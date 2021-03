“Nuk di ku e kam babain”, pacienti prej 70 ditësh në morg, ndërsa e bija i çon ende ushqime në spital! Reagon spitali i Vlorës: Vajza gënjen, nuk është interesuar

Një denoncim i rënde vjen nga qyteti i Vlorës.

Anila Zeqiri shtron në spital babain në datën 27 dhjetor 2020 dhe kur kanë kaluar me shumë se dy muaj ajo ende nuk di se ku ndodhet babai i saj, ndërkohë që ai ka ndërruar jetë prej 70 ditësh.

Anila Zeqiri: Unë nuk e di se ku e kam babain. Kam marrë ambulancën për babin dhe e çova në spital, ku me morën emër mbiemër. Ai ka qëndruar nga data 27 deri në datën 10 më kanë thënë që është shtruar në spital dhe unë i çoja ushqime. Pastaj më thanë se nuk ndodhej aty, por ndodhej në Tiranë. Atje më thanë se nuk ishte aty dhe deri më sot kam ngelur kështu pezull. Nuk e di se sa më fshehën. Unë po çmendem se nuk e di nëse është gjallë apo ka ndërruar jetë.

Kur vajza shkon në spitalin e Vlorës për të pyetur se ku ndodhet babai, nuk i jepet informacion.

Spitali i Vlorës ka reaguar sot pas denoncimit të vajzës nga Vlora e cila dërgonte ushqim për të atin çdo ditë, pa e ditur se ai kishte 70 ditë që kishte ndërruar jetë dhe ndodhej në morg.

Në reagim thuhet se në datën 27 dhjetor, nëpërmjet telefonatës drejt 127, z. L.Z është transportuar drejt spitalit me ambulancën e urgjencës, ku bashkë me të ndjerin ishte shoqëruese edhe e bija.

Në atë ditë, mjeku ka kërkuar të komunikojë me vajzën, por ajo është larguar nga spitali, pa lënë asnjë të dhënë. I ndjeri, me asistencë mjekësore në gjendje të rendë, është nisur drejt Spitalit Covid 1.

Sipas spitalit të Vlorës, vetëm në muajin mars, e bija ka kërkuar informacion për të atin, me pretendimin që ajo ka bërë aksident me motor ditën që e ka sjellë atë në urgjencë.

Reagimi i plotë i spitalit:

Prej shume se nje viti, te ndergjegjshem qe misioni yne eshte sa i veshtire aq edhe i rendesishem ne jeten e qytetit, Spitali Rajonal Vlore ka qene pjese e rendesishme ne betejen antiCovid. Jane asistuar, triazhuar, trajtuar, transferuar shume qytetare te Vlores nga ekipet mjekesore cdo dite, duke pasur prioritet shendetin e cdo qytetari. Per sqarim te opinionit publik referuar emisionit te transmetuar diten e djeshme ne televizionin Ora News, ju bejme me dije se: Spitali Rajonal Vlore shpreh ngushellimet per humbjen e z.L.Z. Se pari, eshte detyrim moral edhe social te tregojme te verteten edhe ne situata te pakuptimta te sajuara deri diku nga hidherimi i vajzes se te ndjerit. Ne date 27 dhjetor nepermjet telefonates drejt 127, z. L.Z eshte transportuar drejt spitalit me ambulancen e urgjences, ku bashke me te ndjerin ishte shoqeruese edhe e bija.

Po ne ate date, ku mjeku i urgjences triazhon rastin, ka kerkuar te komunikoje me vajzen por ajo eshte larguar nga spitali pa lene asnje te dhene. I ndjeri, me asistence mjekesore ne gjendje te rende (sqarojme ketu qe ishte i patrajtuar) niset drejt Spitalit Covid 1 .Vetem ne mars, pra shume kohe me pas, e bija ka kerkuar informacion per te atin me pretendimin qe ajo ka bere aksident me motor diten qe e ka sjelle ate ne urgjence edhe u largua pa pritur as perfundimin e vizites mjekesore si dhe pa lene numer kontakti. Ne te dhenat e spitalit po ate dite s’ka asnje te rregjistruar per aksident edhe per me teper, nuk figurojne te demtuar qe kerkojne asistence edhe hospitalizim per te vertetuar pretendimin se ajo eshte aksidentuar dhe nuk ka qene ne gjendje per te levizur.

Nga rregjistrat e reparteve nuk ka asnje dite shenime qe familjare te tjere kane sjelle ushqime(e bija e pohon qe s’ka sjelle ajo vete per shkak te aksidentit, por nuk permend ne asnje rast emrat e familjareve qe jane paraqitur me ushqime prane spitalit ) dhe aq me teper te kerkojne informacion mjekesor per z. Zeqiri . Znj. Zeqiri, ne muajin mars, pra shume kohe pas dhjetorit, ka kerkuar informacion per te atin, ku eshte sqaruar edhe pajisur me Fleten e Daljes nga Spitali Rajonal Vlore per te ndjerin. Sipas Fletes se Daljes referuar karteles mjekesore, i ndjeri ka qendruar vetem dy ore ne Spitalin Rajonal te Vlores, ku brenda kesaj kohe i eshte dhene ndihma e pare, eshte pajisur me ekzaminime mjekesore dhe eshte transferuar drejt Spitalit Covid 1, ku sic behet edhe me dije, ka humbur jeten.

Ne emrin e personelit mjekesor kerkojme ndjese per komunikimin aspak etik (te personelit mbeshtetes, ne rastin ne fjale shoferi i ambulances) edhe sigurojme qe situata te tilla nuk duhet te ndodhin per asnje arsye. Kerkojme nga ana e organeve kompetente hetimin edhe transparencen e rastit duke treguar te verteten rreth kesaj ngjarje duke vene ne dispozicion cdo te dhene transparente nga ana e Spitalit Rajonal Vlore. Fokusi i pandemise mbetet ndergjegjja e cdo individi per te respektuar masat kufizuese dhe rekomandimet mjekesore si dhe solidariteti njerezor i secilit prej nesh.

j.l./ dita