“Nuk merrem me video”! Rama i kthen përgjigje Metës dhe jep arsyet pse e votoi për President: Nuk e kam menduar se do shkallonte deri në këtë pikë

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur publikisht nga Asambleja e PS Presidentit Ilir Meta, pas letrës së këtij të fundit drejtuar socialistëve, ku iu thoshte se ai ka marrë peng partinë, ndërsa deklaronte se jep dorëheqjen nga detyra, nëse Rama i thotë emrat e kriminelëve që ka takuar.

Me tone të ashpra, Rama tha se nuk ka video për takimet skutave të Metës, por shtoi prerë se Presidenti dergjet skutave për të bërë fushatë kundër qeverisë.

“Ilir Meta iu ka shkruar një letër, nuk e di a Taulanti do ta përfshinte në rendin e ditës, por ajo që më ka bërë përshtypje është: Ilir Meta thotë që juve më keni marrë mua refugjat dhe më keni bërë ministër. Kjo është një shprehje që tregon sa shumë i do Meta emigrantët në thelb. Meta, Monika, Saliu dhe Luli nuk duan të dinë fare jo për emigrantë, po për askënd tjetër që nuk hyn në rrethin e tyre. Po nuk ishe i LSI, ose i korruptueshëm nga LSI, ti nuk ekziston për Ilir Metën, fare! Që unë kam qenë emigrant ky është fakt, që unë dua që të kemi prapë emigrantë në listën e deputetëve, është krejt e natyrshme për ne, por kjo këngë e refugjatit që erdhi i bë ministër, është kënga e atij që në thelb e do Shqipërinë vetëm për vete.

Sikur të kishte mundësinë ta kishte vetëm për vete, do ta kishte zbrazur komplet. Ilir Meta flet për banditë e për trafikantë, ndërkohë që profesorë e intelektualë qenkan përjashtuar nga PS, dhe iu kërkon të bashkoheni me të për të marrë mbrapsht Kastriot Islamin, që më rezulton të jetë profesori i vetëm i përjashtuar, dhe t’i bëni atë që s’thuhet PS, por këtu vlen diçka tjetër, që të thuhet, rithuhet, dhe unë e them dhe e rithem: jo vetëm për reformën në drejtësi, por dhe luftën kundër krimit, atë që bën PS, as nuk mund ta conte njeri nëpër mend. Kujt i shkonte në mend se ata që kanë kryer krime të rënda, të japin llogari për pasuritë e tyre. Iliri do video, unë me video nuk merrem fare, s’më interesojnë fare videot dhe llafet për videot. Kërkon video për skutat ku ai futet, por është e sigurt që President në botë, në Shqipëri, as Saliu që ishte President partiak, as ka pas, as ka për të pasur më, që dergjet skutave, për të bërë fushatë kundër qeverisë për zgjedhjet e ardhshme”, tha Rama.

Kryeministri iu përgjigj gjithashtu se pse e bëri president Metën, duke dhënë edhe arsyet.

“Ilir Meta u bë president me votat e veta dhe të PS. Nuk i kishim votat sipas dëshirës sonë, apo jo. Mes rrugës për të bërë Ilir Metën president me votat e tij, duke qenë të bindur se do ishte President për opozitën, se e kam thënë dhe ditën e votimit.

Nuk e kam menduar se do shkallonte deri në këtë ditë. Ose duhet të iknim në zgjedhje. Por në zgjedhje do ta kishim përsëri në pikëpyetje do kishim apo jo Presidentin. Nuk ishte momenti për këtë aventurë.

Tani Meta thotë hajde ne debat, Basha në debat, Monën në debat, vetëm Saliu s’më do se e di që sështë

Iliri të bëjë me Monikën kush është kryetar i LSI. Se që Iliri punon për LSI fshehurazi është fakt”, vijoi Rama.

