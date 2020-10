Nuk ka ende marrëveshje, ministrja Denaj tregon negociatat mes Ligës dhe Qeverisë: Ja pika që ndahemi, Duka të ulet në tavolinë për propozimet që ka

Optimizmi që shoqëroi takimin e kryeministrit Rama dhe presidentit të FSHF, Armand Duka është frenuar nga ministrja e financave, Anila Denaj.

Në një lidhje direkte në studion e emisionit “Sport News”, ministrja është shprehu se palët ende janë në fazën e negociatave.

Denaj e cilësoi pozitiv faktin që palët u ulën në tavolinën e bisedimeve.

“Me Ligën e Futbollit ndahemi me skemën se si të bëhet sponsorizimi. Ne i qëndrojmë metodologjisë së biznesit, të cilat kanë interes që të sponsorizojnë, të ndjekin Ligjin e Sponsorizimit dhe elementë të veçantë të tij të cilët po përmirësohen edhe me këtë alternativë të tretë, për të nxitur investimet. Ndërsa, Liga ka kërkuar edhe më herët, që një pjesë të shkëputet automatikisht nga tatimi i fitimit dhe të kalojë për sportin në përgjithësi dhe futbollin në veçanti. Ne mendojmë që ligji i sponsorizimit është një rrugëtim më i qëndrueshëm, më i saktë dhe më transparent. Ne i mbetemi këtij opinioni si Ministri Financash”, deklaroi minitrsja Denaj.

E pyetur në lidhje me faktin që presidenti i FSHF-së, Duka, është shprehur se propozimi i qeverisë nuk prodhon asnjë të ardhur ose prodhon vetëm teorikisht, ajo u përgjigj: “Unë nuk mund të debatoj në distancë me zotin Duka. nëse do të ishte në tavolinë me ne, sigurisht që do të debatonim. Ai kishte nisur persona të tjerë përfaqësues, të cilët ishin të mendimit ndryshe”.

Optimizmi që shoqëroi takimin e kryeministrit Rama dhe presidentit të FSHF, Armand Duka është frenuar nga ministrja e financave, Anila Denaj.

Në një lidhje direkte në studion e emisionit “Sport News”, ministrja është shprehur se palët ende janë në fazën e negociatave. Denaj e cilësoi pozitiv faktin që palët u ulën në tavolinën e bisedimeve.

“Me Ligën e Futbollit ndahemi me skemën se si të bëhet sponsorizimi. Ne i qëndrojmë metodologjisë së biznesit, të cilat kanë interes që të sponsorizojnë, të ndjekin Ligjin e Sponsorizimit dhe elementë të veçantë të tij të cilët po përmirësohen edhe me këtë alternativë të tretë, për të nxitur investimet. Ndërsa, Liga ka kërkuar edhe më herët, që një pjesë të shkëputet automatikisht nga tatimi i fitimit dhe të kalojë për sportin në përgjithësi dhe futbollin në veçanti. Ne mendojmë që ligji i sponsorizimit është një rrugëtim më i qëndrueshëm, më i saktë dhe më transparent. Ne i mbetemi këtij opinioni si Ministri Financash”, deklaroi minitrsja Denaj.

E pyetur në lidhje me faktin që presidenti i FSHF-së, Duka, është shprehur se propozimi i qeverisë nuk prodhon asnjë të ardhur ose prodhon vetëm teorikisht, ajo u përgjigj: “Unë nuk mund të debatoj në distancë me zotin Duka. nëse do të ishte në tavolinë me ne, sigurisht që do të debatonim. Ai kishte nisur persona të tjerë përfaqësues, të cilët ishin të mendimit ndryshe”.

j.l./ dita