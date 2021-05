Nuk ndodhte që prej nga korrikut, asnjë i vdekur nga COVID në Angli në 24 orët e fundit! Nga e hëna hiqen masat kufizuese

Asnjë vdekje e shkaktuar nga Covid-19 nuk është raportuar në Angli, Uells dhe Irlandën e Veriut të hënën, hera e parë që nga 30 korriku i vitit të kaluar.

Ndërsa në tre kombe të Britanisë së Madhe nuk u raportuar asnjë I vdekur nga covid, katër vdekje u raportuan në Uells.

Niveli i alarmit të koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar u ul nga katër në tre .

Niveli i alarmit tre do të thotë që edhe pse virusi është akoma në qarkullim të përgjithshëm, transmetimi nuk është më i lartë.

Edhe pse shifrat janë gjithnjë të ulëta pas fundjavës, mediat raportojnë se të dhënat sugjerojnë që kombinimi i karantinës me vaksinat kanë dhënë efektin e dëshiruar duke e ulur numrin e të vdekurve.

Ndërkohë, nga e hëna 17 maj në Britani pritet të lehtësohen masat anti-Covid ku do të hapen kinematë, muzetë dhe zonat e lojërave të fëmijëve.

Deri në 6 persona ose 2 familje do të mund të takohen në ambiente të mbyllura dhe deri në 30 persona në ambiente të jashtme.

Sipas The Guardian, të gjitha argëtimet e mbetura në natyrë mund të rihapen, siç janë kinematë në natyrë dhe shfaqjet. Disa ngjarje më të mëdha do të jenë në gjendje të zhvillohen, duke përfshirë konferenca, shfaqje teatrore dhe koncertale dhe ngjarje sportive. Kufizimet në numrin e të pranishmëve do të mbeten siç përcaktohet në Udhërrëfyesin.

Udhëzimet për takimin me familjen dhe miqtë do të azhornohen. Publiku mund të marrë vendime personale, të informuara, për kontakte të ngushta, siç janë përqafimet, me miqtë dhe familjen e tyre. Kontakti i ngushtë vazhdon të sjellë rrezik për të kapur ose përhapur Covid-19, dhe njerëzit duhet të marrin parasysh rrezikun për veten e tyre dhe për të tjerët. Rregullat e sigurta të covidit mbeten për vendin e punës dhe bizneset, të tilla si në dyqane.

Sekretari i transportit ka konfirmuar se udhëtimet ndërkombëtare mund të fillojnë të rihapen në mënyrë të sigurt nga 17 maj, duke lejuar njerëzit të shkojnë me pushime të huaja në vendet e listës “së gjelbër”. Masat e rrepta të kontrollit të kufirit do të qëndrojnë në vend, duke përfshirë testet para nisjes dhe një provë PCR në ose para ditës së dy të mbërritjes së tyre përsëri në Mbretërinë e Bashkuar.

Të gjithë studentët e universitetit të mbetur do të kenë të drejtë të kthehen në mësim dhe duhet të testohen dy herë në javë pas kthimit. 30 persona do të jenë në gjendje të marrin pjesë në një grup mbështetës ose në grupin e prindërve dhe fëmijëve. Kufiri nuk do të zbatohet për fëmijët nën 5 vjeç.

Klasat e organizuara të sporteve dhe stërvitjeve për të rritur mund të rifillojnë brenda dhe sauna dhe dhoma me avull mund të rihapen.

Banorët e shtëpive të kujdesit do të jenë në gjendje të kenë deri në pesë vizitorë të emëruar, me dy vizitorë në gjendje të marrin pjesë në të njëjtën kohë me kusht që të testohen dhe të ndjekin masat e kontrollit të infektimit. Banorët gjithashtu do të kenë liri më të mëdha për të lënë shtëpinë e tyre pa qenë e nevojshme të izolohen gjatë kthimit.

j.l./ dita