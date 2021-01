“Nuk ka lehtësim masash”, Komiteti i Ekspertëve: Fluturimet me Britaninë të pezulluara deri me 1 shkurt, mësimi në universitete do vijojë online

Gjatë një deklarate për shtyp, ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, së bashku me Komitetin Teknik të Ekspertëve, u shpreh se masat anti- COVID në vendin tonë do të qëndrojnë të njëjta dhe nuk do të ketë lehtësim të tyre.

Lëvizja do të vijojë të jetë e kufizuar nga ora 22:00 dri në orën 06:00 të mëngjesit dhe ndërkohë, fluturimet me Britaninë e Madhe do të jenë të pezulluara deri më datë 1 shkurt.

“Do të kemi në zbatim masat që kemi dhe që i vlerësojmë se kanë dhënë efekt, në tërësinë e tyre vijojnë punën për procesin e testimit përmes gjithë vendit. Kemi të gjithë kapacitetet e ne lidhje me ilacet. Do të vijojë që të jenë në fuqi masat që janë lëvizja kufizohet nga ora 22:00 deri në orën 06:00 të mëngjesit, i njëjti kufizim shërbimi do të jetë dhe për kafet dhe për restorantet përjashtuar vetëm shërbimin e ushqimit në shtëpi, dhe ato që do të duan që të lëvizin është e rëndësishme që të marrin leje tek E.albania. Fluturimet me Britaninë e Madhe do të mbeten të pezulluara deri më 1 shkurt. Më pas do të kemi një rivlerësim mbi këtë vendim”, tha Manastirliu.

Gjithashtu, ministrja Ogerta Manastirliu u shpreh se vijon puna për vaksinimin e mjekëve dhe infermierëve momentalisht dhe më tej, u fol për mësimin në Universitete, i cili do të vijojë online deri në një urdhër të dytë.

“Vijon puna për të gjithë procesin që e kemi nisur të vaksinimit, të mjekëve dhe infermierëve në frontin e parë të luftës COVID. 369 mjekë e infermierë janë vaksinuar ku më pas do të shkojmë te shtëpitë e azileve dhe për të vijuar më pas me të moshuarit mbi 75vjeç duke vijuar me vaksinimin e kombinuar. Për universitetet, mësimi online do të vijojë të qëndrojë i tillë deri në një urdhër të dytë” – tha Manastirliu.

h.b/dita