“Nuk ka marrëveshje me Greqinë”, Rama: Në 2008 Berisha dhe toger Nishani hoqën vijën e drejtë bazë me ligj, i dhuruan Greqisë 1200 km/2 det

Duke folur dje në TCH për negociatat me Greqinë për të përcaktuar kufirin detar, kryeministri Edi Rama tha se nuk ka marrëveshje, ndërsa akuzoi paraardhësin e tij, Sali Berisha, se në 2008 shfuqizoi ligjin që përcaktonte vijën e drejtë bazë, para marrëveshjes së detit me Greqinë, duke i dhuruar shtetit fqinj 1200 kilometra katrorë det.

“Nuk pranoj të komentoj nëse bëra negociatorin apo jo. Nuk dua të flas për këtë çështje, sepse nuk është etike. Un nuk jam negociator. Kam një fjalën time në këtë hapësirë. Mund të pyesni Bildin. Unë me ata kam edhe konflikt interesi. Në fund “Bild” thotë se ndërton ura. Unë ndërtoj, por nuk jam negociator. Ishte një privilegj që mes dy miqve të them fjalën time në një diskutim të gjatë mes tyre. Me këtë rast dua t’ju them se pas 5 vjetësh, që prej 2016-ës, kur ishin ndërprerë, bisedimet mes Greqisë dhe Turqisë do të rinin në 25 janar në Stamboll. Grekët do të shkojnë në Stamboll që të rinisin dialogun aty ku e kishin lënë. Por unë dua t’ju tregoj një hartë se çfarë ka ndodhur me detin tonë, sepse më akuzojnë mua se kam shitur detin.

Në vitin 2008 me një marrëveshje të Sali Berishës dhe toger, kapiten, President Bujar Nishanit, në bazë të ligjit 9861, ka humbur 1200 km katrorë territor. Kjo sepse Berisha ndryshoi vijën për ujërat e brendshme. Kjo është një fatkeqësi që këta na shiten si patriotë. Unë kam ardhur këtu të demaskoj këta që kanë ngritur një tymnajë të madhe. Është turp që për të luftuar Edi Ramën fyeni duke quajtur tradhtar, Esat, dreq, shejtan. Marrëveshjen s’e kam rrëzuar unë, por Gjykata Kushtetuese. Rezultat 9 me 0″, tha Rama në Open.

j.l./ dita