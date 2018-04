Obama, Trump dhe kryeministrja britanike Theresa May, nuk do të jenë në dasmën e vitit

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump dhe paraardhësi i tij Obama me bashkëshorten, por mbi të gjitha edhe kryeministrja e Anglisë, Theresa May, nuk do të jenë të ftuar në dasmën e vitit.

Dhe bëhet fjalë për atë të Princ Harry me aktoren amerikane, Meghan Markle.

Dasma mbretërore do të mbahet më 19 maj dhe me gjithë dashamirësinë që Harry ka për shumë personazhe të njohur të politikës, përfshi sh-presidentin Obama, kanë vendosur që të bëjnë një listë “të paftuarisht” që nuk do të jenë në ceremoni, për të evituar problemet diplomatike.

Arsyeja kryesore ka qenë padyshim siguria, por edhe koha e pritjes dhe e përcjelljes së tyre. Për këtë vendim ‘Familja Mbretërore’ është këshilluar edhe me Qeverinë Britanike.

Qëndrojnë ndërkohë sipas parashikimeve të gjitha ftesat e tjera dhe numri i të ftuarve që do të jenë në këtë dasmë mbetet 600 persona.

l.h/ dita