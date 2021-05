‘Non-Paperi’, presidenti i Sllovenisë vizitë në Kosovë: Ballkani Perëndimor duhet të jetë pjesë e BE-së, kështu evitohet ndryshimi i kufijve

Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor, ka zhvilluar një vizitë në Kosovë ku ka takuar presidenten e Kosovës Vjosa Osmanin.

Kjo vizitë e tij në Kosovë vjen pas publikimit të disa dokumenteve “non-paper” që mendohet se kanë dalë nga shteti slloven, konkretisht zyra e kryeministrit Janez Jansha.

Në konferencën për media Pahor tha se në samitin e Brdo-Brijunit që do të mbahet të hënën do t’u kërkojë shteteve anëtare të BE-së që të vazhdojnë zgjerimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor në mënyrë që të evitohet ideja për ndryshim kufijsh. Ai tha se testi i parë për BE-në rreth integrimit evropian të Ballkanit do të jetë të hënën.

“Konstatoj se ndërmjet udhëheqësve në Ballkanin Perëndimor deri te zvogëlimi i perspektivës evropiane kjo lidhet me ngadalësimin e anëtarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Zgjerimi i BE-së është domosdoshmëri, dhe se BE-ja e sheh këtë hapësirë si tërësi. Kjo do ta përforconte besimin e njerëzve në perspektivën evropiane, do të nxiste vullnetin politik për reforma dhe do ta evitonte rrezikun për të menduar ndryshime të kufijve mes shteteve”, tha Pahor.

“Në pjesën e dytë Sllovenia do ta udhëheqë presidencën e BE-së, do të dëshiroja që të paraqiteshin disa lëvizje pozitive në këtë drejtim. Testi i parë do të jetë takimi i së hënës në Brdo-Brijun. Para fillimit të samitit do t’i bëjmë edhe bisedat e fundit dhe takimi të jetë një porosi për BE-në dhe shtetet e Ballkanit”, shtoi Pahor.

Ndërkaq, presidentja Vjosa Osmani falenderoi Slloveninë për përkrahjen e Kosovës duke cekur se Kosova ka përmbushur kriteret dhe se BE-ja duhet t’i heqë vizat për Kosovën.

Po çfarë parashikonte plani i “Non Paperit” slloven? Mediat sllovene publikuan një dokument “non-paper”, që u tha se kryeministri slloven, Janez Jansha, i ka dërguar Këshillit Evropian. Në këtë dokument flitej lidhur me propozimin e supozuar të Janshës për ricaktimin e kufijve në Ballkanin Perëndimor, si një mënyrë për të zgjidhur problemin kronik ndërmjet gjashtë vendeve në rajon. Sipas përmbajtjes që u publikua në media, bëhet fjalë për ricaktimin e kufirit të Kosovës dhe Serbisë, si dhe parashikohet mundësia e shkëputjes së entitetit të Republikës Serbe nga Bosnje e Hercegovina, bashkimi i pjesëve me shumicë shqiptare të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë, si dhe bashkimi i një pjese të Bosnje e Hercegovinës, pra, Hercegovinës perëndimore me Kroacinë.

o.j/dita