Nuel Kalaj përplaset me Romeo Karajn: Mos fol më për CEZ

Dëshmitari kyç i çështjes së privatizimit të CEZ-it, Nuel Kalaj, shprehet se është paguar nga kompania çeke “CEZ”, dhe jo nga taksapaguesit shqiptarë.

Në një reagim të hedhur në Facebook, Kalaj u është përgjigjur akuzave të juristit të OSHEE-së, Romeo Kara, duke e cilësuar atë si mashtrues dhe spekulues me deklaratat që bën.

“Nuk më tregon ti, z.Karaj, se çfarë bëj unë! Unë nuk përgjigjem për mashtrimet dhe spekulimet e tua në asnjë vend dhe po ta përsëris për të fundit herë, se unë nuk jam paguar nga taksat e shqiptarëve, por jam paguar nga CEZ, dhe nëse do kisha diçka për të fshehur, nuk do t’i kisha sjellë lekët në Shqipëri, por do t’i kisha çuar atje ku i çove ti, ato ishin taksat e shqiptarëve e jo paratë e mia”, shkruan Kalaj.

Ai akuzon juristin e OSHEE-së se nuk po zbulon asnjë aferë, por po bën fushatë politike me çështjen “CEZ”.

“Prandaj ta përsëris, ti nuk je asgjë tjetër vetëm një mashtrues si e si t’i mbushësh mendjen popullit të gjerë se ti paske mbrojtur interesat e Shqipërisë. Ti po bën fushatën e 18 qershorit dhe asgjë tjetër”, shkruan Kalaj.

Në dokumentacionin e paraqitur në Komisionin Hetimor, Kara akuzon Nuel Kalajn si sekser dhe ndërmjetës mes çekëve të CEZ-it dhe djalit të ish-kryeministrit Berisha.

Këtë akuzë ai e mbështet në disa komunikime elektronike mes përfaqësuesit të kompanisë çeke në Tiranë dhe zyrave qendrore të saj në Pragë.

“Ti ke deklaruar se unë kam mbajtur kontakte me njerëzit më të rëndësishëm të CEZ-it, por kjo gjë është normale, pasi ata më bënë kontratën e CEZ-it e jo ti. Me kë do të mbaja kontakte, sipas teje?! Të bëj thirrje edhe një herë, mos më cito sekser, se nuk jam sekser. Mos më vidh albumet në FB dhe i publikon si zbulime të tuat, sepse po shkel privatësinë time e ti nuk je as prokuror, as hetues, por je thjesht një mashtrues. Komunikimet e mia me drejtuesit e CEZ-it kanë qenë tepër korrekte. A kam bërë unë presion apo s’kam bërë, ajo është çështje e imja dhe e CEZ-it. Çfarë ke ti në këtë punë? Avokat i CEZ je ti?!”, përfundon Nuel Kalaj në reagimin e tij si përgjigje ndaj akuzave të juristit të OSHEE-së, Romeo Kalaj./Panorama