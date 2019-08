Nobelistja austriake Elfriede Jelinek në mbrojtje të Teatrit

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar bën me dije se ka nisur në Vjenë më 24 korrik 2019 një peticion për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, të cilin e kanë firmosur një numër artistësh e shkrimtarësh.

Në listën e nënshkruesve të huaj të peticionit është edhe shkrimtarja nobeliste austriake Elfriede Jelinek.

PETICION

Të nderuar përfaqësues të qeverisë,

Të nderuar deputetë të parlamentit,

Të nderuara zonja dhe të nderuar zotërinj!

Teatri Kombëtar i Shqipërisë është vënë në shënjestër për t’u shembur.

Të solidarizohemi me koleget e kolegët tanë shqiptarë.

Apel drejtuar klasës politike europiane dhe austriake

Teatri Kombëtar në Tiranë është vënë në shënjestër për t’u shembur. Në truallin e Teatrit Kombëtar synohet të realizohet një projekt në kuadrin e një partneriteti publik-privat (planifikimi: studioja daneze e arkitekturës BIG Architektur). Projekti parashikon ndërtimin e kullave private dhe një ndërtesë të re teatri si pjesë e një qendre tregtare. Braktisja e Teatrit Kombëtar në godinën e tij të deritanishme duket një çështje e mbyllur. Njerëz të artit e kulturës dhe qytetare e qytetarë të angazhuar të Tiranës protestojnë që prej një viti kundër këtyre planeve, dhe mbrojnë Teatrin Kombëtar nëpërmjet marrjes në kontroll të mjediseve të tij. Pas aksioneve të para të policisë kanoset zbrazja e dhunshme e Teatrit.

Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore e kanë kritikuar disa herë praktikën e partneritetit publik-privat (PPP) në Shqipëri, sepse shpërndarja e kostove dhe riskut që lidhet me të nuk shkon në të mirë të shtetit shqiptar, popullit shqiptar dhe grupeve të prekura të popullsisë shqiptare. Kërkesa e Bankës Botërore dhe FMN është që kjo praktikë të ndalojë deri në realizimin e proceseve transparente të vendimmarrjes. Për diçka të tillë për momentin as që bëhet fjalë.

Shqipëria përpiqet që, krahas të tjerash, edhe me mbështetjen e fortë austriake, të sigurojë anëtarësimin në Bashkimin Europian. Anëtarësimi në Bashkimin Europian është i pamundur nëse rregullat europiane në lidhje me tenderat, transparencën e prokurimit nuk respektohen, e madje në të kundërtën, krijojnë precedentë që nuk kanë lidhje me shtetin ligjor. Gjithashtu, nuk bën aspak përshtypje të mirë fakti se një firmë nga një vend i Bashkimit Europian vepron me rregulla të tjera krahasuar me ç’do të bënte në hapësirën e BE-së në një vend kandidat për anëtarësim në BE.

Koleget dhe kolegët në Tiranë kanë nevojë urgjente për mbështetjen tonë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e politikës europiane, ata kanë nevojë për mbështetjen e politikaneve e politikanëve austriakë që mbështesin hyrjen e Shqipërisë në BE. Lufta e shoqërisë civile kundër shpërdorimit të pasurive publike përballë investuesve privatë dhe kundër shitjes së kulturës teatrore shqiptare meriton solidaritetin tonë të pakufishëm. U bëjmë apel grupeve të personave të adresuar si më lart të mbështesin fuqishëm qëndresën për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar në Tiranë kundër sakrifikimit të interesit publik përballë interesave të investuesve dhe politikanëve të gatshëm të bashkëpunojnë me ta.

Ndihmoni edhe ju, jepni edhe ju kontributin tuaj që Teatri Kombëtar në Tiranë të mos shembet. Shfrytëzoni kontaktet tuaja, siguroni vëmendje dhe mbështesni njerëzit e artit dhe kulturës në Shqipëri në luftën e tyre për mbajtjen në këmbë të Teatrit Kombëtar, kudo e kurdo që keni mundësi ta bëni.

Nënshkruar:

Gerhard Ruiss, Përfaqësues i Komunitetit të Autorëve, Republika e Austrisë

Gabu Heindl, Arkitekte

Instituti Ndërkombëtar i Teatrit (ITI) Republika Federale e Gjermanisë

Elfriede Jelinek, Shkrimtare

Händl Klaus, Shkrimtar

Uëe Mattheiß, Gazetar

Sabine Mitterecker, Regjisore

Deklaratat për mbështetjen e kësaj kauze dërgohen tek: [email protected] (Gerhard Ruiss)

Vjenë, 24.7.2019

e.ll./dita