Nuk siguruan kreditet, nis testimi i punonjësve të shëndetësisë!

Shumë prej punonjësve të shëndetit në radhët e mjekëve, stomatologëve, farmacistëve dhe ndihmës-farmacistëve, gjatë javës së ardhëshme do t’i nënshtrohen testimit, rezultatet pozitive të të cilit janë vendimtare për të vijuar ushtrimin e profesionit. Hyrja në testim e këtyre punonjësve vjen pas refuzimit të bërë për ndjekjen e aktiviteteve të edukimit në vazhdim të zhvilluara në “Ciklin e dytë të Certifikimit”, nëpërmjet të cilave duhet të siguronin numrin e krediteve të përcaktuara për secilin profil. Sipas afateve të përcaktuara tashmë nga Qendra e Edukimit në Vazhdim (QKEV), testimet për të gjithë këta punonjës do të zhvillohen në datën 14 dhjetor. Secili prej punonjësve të shëndetit që nuk ka siguruar kreditet, para hyrjes në testim duhet të bëjë edhe regjistrimin përkatës pranë Qendrës së Edukimt në Vazhdim.

Në zbatim të kushteve të përcaktuara nga Komisioni Teknik i Ekspertëve për Pandeminë e Covid-19, provimi i certifikimi do të organizohet si në vijim:Për mjekët, provimi i certifikimit do të zhvillohet në datë 14 dhjetor 2020, ora 11:00 në sallat e Fakultetit të Mjekësisë në këto specialitete: Mjekësi familje, Obstetrik-Gjinekologji, Kardiologj, Sëmundje pulmonare, si dhe Anestezi-Reanimator.

Për stomatologët bëhet e ditur se provimet e certifikimit do të zhvillohen po në datën 14 dhjetor në ambientet e Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi, testimet do të zhvillohen me dy turne. Oraret do të jenë si në vijim: grupi i parë do të zhvillojë testimin nga ora 10.00-11.30, ndërsa grupi i dytë nga ora 12.00-13.30. Autoritetet e QKEV-së bëjnë me dije se stomatologët do të njoftohen me telefon dhe me sms për orarin e paraqitjes sipas përfshirjes së tyre në secilin grup.

Për farmacistët, provimi i certifikimit do të zhvillohet në datë 14 dhjetor në orën pranë Urdhrit të Farmacistë të Shqipërisë. “Më datë 14 dhjetor, do të zhvillohet provimi i certifikimit për të gjithë profesionistët farmacistë/ndihmës farmacistë që nuk kanë plotësuar numrin e nevojshëm të krediteve për ciklin e dytë të ricertifikimit. Të gjithë farmacistët që duan t’i nënshtrohen provimit për të rifituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të paraqiten paraprakisht pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV) për kryerjen e regjistrimeve. Provimi do të zhvillohet në ambientet e Urdhrit të Farmacistëve në përputhje dhe në respektim të plotë të masave dhe protokolleve të Covid-19”, bëjnë me dije autoritetet e Urdhërit të Farmacistit.

Po në të njëjtën formë duhet të veprojnë edhe punonjësit e specialiteteve të tjera në lidhje me procedurat e regjistrimit për të hyrë në këtë testim. Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së duke paraqitur dokumentet e përcaktuara, që janë: Kërkesë me shkrim, fotokopje të kartës së identitetit, fotokopjen e lejes së ushtrimit të profesionit. Për të mos rrezikuar hyrjen në provim, ekspertët sqarojnë se në ditën e testimit, pjesëmarrësit duhet të kenë detyrimisht me vete: “Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj, mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit, si dhe mjetet mbrojtëse nga Covid-19. Pjesëmarrësit duhet të paraqiten në provim së paku 30 minuta përpara fillimit të tij”.

Ata që hyjnë për herë të parë në këtë testim duhet të shlyejnë tarifën prej 10,000 lekësh, ndërsa në rastet kur testimi është i përsëritur, tarifa do të jetë më e lartë. Kështu, personat që e japin për herë të dytë këtë provim duhet të shlyejnë një tarifë prej 12,500 lekësh, ndërsa për herë të tretë tarifa që duhet të shlyeni në një nga bankat e nivelit të dytë është 15,000 lekë. Çdo pjesëmarrës ka të drejtë që të rihyjë në testim deri në 5 herë.

Për të orientuar bluzat e bardha në lidhje me temat nga ku do të merren pyetjet e provimit, autoritetet e kësaj qendre kanë detajuar edhe temat që duhet të përgatisni për provimin e secilit specialitet. Përmbajtja e provimit hartohet nga Komisioni i Provimit të Certifikimit në përputhje me veprimtarinë profesionale të profilit të punonjësit dhe zhvillimeve të reja shkencore të ndodhura në këtë fushë. Programin e detajuar orientues me të cilin duhet të përgatiteni për provimin në secilin nga këto profile e gjeni të plotë online në faqen e Qendrës së Edukimit në Vazhdim. Për të qenë kalues në këtë provim personeli shëndetësor duhet të grumbullojë detyrimisht 50 për qind nga totali i pikëve me të cilat vlerësohet testi. Shpallja e rezultateve të testit do të bëhet sipas numrit të lejes së ushtrimit të profesionit dhe jo të emrit të profesionistit.

Provimi i certifikimit është kontrolli i njohurive dhe aftësive të profesionistit që ushtron profesionin e tij në shërbimet shëndetësore publike dhe jo publike, i cili nuk ka plotësuar detyrimet e programit të certifikimit të ciklit përkatës. Provimi kryhet për të vlerësuar nivelin e njohurive dhe të kompetencave për të gjithë punonjësit që nuk janë angazhuar plotësisht në edukimin e tyre në vazhdim, sipas programit të përcaktuar. Vetëm pas kalimit me sukses të provimit, çdo pjesëmarrës merr dëshminë përkatëse nga Bordi i Edukimit në Vazhdim, e nëpërmjet dorëzimit të saj në organet e urdhrave profesionalë konfirmohet edhe vlefshmëria e kontratës së punës.

Provimi i certifikimit:

• Për mjekët, provimi do të zhvillohet në datë 14 dhjetor, ora 11:00 në sallat e Fakultetit të Mjekësisë sipas këtyre specialitete: Mjekësi familje, Obstetrik-Gjinekologi, Kardiologji, Sëmundje pulmonare, Anestezi-Reanimator.

• Për farmacistët dhe ndihmës-farmacistët që nuk kanë siguruar kreditet e përcaktuara për ciklin e dytë, provimi i certifikimit do të zhvillohet në datë 14 dhjetor, ora 09:00 pranë Urdhrit të Farmacistë të Shqipërisë.

• Për Stomatologët, provimi i Certifikimit do të zhvillohet në datë 14 dhjetor në ambjentet e Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Grupi i parë i përcaktuar do të zhvillojë provimin nga ora 10.00-11.30, ndërsa grupi i dytë nga ora 12.00-13.30.

• Pjesëmarrësit duhet të paraqiten në provim së paku 30 minuta përpara fillimit të tij. Ndërkohë që duhet të keni detyrimisht me vete: “Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj, mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit, si dhe mjetet mbrojtëse nga Covid-19, në të kundërt nuk lejohet të hyni në testim.