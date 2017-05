O ndërgjegje të kalbura!

Viktor Malaj

“Përpjekja më e rëndësishme njerëzore është ajo për moralitetin në veprimet tona. Drejtpeshimi ynë brendshëm dhe, madje, vetë ekzistenca jonë varet në të. Vetëm moraliteti në veprimet tona mund ta bëjë jetën të bukur dhe dinjitoze” – Albert Ajnshtajn

O predikuesit tanë të paepur të ligjit, moralit dhe drejtësisë dhe, njëkohësisht, dhunuesit më të mëdhenj dhe kurrë të penduar të çdo parimi që buron prej tyre dhe siguron qenien e tyre! Keni gati tridhjetë vjet që na jepni mësime lumturie vetjake dhe shoqërore dhe po kaq kohë që me sjelljet dhe veprimet tuaja na e bëni jetën të padurueshme. Kaq i madh është bërë hendeku midis teorizimeve tuaja pafundësisht ndjellëse dhe praktikave tuaja pambarimisht neveritëse saqë kemi nisur të vëmë në dyshim se si shqisat tona mund ta pranojnë se edhe engjëlli edhe djalli, edhe apostulli i paqes por edhe zoti i luftës, edhe moralisti i përkushtuar, por edhe mëkatari më i madh mund të strehohen brenda të njëjtit njeri.

O ju fytyra mëkatare të politikës që për tridhjetë vjet nuk na shqiteni nga tribunat, sheshet, ekranet televizive dhe faqet e gazetave! Ju që, sa herë jeni pa pushtet, derdhni lot krokodili dhe përgjëroheni për të ardhmen tonë por, sapo merrni kolltukët na e bëni të padurueshme edhe të sotmen tonë. A besoni se vërtetë nuk ju njohim kush jeni e çfarë jeni, pavarësisht skutave ku strukeni herë majtas dhe herë djathtas? Ju që jeni tallur me të drejtat tona, keni përqeshur intelektin tonë dhe keni shpërdoruar besimin tonë! A nuk ju shkon ndonjëherë ndërmend se ka ardhur, madje ka kaluar koha, që të shkoni pranë familjeve tuaja dhe të na lini rehat pasi vlerat tuaja nuk e kapërcejnë gardhin e oborrit tuaj dhe dobishmëria juaj është dëshmuar rrënuese për ne pasi nuk pranon të dalë jashtë kufijve të xhepave tuaj?

O ti që qesh edhe në funeral dhe që po përgatitesh të zgërdhihesh edhe mbi funeralin e Shqipërisë! Si mund të guxosh që për hir të pushtetit dhe interesave tua të shpallësh luftë midis shqiptarëve dhe, po ashtu, duke qeshur, të shkelësh mbi kufomat e viktimave të moralit tënd në rrugën drejt fronit të pamerituar? Thirrjet e tua për luftë burojnë nga dëshpërimi yt, dëshpërim që ka si shkak budallallëkun tënd ndërsa zemërimi dhe kërcënimi yt shprehin mungesën e plotë të skrupujve dhe moralit tënd qytetar dhe shoqëror. Je i vetmi “zot shtëpie” që e mban familjen e vet tre muaj nën çadër megjithëse jashtë është kthjellët e ti përpiqesh t’i gënjesh ata dhe ne se po bie shi dhe breshër pa pushim.

Ti që je pjesëtar dhe kontribuues madhor i kalbëzimit dhe degjenerimit të “Republikës së Vjetër” na premton se do të bëhesh themelues i “Republikës së Re”? Nëse republika e re do të ketë tiparet e moralit tënd qytetar dhe politik atëherë ajo do të jetë mallkimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ti, që për shkak të së shkuarës tënde nuk meriton të jesh as qytetar i zakonshëm i republikës, po kërkon të bëhesh përdhunshëm prijësi i saj? A e di ti se Shqipëria dhe shqiptarët kanë qenë këtu prej kohësh dhe mund të rrojnë e përparojnë edhe pa Edi Ramën, Ilir Metën, ty dhe kryebanditin e Shqipërisë që është edhe ati yt shpirtëror, moral dhe politik? Si mund t’ia lejosh vetes, pa kurrfarë nevoje objektive, të shndërrohesh në një bandit të klonuar politik? Si nuk e kupton se armiqtë e tu më të mëdhenj nuk janë kundërshtarët e tu politikë, por e kaluara jote e padenjë në politikë dhe qeverisje? Ty nuk të mundin kundërshtarët politikë, por po të diskreditojnë dhe zhvlerësojnë sjelljet dhe veprimet amorale dhe kriminale që ke kryer sa herë ke pasur pushtet. E, çfarë e do atëherë pushtetin e mëtejshëm dhe, sidomos, të pameritueshëm? Për t’u mbrojtur nga ndëshkimi i mundshëm për shkak të së kaluarës tënde të murrëtyer? A ia vlen të përleshen shqiptarët mes vetes për ty dhe një grusht mëkatarësh të së shkuarës? Ti, që një ditë na predikon se “Paqja po zbret dhe do të zbresë në zemrën e çdo shqiptari” ndërsa të nesërmen shpall “luftën totale”; ti që thua se “dhuna është tipar i frikacakëve” dhe pastaj me dhunë ndalon lëvizjen e lirë të qytetarëve në rrugë dhe premton t’iu dhunosh këtyre qytetarëve të drejtën, vullnetin dhe mundësinë për të ushtruar të lirë të drejtën kushtetuese të votimit më 7 maj dhe 18 qershor? Ti që quan provokatorë forcat e rendit që i detyron Kushtetuta të mbikëqyrin rendin e sigurinë dhe vetë bën thirrje për grumbullime në Kavajë e gjetkë ditët e zgjedhjeve kur ligji ia ndalon kujtdo edhe propagandën?

O ju analistë xhepistë që me ndërgjegjen tuaj të dehur nga aroma e parave dhe etja e pasurimit, të errësuar nga forca e instiktive dhe ndjenja e hakmarrjes, që përpiqeni që makineritë politike të vjetra, të ndryshkura dhe plot defekte të rrezikshme t’ia shisni popullit shqiptar si modelin më të fundit të teknologjisë së re! Ju që “shoferët” e vjetër politikë që e kanë çuar Shqipërinë disa herë në buzë të greminës na i trumbetoni si pilotët e së ardhmes! A besoni vërtetë se ia vlen nxitja e urrejtjes, konfliktit dhe përleshjes midis shqiptarëve vetëm e vetëm që të kënaqen instinktet tuaja të trashëguara nga koha e Neandertalit? A nuk është më humane, morale, demokratike dhe atdhetare që Ramën dhe gjithë ramat e së ardhmes t’i rrëzojmë me votë dhe jo me dhunë? Si mund të guxoni që publikisht të konsideroni fajtor për situatën aktuale mosdorëheqjen e parakohshme të një njeriu dhe qeverie të ardhur në pushtet me votën e lirë dhe jo kërkesat ultimative dhe kërcënimet për dhunë të një grushti njerëzish të mbledhur në një çadër ngaqë i kanë humbur shpresat se mund të ribëhen shumicë me rrugë kushtetuese dhe demokratike? Si do të ndjeheni ju nesër, nëse shihni gjak shqiptarësh të shkaktuar nga politikanët e pamoral dhe të nxitur edhe nga shkrimet tuaja të papërgjegjshme?

O ju mendje të mpira nga dembelizmi i vullnetit dhe pafuqia e intelektit! Bëjani më në fund një shërbim të denjë trupit tuaj fatkeq që i ka rënë për pjesë të komandohet nga kokat tuaja boshe. Mos e lini atë të bëhet rob i kotësisë, skllav i mashtrimit dhe mburojë e barkmbushurve të majmur në kurrizin tuaj! Mbajeni, pra, trupin tuaj larg rrezikut ku ju fton horri më i shkathët dhe gangsteri më i pafytyrë politik që kërkon që mbi trupin tuaj të ngjitet në kolltuk dhe pastaj me hipokrizi të derdhë lot krokodili dhe të vërë lule mbi varrin tuaj çdo përvjetor të vdekjes tënde të kotë dhe të panevojshme! Bëjani shërbimet e nevojshme vetes dhe familjeve tuaja dhe lërini mashtruesit dhe keqpërdoruesit tuaj në vetminë dhe përbuzjen që meritojnë. Ata dhe këta të tjerët do të vijnë e shkojnë në pushtet por, si ardhja edhe ikja duhet të kenë vulën e vullnetit dhe votës tuaj dhe jo çmimin e jetës tuaj.

O ju qytetarë të denjë të këtij vendi! Mos i lini njerëzit tuaj të bëhen mish për top të luftës së paparimtë, të papërgjegjshme dhe antipopullore për pushtet të disa “komandantëve” pa moral të cilët kanë dëshmuar, madje më shumë se një herë në të kaluarën, se janë gati t’i vënë flakën Shqipërisë dhe t’i fusin shqiptarët në grindje dhe vëllavrasje vetëm për hir të synimeve dhe privilegjeve të veta. E, në ndodhtë ajo që s’dëshirohet dhe që s’duhet lejuar, mos harroni se, veç atyre që komandojnë çadrën, po aq fajtorë janë edhe ata që dalin pambarimisht dhe pafytyrësisht shpesh në ekranet televizive duke ndjell të keqen dhe duke i fryrë zjarrit me frymën e tyre të mashtrimit dhe mungesën e paimagjinueshme të moralit. Fiksojini mirë jo vetëm emrat, por edhe fytyrat e tyre në mënyrë që hakmarrja e drejtë të mos drejtohet kundër njëri-tjetrit si në 1997 por kundër atyre që i futën në grindje dhe vëllavrasje njëri tjetrin!

Besoj se vetëdija dhe arsyeja popullore, që mbështeten edhe në përvojën e hidhur e jo të largët, do të ngrihen në nivelin e duhur për të mos lejuar që Shqipëria dhe shqiptarët të vazhdojnë të vetëvriten dhe të bëjnë vendnumëro për shkak dhe për hir të një grushti njerëzish të padenjë dhe të papërgjegjshëm.

