Nuk jam feniks

Nga Edona Llukaçaj

Herë me një hije dyshimi për paaftësi integrimi e herë me një keqardhje të shprehur joverbalisht, pyetem shpesh se pse u ktheva. Në fakt, për një shtetas të një vendi tjetër (normal) pyetja duhej të ishte se pse ika. Por në Shqipëri përgjigjija e kësaj dihet. Nëse nuk je në atë moshë që të ikje me ambasadat apo eksodin, me shumë mundësi je nga ata që vendosën të linin atdheun në vitin 1997 me moton ‘për një të ardhme më të mirë’, se është e vështirë për njeriun të pranohet se i vranë shpresën dhe i mësuan frikën.

Po, edhe unë jam nga ata që vetë a familja morën vendimin e ikjes në ’97-ën, pak rëndësi ka se pas sa kohësh e implementuan planin. Në mos menjëherë, një vit më vonë kur, pasi kishin humbur shtëpitë e të dashurit në një çmenduri masive, panë se si kishin humbur edhe respektin për mortin teksa dyer dikasteresh thyheshin me arkivol. Ose zgjodhën të iknin pas një viti tjetër,me shpikje ndërdetare e me emra borxh, atëherë kur mikun e një gjuhe e një kombi nuk e mirëpritën dot si ia donte nderi e shpirti, se mundësitë ato ishin.

’97-a ime nuk ishte ndoshta aq tragjike sa e mijëra shqiptarëve. Nuk kam gojë të flas para atyre që humbën më të shtrenjtit në një pseudo-luftë pa ideal e ku triumfoi veç e keqja. Por në mos një mik, një fqinj a një të njohur të gjithë e kemi percjellë. Në fundi të fundit edhe jeta ime, ashtu si e çdo shqiptari mori tjetër rrugë atë vit.

Padyshim e ironikisht i jam mirënjohëse Zotit e prindërve se ika; paçka se një adoleshente që traumën e mora me vete. Ikja nuk më mësoi vetëm të ecë me këmbët e mia; më mësoi se nuk ka të drejtë kush bërtet më fort e shan me zë më të lartë. Më mësoi se dhuna nuk është mjeti i të zotëve, por i humbësve dhe frikacakëve. Më mësoi se ‘fatura’ e ambicjeve të mija nuk mund të paguhej dot nga të tjerët. Më mësoi shumë ’97-a me një çmim që jo vetëm unë e di, e fëmijët tanë nuk kanë pse e paguajnë.

Mbi të gjitha, viti i kobshëm 1997, ky epilog i mbrapshtë një epoke na mësoi se disa funde nuk mund të jenë fillime e aq më pak të mbara. Shqipëria nuk është një feniks që duhet të rilindë nga hiri i vet në përpjekjet tekanjoze të politikës për të arritur objektivat e veta personale.

