“Non-papers nuk janë të rastësishme”, Zaev: Kosova dhe Serbia duhet të marrin shembullin tonë me Greqinë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka deklaruar se dalja e “Non-Paper-ave”, nuk është e rastësishme.

Në një intervistë për Klan Macedonia, Zaev ka deklaruar se këto dokumente kanë dalë për shkak të dështimit të Evropës në dialogun Kosovë-Serbi, si dhe ka vazhduar duke i quajtur ato promotorë të politikave nacionaliste në rajon.

Ai gjithashtu ka deklaruar se “Non-Paper-ave” të tillë, që kërkojnë ndryshimin e kufijve në Ballkan, BE-ja duhet t’u japë një zgjidhje.

“Këto duhet të jenë sinjale për Bullgarinë dhe për Brukselin se duhet intensivisht ta vazhdojnë procesin e integrimit të rajonit në BE. Është kthimi i borxhit ndaj Ballkanit Perëndimor, kurse ndaj Republikës së Maqedonisë së Veriut ky borxh është 10 herë më i madh”, ka thënë Zaev.

Ai gjithashtu i tha liderve të Kosovës dhe Serbisë që të marrin shembull marrëveshjen që Maqedonia e Veriut bëri me Greqinë.

“Liderët e Kosovës dhe liderët e Serbisë qytetarëve të tyre ua kanë borxh ardhmërinë, perspektivën. Nuk është e lehtë për të dyja palët. Por, le të mësojnë nga shembulli ynë me Greqinë. Duhet të mbyllen dyert e së kaluarës kur hapen dritaret e së ardhmes”, tha ai.

Në lidhje me politikën në vend, Zaev premtoi bashkëpunim me partitë shqiptare.

“Po, me BDI-në, me Besën dhe me PDSH-në do të bashkëpunojmë. Me një pjesë në rrethin e parë kurse me të tjerë në rrethin e dytë zgjedhor. Dikund do të bashkëpunojmë qysh në rrethin e parë dhe pres nga partnerët kandidatë të mirë e të pranueshëm siç pres të pranohen edhe nominimet tona të kandidatëve”, tha Zaev.

j.l./ dita