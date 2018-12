Noizy mesazh studentëve: Uluni me Ramën, mos u përdorni nga politika

Një nga këngëtarët më të dashur për të rinjtë, Noizy ka reaguar sot në lidhje me protestën e studentëve.Në një mesazh në rrjetet sociale, ai i ka bërë thirrje të rinjve që protestojnë, që të ulen në bisedime me qeverinë për të plotësuar kërkesat e tyre.

Ai thekson se ky është një rast i mirë që duhet shfrytëzuar nga studentët për të plotësuar kërkesat e tyre dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit të lartë në vend.

Nga ana tjetër Noizy i bën thirrje atyre që të mos përdoren politikisht, por të tregohen të arsyeshëm për të pranuar dialogun.

Postimi i plote i Noizy-t:

Te dashur studente:

Shoh shumë mesazhë për mbështetje, dhe në fillim nuk hezitova dhe e bëra hapur. Por siç e dini çdo gjë në ktë botë e ka një zot shtëpie.

Ka drejtor spitali, ka drejtor shkolle, ka drejtor policie, apo prindër që duhen pyetur ose mbase jeni dhe vetë i pari shtëpisë si familje e re.

Dhe në Shqipëri, duam s’duam, ka një të parë shtëpie, fundja fundit vetë e kemi zgjedh. Tani nëse unë do doja disa ndryshime do beja çmos ta ulja babën ose të zotin e shtëpisë për të biseduar se si mund t’ia dalim mbanë!

Ndaj për zotin nuk po e kuptoj se pse dhe çfarë të keqe ka të uleni dhe të veni pikat mbi i?

Kur vetë kryeministri po ju ofron takim dhe po thotë se jam i gatshëm për t’i plotësuar të gjitha kërkesat, madje dhe më shumë se ç’kërkoni, mos vallë është politike gjithçka?

Nëse po, atëherë ky o turp, një herë që patëm në dorë të bënim diçka për veten tonë, sërisht e lejuam politikën të hyjë në mes.

Më vjen sinqerisht keq për të gjithë ata studentë të shkretë që me vërte i duan këto ndryshime pa ndikimin e politikës. Pa marrë parasysh as PD as PS, mblidhini forcat dhe largoni njerzit që ju pëshpërisin mbas veshi. Të paktën kjo qeveri nuk po ju vret mes protestës dhe të mos mbaj asnjë njeri përgjegjësi.

Me sinqeritet ju dua dhe do jem me ju deri në fund, por jo kshu, duhet me ul e me e mbyll me fitore për studentat, jo me sherr për parti! Ju kam ❤❤❤

l.h/ dita