë, po ndjek porositë tuaja të rralla: Mos u nxito, ki durim, siç bën bretkosa që pasi zë vend mirë mbi zambak, rri në pritje të krimbave për të kapur ushqimin…Kur ju përcolla, më kërkuat t’ju tregoja diçka për hallën. Jeta e saj, edhe pse nuk është e përmbyllur mirë, mund të përshkruhet shkurt kështu: Ishte plot dallgë e tallaze, plot ulje e ngritje (10). Po kush ishte në të vërtetë halla (Gu Gu),që mbi shtratin e romanit herë merr pamjen e një djalli dhe herë të një engjëlli, që vuan pasojat shpirtërore të bëmave të saj te çuditshme. Emri i saj i vërtetë është Wan Zemra. Këtë emër ja kish vendosur gjyshi i saj, një mjek i zoti dhe një hero i luftës anti-japoneze i cili u helmua kur operonte ushtarët e plagosur në tunel. Mbasi përfundon arsimin fillor anti-japonez, nis shkollën e mjekësisë për të vazhduar profesionin e gjyshit të saj, të cilin e adhuroi tërë jetën. Si gjinekologe, ajo priti mijëra fëmijë pa u lodhur kurrë. Halla i jepte shumë rendësi luftës së klasave dhe zbatimit me rreptësi të ligjeve të shtetit e të partisë. Ajo ndihmonte jo vetëm për lindjen e grave, por dhe të kafshëve shtëpiake. Kur nuk e bënte këtë, asaj i dukej sikur e ndiqnin pas grenzat. nga që ishte e lidhur natë e ditë me punën, po i kalonte koha e martesës. Por erdhi një ditë, që ajo të dashurohet me pilotin e zonës Wang Xiaoti. Piloti, papritur largohet me avionin e tij drejt Çan Kai Shi-së. Ky largim nisi t’ja nxinte jetën hallës, e cila shquhej për devotshmëri të rrallë ndaj atdheut. Ishte e vërtetë që ajo buronte nga një familje revolucionare, me përbërje të shëndoshë politike, por ja që i dashuri i saj, i cili kohët e fundit kishte nisur ta thërriste me nofkën “druri i kuq”, një ditë largohet nga vendi, për të mos u thyer kurrë. Tashmë për të nis kalvari i survejimit të ethshëm. Dolën fjalë, se halla paskësh bashkëpunuar me ish të dashurin e saj të arratisur për të degjeneruar rininë. Por për fat, piloti i larguar, në ditarin e lënë pati shkruar se halla paskësh qenë një “dru i kuq” i pandreqshëm. Ishte ky fakt që e bënte hallën të thoshte se, ky njëri që i kishte shkatërruar jetën, njëkohësisht e kishte shpëtuar nga e keqja. Prandaj ajo, aty nga viti 1961 nisi t’i rikthehej jetës së përditshme. Filloi punë si mjeke gjinekologe në fshatrat e Distriktit të vendlindjes së saj. Por, për shkak të urisë, grave u mungonin periodat, ndërsa burrat ishin bërë enukë. Ndaj, për të nisi përsëri kalvari i stërmundimeve. Ja ç’tregon nipi i saj, se ç’i kish ndodhur gjatë rrugës për t’i shpurë hallës bukën në spitalin ku punonte: “Nga uria, gjatë rrugës këputa një degë mani për ta skërmitur me dhembë. Në atë degë gjeta varur një trakt, ku shkruhej se Xiatoni iku nga errësira për të dalë në dritë. Sapo këtë trakt ja dhashë në dorë hallës, ajo e flaku tej, sikur të ishte një gjarpër. Kur ky trakt ra në duar të spiunëve të partisë u quajt letër me përmbajtje reaksionare, të cilën piloti tradhtar Xiatoni ja paskësh dërguar hallës. Në këto çaste, vazhdon nipi, pashë hallën duke qarë me dënesë. E kuptova, se ç’dëm të madh i kisha bërë pa dashje. Sapo dola nga spitali, mora vesh se ajo, nga dëshpërimi, kishte prerë damarët e dorës së majtë dhe me gishtin tregues së dorës së djathtë kishte shkruar me gjak amanetin: “E urrej Wang Xiatonin. Unë kam lindur komuniste dhe po vdes si armike e partisë”. Hallën, vërtet e shpëtuan nga vdekja, por i dhanë si dënim mbajtjen në parti, vetëm për ta vëzhguar. Pas vitit 1962 edhe për Kinën kishte nisur të largohej fantazma e urisë. Vështrimi i njerëzve nuk ishte më i zbehtë. Gjoksi i femrave kishte nisur të fryhej, ndërsa shtylla kurrizore e burrave po drejtohej. Gratë nisën të mbeteshin shtatzanë. Edhe halla kishte filluar ta merrte veten, ndaj i ishte përveshur punës me vrull e guxim. Deri në vitin 1965, lindjet nxiteshin nga shteti, përmes parullës: “Të lindim sa më shumë fëmijë për shtetin”. Por nga fundi i viteve 1965, u vu re se popullsia ishte rritur shpejt. Prandaj partia dhe shteti monist, parullën e mësipërme e zëvendësoi me direktivën: “Një fëmijë nuk është pak, dy janë tamam, tre janë shumë”. Prej këtej, merr udhë “Ligji i planifikimit familjar’’ dhe bashkë me të edhe kalvari i stërmundimeve të njerzëve të thjeshtë, që i donin fëmijët si sytë e ballit, por fatkeqësisht kishte nisur t’i vriste ligji absurd, që në barkun e nënës. Aq shumë u forcuan masat për zbatimin e këtij ligji çnjerëzor, sa që njerëzit që e shkelnin ligjin, jo vetëm quheshin kundërevolucionarë, por për shkelësit merreshin dhe masa të ashpra. Ndërsa gratë i detyronin të abortonin me forcë, burrat i sterilizonin me dhunën e policisë.

Në letrën e dytë të narratorit me pseudonimin Ke Dou, drejtuar shkrimtarit japonez Yoshito, mes të tjerash i shkruan: “Ajo që më ka impresionuar më shumë është, se komandanti i ushtrisë japoneze kundra Kinës, të cilin e përmendni në letër, është pikërisht babai juaj. Dhe ju, në emër të babait tuaj të ndjerë, kërkoni falje ndaj hallës, familjes sime dhe popullit të fshatit. Kjo më ka prekur dhe emocionuar pa masë. Në fakt, edhe babai juaj ishte një viktimë e luftës. Ishte lufta që e shndërroi atë, nga një njëri që shpëton njerëz, në një njeri që vret njerëz. Letrën tuaj ja u lexova edhe hallës e prindërve të mi, të cilët, pasi e dëgjuan, derdhën lot. Ju, edhe pse në atë kohë ishit vetëm 4-5 vjeç, jo vetëm kërkoni falje, por edhe merrni përsipër t’i shlyeni këto krime. Nëse do të vepronin të gjithë kështu, njerëzimi do të shmangte shumë veprime të marra. Ndaj, halla, familja dhe gjithë njerëzit e atyre anëve e ftuan atë të vinte si mik në Gaomi. Halla, megjithë tronditjet e herëpashershme që merrte gjatë zbatimit te verbër të ligjit të planifikimit familjar, ajo nuk zmbrapsej asnjë çast. Për zbatimin e tij, ajo nuk fali as nipin e saj, ushtarakun Xiao Vrapuesin. Kur u mor vesh se bashkëshortja e tij Wang Renmei ishte me shtatzani të paligjshme, komanda e thirri urgjentisht për ta qortuar ashpër që kishte shkelur ligjin. Kjo e kishte vënë përballë dilemës: “Të humbte partinë dhe karrierën, apo fëmijën’’?! Nëna i qe lutur të birit ta linte nusen që ta lindte fëmijën, aq më tepër që ajo tërë jetën kishte ëndërruar për një djalë. Prandaj ajo përbetohej se askush nuk do të guxonte ta “vriste” atë fëmijë që ajo mbante në bark si gjënë më të shtrenjtë. Nëse do të guxonte ta bënte dikush, ajo do të varej në pragun e derës. Në këtë çast, papritur shfaqen dy policë. Pas tyre shfaqet edhe halla, e cila ka ardhur të zbatojë ligjin, e cila nga vështrimi tregonte se nuk do ta falte kurrë. Halla, iu përgjërua nipi, nuk e dua as punën dhe as karrierën, vetëm lëreni fëmijën të lindë. Ndërsa ajo e sqaron, se halli nuk ishte karriera e tij, por precedenca që krijohej për zbatimin e ligjit. Nëse do të falte njerëzit e saj, si do do t’i bindeshin të tjerët. Në ato çaste, Wang Renmei, e ligështuar thellë nga këmbëngulja e hallës thotë: “E ç’mund të presësh nga një qen besnik i partrisë dhe ligjit si ajo”. Gjatë operacionit të detyruar, Wang Renmei, bashkë me djalin e saj vdesin. Ndërsa e ëma e Renmeit, e dëshpëruar thellë nga vdekja e dyfishtë, merr një palë gërshërë dhe ja ngul hallës në bark. Halla, në vend që ta dennconte atë, thotë se, me këtë goditje e kishte bërë akoma më të vendosur për zbatimin e ligjit. Ndaj, menjëherë lajmëron gruan e rradhës, që të vijë sa më shpejt për të abortuar fëmijën e paligjshëm, se për ndryshe do ta gjente edhe sikur të fshihej në varrezat e të vdekurve.

Letra e tretë e Ke Dou-t, drejtuar shkrimtarit Yashito Sugitani është akoma më e trishtë. Ja ç’i tregon ai: “Ju thoni se u përlotët kur lexuat se bashkëshortja ime, Wang Renmei ndërroi jetë gjatë operacionit për heqjen e fëmijës. Unë nuk e akuzoj hallën time si vrasëse. Megjithatë, ajo tashmë e plakur, thotë se i ka duart të lyera me gjak. Por historia kështu është, njeh vetëm rezultatet dhe injoron mjetet, ashtu si njerëzit që shohin vetëm Murin e Madh Kinez dhe Piramidat e Egjiptit, por nuk shohin kockat e pafundme që lëngojnë poshtë tyre…’’(200). Pas kësaj letre, Ke Dou nis të meditojë më thellë: Po fundja ç’faj kishte halla!? Në se shteti nuk do të kishte njerëz si ajo, ligjet nuk do të zbatoheshin kurrë. Në shpirtin e saj flinte edhe engjëlli edhe djalli. Ajo, sa ngrihet nga varri i Renmeit, ku derdhi lotët çurgë, betohet se nuk do ta zinte gjumi pa ja nxjerrë nga barku fëmijën e paligjshme Wang Tëmthit. Ndaj e ndjek atë këmba këmbës për ta gjetur atë kudo që të ishte futur, për t’ja shgulur sa më parë nga barku. Gjatë kësaj lufte të çuditshme, Wang Tëmthi vdes, ndërsa vajza, e cila do të pagëzohet me emrin Chen Vetulla, jo vetëm që do të mbetet jetime, por dhe do të përzhitet e shëmtohet fizikisht nga flakët e një zjarri aksidental.

Halla, e penduar për dramën e madhe që i pati shkaktuar nipit të saj, e ndihmon që ai të lidhet me kolegen e saj, mjeken Xiao Shizi.Por ditën që ata do të martoheshin, koha nuk tregonte shenja të mira. Atë ditë ra një shi i stuhishëm. Dukeshin të lumturuar, por a do të lindnin fëmijë, se fundja kurorëzim i lumturisë së vërtetë të një çifti është fëmija. Për një grua s’ka dhimbje më të madhe se moslindja. Dhe fatkeqësisht kështu ndodhi. Xiao Shizi nuk mund të lindte fëmijë. Ky fakt e tronditi rëndë këtë çift të sapo martuar. Prandaj mjekja Shezi qortonte veten që i kishte shkuar hallës verbërisht pas, në atë luftë absurde kundër engjëjve që rriteshin në barkun e nënave të tyre. E kuptonte që me “vrasjen” e tyre, kishte lënduar edhe Zotin. Ndoshta ky lëndim e kishte mallkuar që të mos lindte fëmijë. Aq e zhuritur ishte për një fëmijë, sa që i lutej bashkëshortit të saj ta martonte me një bukuroshe tjetër, vetëm që t’i lindte një fëmijë, të cilin do ta rriste vetë.

Në letrën e katërt, drejtuar shkrimtarit japonez Yashito, narratori Ke Dou thekson: “Ju thoni se këto materiale mund të botohen si roman, por unë jam dyshues. Kam frikë, se po të botohen, do të zemërojnë hallën…Unë mendoj se duhet të shkruaj edhe për ata që janë lënduar prej meje, si dhe për ata që më kanë lënduar mua’’.(242)

Tashmë, më tepër se kurrë, hallën ka nisur ta ndjekë pas hija e fajit, që s’është gjë tjetër veçse hija e atyre mijëra e mijëra fëmijëve që ajo ka “vrarë” pa dalë nga barku i nënave, vetëm e vetëm për të zbatuar me rreptësi një ligj absurd. Ja si e shpreh ajo këtë tronditje shpirtërore: Sapo mbarova atë operacion të vështirë, rashë për tokë pa lëvizur. Kisha dhjetëra vite që merresha me operacione të tilla, kisha udhëtuar ditë e natë, por kuakjet e asaj nate vajtonin. Ato i ngjanin korit të mijëra foshnjave të porsalindura. Në kuakjet e bretkosave të asaj nate ndihej një lloj akuze, a thuaj se ishte shpirti i plagosur i foshnjave të panumërta që akuzonin. Kur nisa të zvarritesha, bretkosat më dilnin përpara, ndërsa kur rrëzohem, ato nisin të më shurrojnë pa ndërprerë…(290). Pas kësaj lufte me bretkosat dhe kuakjet e tyre të tmerrshme, halla, pothuajse lakuriq, rend mbi një urë, ku papritur takohet me He Dorëmadhin. Pa e vënë re se kush ishte, ajo i kërkon atij që të bëhej shpëtimtari i saj. Ndërsa në gjoksin e tij ndjeu ngrohtësinë, në shpinë ndjeu ftohtësinë e bretkosave që derdhte në statujat e fëmijëve. Në këto çaste ajo pa në ëndërr sikur kishte lindur një djalë të qeshur, por të përvuajtur, që e bëri të ngashërehet.

Ëndrra e ethshme e Xiao Shezit për t’u bërë me fëmijë e kishte nxitur atë të punësohej në fermën e çuditshme të rritjes së bretkosave, që s’ishte gjë tjetër veçse një qendër e shtatzanisë alternative për lindjen dhe rritjen e fëmijëve. Është e vërtetë se ajo ishte kundër planifikimit familjar, por për ata që kishin para, mund të paguanin gjoba të majme, për të lindur fëmijë me injeksion. Në këtë fermë ishin mbledhur disa gra, që kundrejt pagës, lindnin e rritnin fëmijë për të pasurit. Kështu veproi edhe Xiao Shizi. Nga dëshira për të lindur një fëmijë mori pa dijeninë e bashkëshortit larvën e tij për ta injektuar në barkun e Cren Vetullës, e cila për fatin e saj të keq, detyrohet që të tjetërsohet në “inkubator” për lindjen e fëmijëve, për të shlyer borxhet e babait të saj të aksidentuar dhe pijanec. Kur bashkëshorti i saj e qorton për realizimin e kësaj shtatzënie pa dijeninë e tij, ajo i përgjigjet: Unë e bëra për ty. Por po bëre përpjekje për ta abortuar atë fëmijë, ke punë me mua. Nuk ka gëzim më të madh se të lindësh një fëmijë me genet e tua. Në këto çaste sytë i shkojnë tek parada e Perëndeshës së Fëmijëve, ku shihte gra të zhuritura për fëmijë që rrëmbenin nga dora e Perëndeshës foshnjën e dëshiruar. Por, nëse paradite ai mendonte si ta “vriste” atë fëmijë, tani kishte nevojë urgjente për të. Ai fëmijë ishte dhurata më e madhe që ja bënte Zoti si shpërblim për sakrificat që kishte bërë për të. Tashmë ishte i bindur, se pa kalvarin e vuajtjeve, nuk mund ta kuptoje thelbin e vërtetë të jetës. Më në fund Vrapuesi i thotë Shizit: “Të falenderoj grua që më bëre me fëmijë. Edhe pse ti nuk e ushqeve me mishin dhe gjakun tënd, e ke mëkuar me dashurinë tënde prej nëne’’.

Ardhja e një fëmije, për narratorin Ke Dou, ishte shumë herë më e rëndësishme se një dramë, por së shpejti do të niste ta shkruante atë dramë, e cila do ta bënte të famshëm. Ja ç’i shkruan Ke Dou shkrimtarit japonez Yashito Sugitani në letrën e pestë të tij: “Më në fund e shkrova dramën për historinë e hallës sime. Edhe pse disa prej këtyre ngjarjeve, në realitet nuk kanë ndodhur kështu, ato kanë ndodhur në zemrën dhe mendjen time. Kisha menduar të shkruaja një libër për të shlyer fajet e mija. Por, edhe pasi e mbarova dramën, fajet, jo vetëm që nuk u dobësuan, por u bënë akoma më të rënda. Për vdekjen e Wang Renmeit dhe fëmijës time, sado që të fajësoj hallën dhe repartin ushtarak, tashmë jam i bindur se fajtori kryesor i vërtetë jam unë. Isha unë ai që, për karrierën time i dërgova në ferr njerëzit e mi më të dashur. Imazhi i fëmijës së lindur nga Chen Vetulla, si shëmbëlltyrë e foshnjës së vdekur, s’ishte gjë tjetër veçse një përpjekje për të marrë veten me të mirë. A thua vallë, shpirti i mbërthyer nga ndjenja e fajit, nuk do të mundet kurrë të çlirohet e të fitojë qetësinë! Në themel të brendisë së kësaj drame qëndron fati dramatik i Chen Vetullës, e cila për shkak të përndjekjes që i bënë nënës së saj me shtatzëni të paligjshme, ajo pas lindjes së detyruar, u ndodh papritur në flakët e një zjarri përzhitës, që e shëmtoi fizikisht për tërë jetën, gjë që do ta detyronte më vonë të tjetërsohet në një “inkubator” për lindjen e fëmijëve të porositur nga të pasurit. Por drama e saj shpirtërore dhe fizike nuk mbaron këtu. Është e vërtetë që fëmijën e kishte lindur për të shlyer borxhet e babait, por tani e donte si dritën e syrit. Në çastin kur ja morën fëmijën kishte menduar edhe për vetëvrasjen, por tani ajo donte të jetonte për fëmijën e saj, që ajo të mos pësonte fatin e saj të mjerë. Titulli i i këtij libri “Bretkosa”, si duket vjen nga fjala “Wa” që ka kuptimin e fjalës “foshnje”, e cila buron nga emri i Perëndeshës që krijon njerëz.

Në këtë dramë vend të rëndësishëm vazhdon të zërë edhe halla me historinë dhe bëmat e saj kontraversale. Tërë jetën ajo e kaloi përmes një kalvari vuajtjesh e përplasjesh midis ligjit që ajo e quan të shenjtë dhe lirisë saj të kufizuar, aq sa e kthen atë në një lodër të ligjit. Tashmë ka ardhur koha që ajo të mendojë se si t’i shlyejë gabimet e bëra në jetë. Prandaj thotë: “Trupin e kam të mbuluar me gjak”. Ndërsa bretkosat e ndjekin pas, ajo largohet me vrap. Ajo që dikur nuk trembej as nga luanët dhe tigrat, tani tmerrohet edhe nga kuakjet e bretkosave. Por për të, një grua që ka bërë krime nuk duhet të vdesë. Ajo duhet të provojë vuajtjet dhe torturat për të shlyer gabimet e bëra. Në skenën e fundit të dramës, në çastin kur halla fut qafën në litar ,dramaturgu Ke Dou pret litarin. Ndërsa halla, që sapo kishte rënë përtokë, pëshpërit fjalët: “Tani u ringjalla’’. Pas këtyre fjalëve kuptimplote të saj, dëgjohen fjalët e ngrohta të dramaturgut vetë aktrues Ke Dou: “Njerëz si halla ime nuk vdesin kurrë’’. Ky është shembulli i njeriut të rrallë, që jo vetëm e ndjen peshën e fajit të bërë, por dhe lufton për të shlyer dëmet që u ka shkaktuar të tjerëve, edhe kur këto pasoja kanë ardhur jo për fajet e saj personale, por për shkak të zbatimit të verbër të një ligji absurd.