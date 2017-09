Nuk iu dha fjala në Kuvend/ Deputeti i LSI, Tushaj: Ja çfarë do denoncoja

Ka reaguar jashtë ambenteve të Kuvendit, deputeti i LSI-së Viktor Tushaj, pasi nuk iu dha fjala në Kuvend Tushaj theksoi se ai do bënte në foltore denoncimin lidhur me dëmin e madh që u kushton shqiptarëve akti normativ qe do të miratohet..

“Censurohen dhe hiqen nga lista deputetët. Unë jam këtu për qytetarët e Lezhës, për të denoncuar nisëm e qeverisë shqiptare për të miratuar një kat normativ që shkatërron buxhetin shqiptar. Çdo akt normativ, që prish strukturën. Ndaj gjithë ky akt bëhet pikërisht për të favorizuar ato kompani mike dhe aleate të qeverisë për tu hequr disa fonde atyre që s’janë mike. Qeveria e ka shprehur atë shprehjen që ka sytë nga qielli. Tashmë do dalin të gjitha kompanitë që janë në radhë për të marrë fondet, që do u heqin disa të tjerave për t’ju alokuar këtyre kompanive. Qeveria nuk mund të vij me një akt normativ kur nuk ka kushte emergjence, çdo gjë duhet të ishte planifikuar që në 2016-ën. Shumë mirë bëhen që u jepen fondet SHBA, por nuk gjendjet mundësia që të alokohen fonde për emergjencat kur u dogj mushkëria e këtij vendi”, tha Tushaj.