‘Non-Paper’-i slloven, Rama përgënjeshtron mediat e huaja: Turp, përhapni lajme të rreme! Nuk kam mbështetur asnjë ndryshim kufijsh në Ballkan

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ka reaguar pas lajmeve se ai, ka mbështetur një hartë të re kufinjsh midis Serbisë dhe Kosovës.

Për këtë, ai kritikon mediat ‘DerStandardat’ dhe ‘WebStandardat’, të cilat kanë publikuar lajmin.

Nëpërmjet një postimi në “Twitter”, Rama i cilëson lajmet në fjalë si të rreme dhe thekson se kurrë nuk ka thënë ndonjë gjë në lidhje me përcaktimin e kufijve mes Serbisë dhe Kosovës, apo të mbështesë një gjë të tillë.

“@derStandardat @Eebstandardat, çfarë zhgënjimi për të parë një gazetë me kaq reputacion të lartë të sillet si një përhapës i lajmeve të rreme! Unë kurrë nuk kam thënë ndonjë gjë në lidhje me “non paper” dhe kurrë nuk kam mbështetur ndonjë vizatim kufiri përgjatë vijave etnike midis Serbisë & Kosovës! Turp”, shkruan Rama.

Çfarë shkruante Der Standard

‘Kryeministri Slloven Janez Jansa u emërua nga disa media si autori i kësaj letre, përmbajtja e së cilës u refuzua menjëherë nga BE dhe politikanë të rëndësishëm në Gjermani. Çështja mbetet e paqartë. Të tjerët tashmë e kanë konfirmuar ekzistencën e kësaj letre. Kryeministri shqiptar Edi Rama i tha medias shqiptare se ai kishte parë letrën jo-zyrtare dhe hartën me ndryshimet e propozuara të kufirit. Vet Rama, së bashku me Vuçiç dhe lobistë, miratuan vizatimin e kufijve përgjatë vijave etnike midis Kosovës dhe Serbisë tre vjet më parë’, shkruhet në gazetën austriake.

Çfarë parashikonte plani?

Plani parashikonte “përfundimin e shpërbërjes së Jugosllavisë” apo spostimin “përfundimtar” të kufijve në Ballkanin Perëndimor, me qëllim të krijimit të një Bosnje Hercegovine të fragmentuar por “të qëndrueshme dhe funksionale”, një Shqipërie të bashkuar me Kosovën dhe pjesë të Maqedonisë së Veriut dhe një Serbie të bashkuar me Republikën Srpska.

o.j/dita