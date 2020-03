O SHQIPTAR!

Nga Viktor Malaj

Ka ardhur koha, në mos ka kaluar, që të mendosh seriozisht për veten duke u kujdesur për të, por edhe duke zbatuar normat e shoqërisë njerëzore të cilës i përket. Ka ardhur koha dhe, madje, ka kaluar që të heqësh dorë një herë e mirë nga mendjelehtësia, moskokëçarja, fodullëku dhe zbrazëtia mendore që të kanë karakterizuar ndër shekuj.

Sot, përballë teje ndodhet një armik i verbër, pa ideologji, pa parime, pa shpatë e pushkë i cili mund të ndodhet kudo dhe të sulmon fshehtas pa të dhënë mundësi ta shohësh, por që, për të të plagosur apo vrarë ty ai “keqpërdor” çarmatosjen tënde, domethënë mungesën e kujdesit që ti tregon. Vetëçarmatosja jote i sjell atij suksesin dhe ty dështimin dhe dëmtimin. Mos ia lejo vetes këtë gabim fatal! Armiku yt quhet Koronavirus dhe nuk përfaqson asnjë fis, krahinë, kombësi apo shtet dhe aq më pak ndonjë parti politike. Prandaj nevojitet që t’i harrosh partitë dhe politikën derisa ta nënshtrosh armikun e përbashkët. Duaje veten, familjen dhe Shqipërinë më shumë se partinë, përndryshe je i humbur.

Arma jote e vetme kundër këtij armiku është zbatimi i këshillave mjekësore dhe jo vetëmashtrimi nga propaganda politike. Prandaj qëndro në shtëpi dhe kurseji përkohësisht paratë me të cilat do të blije rakinë e konjakun që të vrasin trupin dhe merr pak mend që i gjen falas në TV nga mjekë e njerëz të vërtetë dhe shpërfilli gangsterët e politikës dhe larot e tyre, mjekët spurdhjakë që iu shërbejnë atyre si dhe matrapazët mediatikë. Të mençurit kanë nevojë për mësim e bindje, të marrët meritojnë detyrimin. Budallenjt propagandojnë moskokëçarjen, ndërsa të ligjtë përhapin panik. Të dyja janë të dëmshme dhe meritojnë neverinë tonë. Të parët duhen shpërfillur ndërsa të dytët duhen ndëshkuar nga shteti.

Kujdesi, bindja dhe sjellja e duhur në përputhje me këshillat mjekësore dhe rregullat qeveritare është detyrim sa ndaj vetes aq edhe ndaj shoqërisë.

Panikun për Koronavirusin e përhapin ata që për 30 vjet i kanë futur shoqërisë shqiptare viruset e përçarjes, analfabetizmit, gjakmarrjes, papunësisë, dëshpërimit, vrasjeve dhe vetëvrasjeve, drogës, bixhozit dhe korrupsionit, viruse të cilat kanë shkaktuar dëme qindra herë më të mëdha se Koronavirusi. Ata e përhapin panikun, jo nga dhimbja për ty, por me synimin e lig që të të manipulojnë dhe keqpërdorin, siç kanë bërë për tri dekada rresht. Ata derdhnin lotë krokodili kur ty të la tërmeti pa shtëpi, por nuk ta ofruan asnjërën prej dhjetëra vilave dhe apartamenteve që kanë ndërtuar mbi kurrizin tënd.

Tani sajojnë, shpifin e mallkojnë të tjerët se s’po marrin masa të të shpëtojnë ty nga fatkeqësitë natyrore megjithëse nuk i vret ndërgjegjja dhe as janë penduar për fatkeqësitë që të kanë shkaktuar në revanin e pangopjes së tyre për pushtet dhe pasuri. Në ditë të vështira dhe fatkeqësi, ashtu si familja, edhe shoqëria ka nevojë për fjalë të mençura e qetësuese, por ata hakërrehen dhe të dëshpërojnë e egërsojnë ty në përpjekje për t’u dukur si shpëtimtarët e tu ndërsa kanë provuar me vepra se janë rrënuesit e tu. Besojnë se lumturinë e tyre të ardhshme do të mund ta ndërtojnë mbi fatkeqësinë tënde ashtu siç ndërtuan të kaluarën dhe të sotmen e vet luksoze.

Nuk të vjen e keqja nga maskat e mjekëve, edhe nëse ato janë të skaduara, por e keqja të vjen nga maskat e politikanëve që nuk skadojnë kurrë pasi i ndërrojnë sa herë ua do puna. Të keqen nuk mund ta shkaktojnë maskat e hundëve të mjekëve, por maskat e fytyrave të politikanëve.

Nga Koronavirusi mund të shpëtosh duke izoluar përkohësisht veten dhe duke larë duart ndërsa nga virusi i mashtruesve dhe kriminelëve politikë që përhapin panik do të shpëtosh kur t’i izolosh ata përfundimisht moralisht dhe politikisht dhe kur t’ua çjerrësh maskat.

Koronavirusi është armiku i të gjithëve prandaj ai duhet të ketë kundërshtarë të gjithë ne. Të vetmit aleatë të tij janë pakujdesia dhe panikndjellësit që besojnë se aleanca me të keqen e përbashkët mund t’iu sjellë përfitime vetjake. Kjo është si aleanca e Fuqive të Boshtit gjatë Luftës së Dytë Botërore me bashkëpunëtorët e tyre në vendet e pushtuara. E kanë kot. Dështimin do ta kenë të përbashkët. Ata që kërkojnë ndihmën e të keqes për të arritur synime “të mira” janë profetë të rremë. Profetët e rremë nuk duhen dëgjuar, por duhen sikterisur një herë e mirë.

Mos u çudit por ji vigjilent kur klithmat për dëshpërim dhe thirrjet për panik i dëgjon prej atyre që për pushtet politik dhe pasurim korruptiv të kanë mashtruar, rrahur e vrarë në Gërdec, Vlorë e Bulevard! Mos u mashtro kur marifetet e manipulimit i shikon dhe dëgjon nga gazetarë që i kanë bërë hosana talljes që pushtetet të kanë bërë ty apo dhunës dhe padrejtësive që kanë ushtruar mbi ty! Mos u çudit që këto manipulime të sotme t’i bëjnë televizione që janë ngritur e mbahen me paratë e korrupsionit dhe të drogës që pronarët e tyre ta kanë shitur dikur për të të shkatërruar trupin tënd dhe me ato para përpiqen të çorientojnë gjykimin tënd sot! Është e njëjta çetë kaçakësh politikë, mediatikë dhe mjeko-politikë që, pasi të vranë në janar 2011, bënë çmos të të bindin se vrasësit ishin shokët e tu halleshumë që të ekzekutuan nga afër me çadra pistoletë dhe thika me helm dhe jo ata që ishin mbyllur në Kullën e Pushtetit të fituar me mashtrim dhe të mbajtur me dhunë.

Ata që përhapin sot lajme të rreme për “vdekje të mbajtura fshehur” janë mësuar që dasmat e tyre politike t’i bëjnë mbi funeralet e tua të dhimbshme dhe të panevojshme, të shkaktuara po prej tyre. Ata kanë qenë këtu dhe ti ua ke dhënë disa herë mundësinë të të shërbejnë, por, në vend që të ndërtojnë shkolla dhe komplekse moderne spitalore me aparatura frymëdhënëse dhe pajisje të tjera që të nevojiten sot, ata ndërtuan komplekset moderne të vilave luksoze të Lalëzit apo Long Hill-it ku shplodhen sa herë “qajnë” hallet e tua.

Merre me mend sa herë janë tallur me ty deri sot ata që, tani kur ti je në ditë të vështira, të shesin videot e spitaleve dhe mjekëve të Iranit për personelin mjekësor të Tiranës apo informacionet e para 6 vjetëve për gjendjen e spitaleve shqiptare t’i paraqesin si kronika dhe lajme më të fundit. Ata duan të terratisin mendjen tënde, se iu nevojitet frika dhe pasiguria jote për jetën, sepse ashtu rrisin optimizmin e vet për pushtet dhe privilegje.

O shqiptar! Lufto virusin e budallallëkut dhe përdor dozat e nevojshme të arsyes për të shpëtuar veten dhe familjen tënde, sepse atyre nuk iu nevojiten njerëzit e arsyeshëm që mund të përfuten përtej maskave të hipokrizisë së tyre, por iu duhen torollakët lehtësisht të manipulueshëm.

Ruhu prej atyre që shpallin si krimin më të rëndë përdorimin e maskave të pështymës tej afateve kohore që mund të sjellin infektime hipotetike dhe që konsiderojnë të ligjshëm e të moralshëm përdorimin e armëve të zjarrit përtej kërkesave ligjore që kanë sjellë vrasje reale!

Ruhu dhe mos prit të të ruajnë xhahilët dhe xhambazët!

