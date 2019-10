Nuk hapen negociatat/ Rama njofton konferencë për mediat

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se do të jetë në një konferencë me mediat këtë të premte orën 17:00. Në krah të tij do të jetë edhe ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj.

Kjo konferencë për mediat do të mbahet pas refuzimin e BE për hapjen e negociatave me vendin tonë.

Këshilli Europian nuk arriti të merrte një vendim në favor të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për hapjen e bisedimeve për anëtarësim, si u njoftua nga Komisioneri për Zgjerimin Johannes Hahn, përmes një postimi në Twitter, ku shprehte dhe keqardhjen e tij.

e.ll./dita