Norvegjia ndërton hotelin e parë në botë me “energji pozitive”

Norvegjia po ndërton hotelin e parë në botë me të ashtuquajturën energji pozitive pranë malit Almifjelet në veri të vendit. Hoteli do quhet Svart, emri i një akullnaje pranë Swartisen dhe do përdoret 85 % më pak energji sesa një hotel modern.

Projektuar nga arkitektë nga Oslo dhe kompania turistike Arctic Adventure e Norvegjisë, hoteli në formë rrethori do ofrojë pamje mahnitëse 360 gradë në natyrë. Hoteli do ngrihet mbi ujë për të zvogëluar ndikimin në mjedis.

Do ndërtohet me material druri rezistent ndaj kushteve të vështira të motit dhe do ju mundësoj turistëve kushte për t’u larë në verë.

Hoteli do përfundojë deri në vitin 2021 dhe thuhet se që tani, shumë kanë shprehur interesin për të shkruar.

o.j/dita