“Nuk ka vend për panik. Kjo e premte do të zbardhet nga dëbora”

Bashkë me vitin e ri erdhi edhe i ftohti siberian. Duke nisur nga e premtja e kësaj jave vendi ynë do të përfshihet nga mot i kthjellët dhe me vranësira, por me temperatura që do të zbresin në –16 gradë.

Temperatura më e ulët do të regjistrohet në vendet e thella malore ku askush mos të çuditet nëse atje do të arrijnë -20 gradë C.

Krahas të ftohtit prezentë do të jenë edhe reshjet e shiut e dëborës, kryesisht në zonat malore.

Kjo vlerë e transferon të ftohtin siberian nga deti Baltik, drejt Mesdheut. Meteorologët thonë se ky mot ekstrem është si pasojë e rrymave ajrore të ardhura nga Siberia të cilat do të përfshijnë të gjithë Ballkanin.

Duke u nisur nga kjo situatë dhe duke u përballur me thirrjet për mos të dalë nga shtëpia këtë fundjavë si pasojë e motit të keq, ne folëm më sinoptikanen Lajda Porja. Ajo na informoi me detaje se çfarë do të ndodh gjatë kësaj jave në vendin tonë duke na qetësuar se nuk ka vend për panik. Një situatë të tillë e kemi jetuar edhe vitin e kaluar. Në këtë intervistë për Dita-n, Lajda Porja nga Metoalb, rrëfen motin sot dhe në ditët në vazhdim.

-Zonja Lajda si paraqitet situata e motit në këtë fillim muaji?

Nesër (sot) do të ketë reshje shiu dhe dëbore ku më problematike situata do të paraqitet në zonat veriore dhe verilindore duke bërë që trashësia e dëborës të jetë nga 30 në 60 cm. Dita e premte do të sjellë reshje në 70 për qind të territorit, por në sasi më të pakta krahasuar me sot dhe nesër. Fundjava sjelle dobësim të reshjeve, por temperatura ekstremisht të ulëta deri në -16 gradë C. Në zona të thella edhe më e ulët.

-Besoj këto ditë ju pyesin njerëzit për situatën e motit duke patur parasysh edhe panikun që është krijuar?

Interesi është shumë i lartë duke qenë se ka lidhje me jetën e përditshme sidomos kur bëhet fjalë me temperaturë të ulëta apo reshje intensive. Pasi në stinën e dimrit janë problematike edhe virozat apo epidemitë të cilat moti i keq i favorizon.

-Mund të na tregoni më konkretisht çfarë do të ndodh pas dy ditësh me temperaturat në vendin tonë?

Do të ketë rënie të ndjeshme të temperaturave duke bërë që i gjithë vendi të jetë në vlera negative. Situatë kjo si pasoje e të ftohtit Siberian.

-Cilat janë zonat që termometri do të shënoi temperaturën me të ulët?

Temperaturat më të ulëta priten në verilindje dhe juglindje të vendit ku në qytet do të shënohen edhe -15 – 16 gradë C. Në fshatra të thella edhe më e ulët.

-A i ka përjetuar territori ynë ndonjëherë këto temperatura, kur?

Pothuajse të njëjtën situatë kemi përjetuar në janar të 2016 ku termometri u ul deri në -16 gradë C. Dekada më përpara ka patur disa raste me temperaturë të tilla. Temperatura të vlerave -19 apo -20 mund të shënohen në zona të pabanuara. Domethënë në zona të thella.

–A do te kemi reshje dëbore në Tiranë apo në ndonjë qytet tjetër ku bie rrallë?

Reshjet e dëborës ditën e premte do të zbresin deri në 300 mm në nivelin e detit pra deri pranë zonës së ulët. Dëborë do të ketë në Shkodër, Krujë, Elbasan, Librazhd, Përmet, Tepelenë, edhe në malin e Dajtit. Në Tiranë në qytet nuk pritet të këtë reshje dëbore.

-Çfarë duhet të bëjmë në këto kushte?

Nuk duhet krijuar panik pasi situata te tilla ka shpesh në stinën e dimrit dhe fatmirësisht vala e të ftohtit do të zgjasë pak ditë d.m.th deri të hënën kur nis rritja e temperaturave.